Energy assistance program for low-income households now accepting applications for 2024-25 season

Eagle County recently issued the following press release on the Low-income Energy Assistance Program (LEAP):

The Low-income Energy Assistance Program (LEAP) is now open for the 2024-2025 heating season. Administered by Goodwill Industries of Southern and Western Colorado, the program enables qualifying households to receive assistance to pay a portion of their home heating bills from November 1, 2024, through April 30, 2025.



The maximum gross monthly household income limit for this LEAP season is 60 percent of the state median Income, based on number of household members. In addition to income, factors such as the type of heat being used, type of dwelling, and number of people in the household are considered before an amount is determined for an individual applicant.



LEAP at a glance

At least one person in the home must be a US citizen or legal permanent resident.

Heating costs are paid directly to an energy provider.

The benefit may also be paid to qualified residents if heating costs are included in a rental payment.

Each qualified household may receive only one LEAP benefit for the winter season.

Funds for home heating system repairs may also be available.

Income Limits

HOUSEHOLD SIZE MONTHLY GROSS INCOME HOUSEHOLD SIZE MONTHLY GROSS INCOME 1 $3,382 5 $7,545 2 $4,423 6 $8,586 3 $5,464 7 $8,781 4 $6,505 8 $8,977 Each additional person – $195



Ways To Apply

Apply for LEAP online through the Colorado PEAK website.

Pick up a paper application from any Eagle County Department of Human Services location in Avon, Eagle or El Jebel.

To request an application be sent by mail and for more information, call Discover Goodwill at 1-888-775-5327 or Heat Help at 1-866-432-8435.

More resources for those facing high heating bills

The Colorado Energy Office Weatherization Assistance Program is available for low and moderate-income households to reduce their heating costs through services such as insulation, air sealing, furnace repair or replacement, LED light retrofitting, and Energy Conservation Education. Qualification for LEAP, SNAP (Federal Food Assistance Program), and other specific federal programs results in automatic eligibility for the Weatherization Assistance Program. For more information, call 970-468-0295 or visit https://www.nwccog.org/programs/energy-program/weatherization-assistance-program/.



The Colorado Affordable Residential Energy Program (CARE) has higher income limits than LEAP and the Weatherization Assistance Program, so those with higher incomes may still qualify for CARE. Similar to the Weatherization Program, this program provides free energy efficiency upgrades, such as air sealing and insulation. Homeowners and renters are eligible—For more information, call 888-266-3139 or visit energyoutreach.org/care.

Programa de asistencia de energia para hogares de bajos ingresos aceptando solicitudes para la temporada 2024-2025

El Programa de Asistencia de Energía para bajos ingresos (LEAP) está abierto para la temporada de calefacción 2024-2025. Administrado por Goodwill Industries del Sur y Oeste de Colorado, el programa permite a los hogares que califiquen recibir asistencia para pagar una parte de las facturas de calefacción de su hogar desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de abril de 2025.



El límite máximo de ingresos mensuales brutos del hogar para esta temporada LEAP es del 60% del Ingreso Medio Estatal, según el número de miembros del hogar. Además de los ingresos, se consideran factores como el tipo de calefacción que se utiliza, el tipo de vivienda y el número de personas en el hogar antes de determinar un monto para un solicitante individual.



Un vistazo a LEAP

Al menos una persona en el hogar debe ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

Los costos de calefacción se pagan directamente a un proveedor de energía.

El beneficio también se puede pagar a los residentes calificados si los costos de calefacción están incluidos dentro del pago del alquiler.

Cada hogar calificado puede recibir solo un beneficio LEAP para la temporada de invierno.

También pueden estar disponibles fondos para reparaciones del sistema de calefacción del hogar.

Límites de ingresos

TAMAÑO DEL HOGAR INGRESO BRUTO MENSUAL TAMAÑO DEL HOGAR INGRESO BRUTO MENSUAL 1 $3,382 5 $7,545 2 $4,423 6 $8,586 3 $5,464 7 $8,781 4 $6,505 8 $8,977 Cada persona adicional – $195

Formas de solicitar

Solicite LEAP en línea a través del sitio web de Colorado PEAK.

Recoja una solicitud en papel en cualquier ubicación del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Eagle en Avon, Eagle o El Jebel.

Para solicitar que se le envíe una solicitud por correo y para obtener más información, llame a Discover Goodwill al 1-888-775-5327 o Heat Help al 1-866-432-8435.

Más recursos para quienes enfrentan facturas de calefacción altas

Programa de Asistencia para la Climatización de la Oficina de Energía de Colorado. El programa está disponible para hogares de bajos y medianos ingresos para reducir sus costos de calefacción a través de servicios como aislamiento, sellado de aire, reparación o reemplazo de hornos, instalación de luces LED y Educación sobre Conservación de Energía. La calificación para LEAP, SNAP (Programa Federal de Asistencia de Alimentos) y otros programas federales específicos resulta en la elegibilidad automática para el Programa de Asistencia para la Climatización. Para obtener más información, llame al 970-468-0295 o visite https://www.nwccog.org/programs/energy-program/weatherization-assistance-program/.



Programa de Energía Residencial Asequible de Colorado (CARE). Este programa tiene límites de ingresos más altos que LEAP y el Programa de Asistencia para la Climatización, por lo que las personas con ingresos más altos aún pueden calificar para CARE. Similar al Programa Weatherization, este programa proporciona mejoras gratuitas de eficiencia energética, como sellado de aire y aislamiento. Propietarios e inquilinos son elegibles. Más información al 888-266-3139 o energyoutreach.org/care.