White River National Forest renews food storage order

The U.S. Forest Service recently issued the following press release on food storage rules for campers in the White River National Forest:

GLENWOOD SPRINGS, Colo. (May 17, 2024) – With summer camping season beginning this month on the 2.3-million-acre White River National Forest, officials are reminding campers about the long-standing food storage rules on the Forest as well as other tips for an enjoyable trip.

The White River National Forest recently renewed its long-standing food storage order to help minimize problems with black bears, which are found throughout the Forest.

“Every year campers and backpackers have conflicts with bears because they did not store their food, garbage and other attractants properly as the rules require,” said Developed Recreation Program Manager Paula Peterson. “Storing these items in a way that prevents black bears from accessing them is important for the safety of you and your family, the campers who are in the area after you, and the bears themselves.”

The White River National Forest’s food storage order covers all its developed campgrounds and many dispersed camping areas to help prevent black bears and other wildlife from obtaining food from humans and becoming a nuisance or dangerous. Black bears will become conditioned to human food very easily, which often results in the bear being euthanized for human safety.

“The basic rules of the food storage order are to keep your food, garbage, coolers, pet food, canned or bottled beverages, and other bear attractants in a hard-sided vehicle, the bear-resistant food lockers provided at many developed sites, or an approved bear-resistant food container, unless you are actively preparing food or within 100 feet of it during daytime hours,” Peterson said.

Backpackers in the Maroon Bells-Snowmass Wilderness are required to use approved bear-resistant food containers for food, garbage, and other attractants, but they are a good idea for backpacking trips anywhere on the White River National Forest because they are the most effective way to prevent black bears from getting into these items in the backcountry. Approved bear-resistant food containers are available at most outdoor stores, online, and in some cases are available for rent. A list of approved bear-resistant food containers is available on the Interagency Grizzly Bear Committee website, www.igbconline.org.

Forest orders, including the food storage order, information about fire danger and fire restrictions, and other updates are available atwww.fs.usda.gov/whiteriver.

Campers should also be aware of some changes made in the past several years.

In the many areas of Summit County, dispersed camping on National Forest System land is now limited to designated sites only. More than 60 designated sites are available for free, undeveloped camping in some of the most-visited areas of the Dillon Ranger District, including North Rock Creek, Boreas Pass Road, Peru Creek, Spruce Creek, and McCollough Gulch. These sites are marked with a numbered post and not generally suitable for RVs or trailers. Most of these roads will open to motorized vehicles May 21, conditions permitting.

In Eagle County, several roads that are popular for dispersed camping on the Eagle-Holy Cross Ranger District now have a seven-day stay limit during the summer. This includes the Homestake road system, Muddy Pass/Red Sandstone Road, Piney Guard Road, and Shrine Pass, among others. Other areas on Eagle-Holy Cross Ranger District have new group size limits.

New last summer, backpackers hoping to camp in the most popular areas of the Maroon Bells-Snowmass Wilderness, including the Four Pass Loop and Capitol Lake, will need an overnight permit available at www.recreation.gov. No other wilderness areas on the Forest require permits, but most require self-registration at the trailhead.

Advanced reservations for many developed campgrounds on the White River National Forest are available at www.recreation.gov. Anticipated later this summer, campers who have downloaded the recreation.gov mobile app will be able to pay for first-come, first served campsites as well as day-use sites on location using a QR code and their mobile device. This feature also applies to unreserved campsites in areas that offer reservations.

Comunicado de Prensa del Servicio ForestalEl Bosque Nacional White River renueve la orden sobre el almacenamiento de alimentos

El almacenamiento adecuado de los alimentos reduce los conflictos entre los campistas y los osos

GLENWOOD SPRINGS, Colo. (17 de mayo de 2024) – Con la temporada de campamentos de verano comenzando este mes en el Bosque Nacional White River de 2.3 millones de acres, los funcionarios quieren recordar a los campistas las reglas de almacenamiento de alimentos que han existido por mucho tiempo en el Bosque, así como otros consejos para un viaje agradable.

El Bosque Nacional White River renovó recientemente su vieja orden de almacenamiento de alimentos para ayudar a minimizar los problemas con los osos negros, que se encuentran en todo el bosque.

“Cada año, los campistas y mochileros tienen conflictos con los osos porque no almacenaron su comida, basura y otros atrayentes adecuadamente como lo requieren las reglas”, dijo la gerente del Programa de Recreación Desarrollada, Paula Peterson. “Almacenar estos artículos de una manera que impida que los osos negros accedan a ellos es importante para su seguridad y la de su familia, los campistas que están en el área después de usted y los osos mismos”.

La orden de almacenamiento de alimentos del Bosque Nacional White River cubre todos sus campamentos desarrollados y muchas áreas de campamento dispersas para ayudar a evitar que los osos negros y otros animales salvajes obtengan alimentos de los humanos y se conviertan en una molestia o peligro. Los osos negros se condicionan a la comida humana muy fácilmente, lo que a menudo resulta en que el oso sea sacrificado por seguridad humana.

“Las reglas básicas de la orden de almacenamiento de alimentos son mantener su comida, basura, hieleras, comida para mascotas, bebidas enlatadas o embotelladas y otros atrayentes para osos en un vehículo rígido, los casilleros de alimentos resistentes a los osos que se proporcionan en muchos sitios desarrollados o un recipiente de alimentos resistente a los osos aprobado, a menos que esté preparando alimentos activamente o a menos de 100 pies de ellos durante el día, “, dijo Peterson.

Los mochileros en el área silvestre de Maroon Bells-Snowmass deben usar recipientes de alimentos aprobados resistentes a los osos para alimentos, basura y otros atrayentes, pero son una buena idea para viajes de mochileros a cualquier lugar del Bosque Nacional White River porque son la forma más efectiva de evitar que los osos negros se metan en estos artículos en el campo. Los recipientes de alimentos aprobados resistente a los osos están disponibles en la mayoría de las tiendas de recreación, por internet, en algunos casos, están disponibles para alquilar. Una lista de recipientes de alimentos resistentes a los osos aprobados está disponible en el sitio web del Comité Interinstitucional del Oso Pardo,www.igbconline.org.

Las órdenes forestales, incluida la orden de almacenamiento de alimentos, la información sobre el peligro de incendio y las restricciones de incendios, y otras actualizaciones están disponibles en www.fs.usda.gov/whiteriver.

Los campistas también deben estar al tanto de algunos cambios realizados en los últimos años.

En las muchas áreas del condado de Summit, los campamentos dispersos en tierras del Sistema Forestal Nacional ahora se limitan solo a los sitios designados. Más de 60 sitios designados están disponibles para acampar gratis y sin desarrollar en algunas de las áreas más visitadas del Distrito de Guardabosques de Dillon, incluyendo North Rock Creek, Boreas Pass Road, Peru Creek, Spruce Creek y McCollough Gulch. Estos sitios están marcados con un poste numerado y, por lo general, no son adecuados para vehículos recreativos o remolques. La mayoría de estas carreteras se abrirán a los vehículos motorizados el 21 de mayo, si las condiciones lo permiten.

En el condado de Eagle, varias carreteras que son populares para acampar dispersamente en el Distrito de Guardabosques de Eagle-Holy Cross ahora tienen un límite de estadía de siete días durante el verano. Esto incluye el sistema de carreteras de Homestake, Muddy Pass/Red Sandstone Road, Piney Guard Road y Shrine Pass, entre otros. Otras áreas en el Distrito de Guardabosques de Eagle-Holy Cross tienen nuevos límites de tamaño de grupo.

Como novedad el verano pasado, los mochileros que deseen acampar en las áreas más populares de Maroon Bells-Snowmass Wilderness, incluidos Four Pass Loop y Capitol Lake, necesitarán un permiso para pasar la noche disponible en www.recreation.gov. Ninguna otra área silvestre en el bosque requiere permisos, pero la mayoría requiere el autoregistro en el comienzo del sendero.

Las reservas anticipadas para muchos campamentos desarrollados en el Bosque Nacional White River están disponibles en www.recreation.gov. Previsto para finales de este verano, los campistas que hayan descargado la aplicación móvil recreation.gov podrán pagar por orden de llegada, así como por sitios de uso diurno en el lugar utilizando un código QR y su dispositivo móvil. Esta característica también se aplica a los sitios de acampar sin reserva en áreas que ofrecen reservas.

