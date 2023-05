Eagle County seeks public input on its proposed short term rental licensing ordinance

Eagle County on Wednesday issued the following press release seeking public input on its proposed short term rental licensing ordinance:

Eagle County officials are seeking public input on a proposed short term rental licensing ordinance. The ordinance is currently in a preliminary draft stage and has the potential to encompass a range of options for licensing and collecting fees from short term rental properties within unincorporated Eagle County. The community is invited to weigh in on these options and provide comment for consideration by the Board of County Commissioners, which would vote on passage of the ordinance, tentatively scheduled for the fall of 2023 for implementation by the winter season.

Involved officials, including the Commissioners, as well as staff from the County Manager’s Office, Attorney’s Office, Finance Department, and Community Development Department, are working with consultant Economic Planning Services, Inc. to find a policy best suited to the needs of both residents and visitors. A presentation to the Boardon April 4 helps explain and contextualize the proposal. Officials are examining short term rental policies implemented by similar mountain resort communities in Colorado, as well as considering the specific needs of Eagle County, to formulate a draft ordinance.

Currently, short term rentals do not require a license to operate in unincorporated Eagle County. Estimates place the number of active short term rentals around 5,000 countywide and 2,000 in unincorporated Eagle County, with the majority found in Beaver Creek. A license could require short term rental operators to register at regular intervals with the county, maintain uniform health and safety standards, and pay annual fees to the County. Officials are most closely considering an administrative fee to cover costs of the licensing program, as well as a fee to mitigate the cost of public services utilized by visiting guests and the impacts from short term rentals to the local housing market. The total potential amount generated from fees is estimated between several hundred thousand to a few million dollars per year.

“There are a number of advantages to licensing short term rentals,” said County Commissioner Matt Scherr. “By registering these properties, in addition to ensuring health and safety standards, we’ll have a much better sense of the “who, what, and where” of the rental market. From there we can better assess the costs and benefits of this segment of our visitor population. Our hope is to balance the economic considerations of STRs with the interests of our vibrant and thriving community. For now, we’re hoping the public will provide us feedback about these proposed measures.”

Details about the proposed ordinance, Frequently Asked Questions, and a feedback submission form, are available online.

El condado solicita comentarios sobre la propuesta de ordenanza de licencias de alquiler a corto plazo

10 de mayo de 2023 – Los funcionarios del Condado de Eagle buscan la opinión del público sobre una propuesta de ordenanza de licencias de alquiler a corto plazo. La ordenanza se encuentra actualmente en una etapa de borrador preliminar y tiene el potencial de abarcar una variedad de opciones para otorgar licencias y cobrar tarifas de propiedades de alquiler a corto plazo dentro del Condado de Eagle no incorporado. Se invita a la comunidad a opinar sobre estas opciones y proporcionar comentarios para la consideración de la Junta de Comisionados del Condado, que votaría sobre la aprobación de la ordenanza, programada tentativamente para el otoño de 2023 para su implementación en la temporada de invierno.

Los funcionarios involucrados, incluidos los Comisionados, así como el personal de la Oficina del Administrador del Condado, la Oficina del Abogado, el Departamento de Finanzas y el Departamento de Desarrollo Comunitario, están trabajando con el consultor Economic Planning Services, Inc. para encontrar una política que se adapte mejor a las necesidades tanto de los residentes como de los visitantes. Una presentacióna la Junta el 4 de abril ayudó a explicar y contextualizar la propuesta. Los funcionarios están examinando las políticas de alquiler de corto plazo implementadas por comunidades turísticas de montaña similares en Colorado, además de considerar las necesidades específicas del Condado de Eagle, para formular un borrador de la ordenanza.

Actualmente, los alquileres de corto plazo no requieren una licencia para operar en el Condado de Eagle no incorporado. Las estimaciones ubican el número de alquileres de corto plazo activos en alrededor de 5,000 en todo el condado y 2,000 en el Condado de Eagle no incorporado, y la mayoría se encuentra en Beaver Creek. Una licencia podría requerir que los operadores de alquiler de corto plazo se registren en intervalos regulares con el condado, mantengan estándares uniformes de salud y seguridad y paguen tarifas anuales al condado. Los funcionarios están considerando más de cerca una tarifa administrativa para cubrir los costos del programa de licencias, así como una tarifa para mitigar el costo de los servicios públicos utilizados por los visitantes y los impactos de los alquileres de corto plazo en el mercado inmobiliario local. La cantidad potencial total generada por las tarifas se estima entre varios cientos de miles y algunos millones de dólares por año.

“Hay una serie de ventajas en la concesión de licencias de alquiler de corto plazo”, dijo el comisionado del condado Matt Scherr. “Al registrar estas propiedades, además de garantizar los estándares de salud y seguridad, tendremos una idea mucho mejor del “quién, qué y dónde” del mercado de alquiler. A partir de ahí podemos evaluar mejor los costos y beneficios de este segmento de nuestra población de visitantes. Nuestra esperanza es equilibrar las consideraciones económicas de los alquileres de corto plazo con los intereses de nuestra vibrante y próspera comunidad. Por ahora, esperamos que el público nos brinde comentarios sobre estas medidas propuestas”.

Los detalles sobre la ordenanza propuesta, el documento de preguntas frecuentes y el formulario de envío de comentarios están disponibles en línea.

Para obtener más información, comuníquese con Colton Berck, especialista en participación comunitaria en colton.berck@eaglecounty.us o 970-328-8617.