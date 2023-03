Eagle County offers funding support for electric vehicle charging station costs

Eagle County this week issued the following press release on electric vehicle charging:

Access to charging infrastructure is a key barrier to electric vehicle (EV) adoption. EV drivers with access to garage parking have the option to plug into a wall outlet or install a station to charge vehicles overnight. Multifamily buildings and neighborhoods without garages may not offer EV charging to EV drivers (or aspiring EV drivers) living in or near them.



The Colorado Energy Office provides EV charging infrastructure grant funding for multifamily neighborhoods through the Charge Ahead Colorado program, which reimburses 80-90 percent of the installed cost of charging stations, up to various maximums. The remaining costs can still be significant and must be borne by the building owner or homeowner association (HOA).



To overcome this barrier, Eagle County is offering funding support in 2023 through the EV Accelerator program. Through this program, Eagle County will reimburse neighborhoods for EV station costs exceeding the Charge Ahead Colorado grant, up to a maximum of $5,000 for each dual port charging station installed, not to exceed the cost of the project.



The goal of the EV Accelerator program is to benefit EV driving residents living in Eagle County neighborhoods. Funding is limited, so projects will be funded at the discretion of Eagle County’s Resiliency Department. Grants will be given for EV charging in multifamily, garageless neighborhoods that are at least 75 percent resident-occupied, workforce, deed-restricted, and/or income-qualified (at or below 150 percent of area median income, which is $167,700 for a family of 4). Plans for future-proofing, the possibility of public use, and grid capacity may also be taken into account.



How to Apply

Applicants must first secure project funding through the Colorado Energy Office’s Charge Ahead Colorado program. Applicants will then share Charge Ahead Colorado award notification with Eagle County’s Resiliency Department to hold funds for up to six months to allow for the completion of the project. Fund dispersal will occur upon proof of project completion.



Importance of Vehicle Electrification

In Eagle County, energy use from ground transportation accounts for 42 percent of greenhouse gas (GHG) emissions. Reducing community-wide GHG emissions 50 percent by 2030 is a goal of Eagle County’s Climate Action Plan (CAP). Electrification of transportation is a leading strategy in reducing GHG emissions as fossil fuel-based transport will always contribute to climate change.



Consumer Benefits of EVs

High-performance driving experience – excellent acceleration and vehicle handling

Tax credits, rebates, and incentives dramatically lower the cost of vehicle purchase

Lowered maintenance costs

Lowered fuel costs and increased price stability compared to the petroleum market

Increased domestic energy security and investment into local markets

Improved local air quality and reduced noise pollution



Fuel-shifting benefits consumers as well as communities. Eagle County aims to accelerate that transition through the Neighborhood EV Accelerator program. For questions regarding the Charge Ahead Colorado grant program, please contact Martín Bonzi, the ReCharge Coach for Eagle County who works for Clean Energy Economy for the Region (CLEER). For questions regarding the EV Accelerator Program, please contact Kate Kirkman, Eagle County’s Climate Programs Coordinator, at kate.kirkman@eaglecounty.us or 970-328-8734.



###ESPAÑOL###



El Condado de Eagle ofrece apoyo financiero para los costos de las estaciones de vehículos eléctricos que superen las subvenciones de Charge Ahead Colorado



8 de marzo de 2023 – El acceso a la infraestructura de carga es una barrera clave para la adopción de vehículos eléctricos (EV). Los conductores de vehículos eléctricos con acceso a estacionamiento en el garaje tienen la opción de conectarse a un tomacorriente de pared o instalar una estación para cargar los vehículos durante la noche. Es posible que los edificios multifamiliares y los vecindarios sin garajes no ofrezcan la carga de vehículos eléctricos a los conductores de vehículos eléctricos (o aspirantes a conductores de vehículos eléctricos) que viven en ellos o cerca de ellos.



La Oficina de Energía de Colorado proporciona fondos de subvenciones para infraestructura de carga de vehículos eléctricos para vecindarios multifamiliares a través del programa Charge Ahead Colorado, que reembolsa entre el 80 y el 90 por ciento del costo instalado de las estaciones de carga, hasta varios máximos. Los costos restantes aún pueden ser significativos y deben ser asumidos por el propietario del edificio o la asociación de propietarios (HOA).



Para superar esta barrera, el Condado de Eagle ofrece apoyo financiero en 2023 a través del programa EV Accelerator. A través de este programa, el Condado de Eagle reembolsará a los vecindarios los costos de las estaciones EV que excedan la subvención de Charge Ahead Colorado, hasta un máximo de $5,000 por cada estación de carga de doble puerto instalada, sin exceder el costo del proyecto.



El objetivo del programa EV Accelerator es beneficiar a los residentes que conducen vehículos eléctricos que viven en los vecindarios del Condado de Eagle. Los fondos son limitados, por lo que los proyectos se financiarán a discreción del Departamento de Resiliencia del Condado de Eagle. Se otorgarán subvenciones para la carga de vehículos eléctricos en vecindarios multifamiliares sin garaje que estén ocupados en al menos un 75 por ciento, por residentes o fuerza laboral, tengan escritura restringida y/o ingresos calificados (en o por debajo del 150 por ciento del ingreso medio del área). También se pueden tener en cuenta los planes de futuro, la posibilidad de uso público y la capacidad de la red.



Cómo solicitar

Los solicitantes primero deben asegurar la financiación del proyecto a través del programa Charge Ahead Colorado de la Oficina de Energía de Colorado. Los solicitantes luego compartirán la notificación de adjudicación de Charge Ahead Colorado con el Departamento de Resiliencia del Condado de Eagle para retener los fondos por hasta seis meses para permitir la finalización del proyecto. La dispersión de fondos se producirá tras la prueba de la finalización del proyecto.



Importancia de la electrificación de vehículos

En el Condado de Eagle, el uso de energía del transporte terrestre representa el 42 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés). Reducir las emisiones de GHG en toda la comunidad en un 50 por ciento para 2030 es una meta del Plan de Acción Climática (CAP) del Condado de Eagle. La electrificación del transporte es una estrategia líder en la reducción de las emisiones de GHG, ya que el transporte basado en combustibles fósiles siempre contribuirá al cambio climático.



Beneficios de los vehículos eléctricos para el consumidor

Experiencia de conducción de alto rendimiento: excelente aceleración y manejo del vehículo

Los créditos fiscales, los reembolsos y los incentivos reducen drásticamente el costo de la compra de vehículos.

Costos de mantenimiento reducidos

Costos de combustible reducidos y mayor estabilidad de precios en comparación con el mercado del petróleo.

Mayor seguridad energética nacional e inversión en los mercados locales.

Mejora de la calidad del aire local y reducción de la contaminación acústica.



El cambio de combustible beneficia tanto a los consumidores como a las comunidades. El Condado de Eagle tiene como objetivo acelerar esta transición a través del programa Neighborhood EV Accelerator. Si tiene preguntas sobre el programa de subvenciones Charge Ahead Colorado, comuníquese con Martín Bonzi, Coach de ReCharge del Condado de Eagle que trabaja para Clean Energy Economy for the Region (CLEER). Si tiene preguntas sobre el Programa EV Accelerator, comuníquese con Kate Kirkman, Coordinadora de Programas Climáticos del Condado de Eagle, a kate.kirkman@eaglecounty.us o al 970-328-8734.