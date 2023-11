Eagle County offers free e-waste disposal on America Recycles Day

Eagle County recently issued the following press release on free electronic waste recycling on America Recycles Day:

In support of America Recycles Day, Eagle County Solid Waste & Recycling will offer free recycling of electronic waste to county residents from 8 a.m. to 4 p.m. on Wednesday, Nov. 15 at the Household Hazardous Waste Facility in Wolcott. The facility is located next to the Eagle County Landfill at 815 Ute Creek Rd. Proof of residency must be provided at the time of drop off.

Electronic waste from businesses will be excluded from the free recycling day. It will be at the discretion of Eagle County Solid Waste and Recycling staff whether or not the electronic waste is from a business. Businesses may still recycle their electronic waste at the Eagle County Household Hazardous Waste Facility for a fee of 20 cents per pound.

The America Recycles Day event supports the goals of the Climate Action Plan for the Eagle County Community as well as the county’s Protect Our Mountain Ecosystem strategic priority. In addition, the Environmental Policy Statement adopted by the Board of County Commissioners prioritizes diverting waste and increasing recycling, along with reducing greenhouse gas emissions, protecting wildlife habitat, conserving water and adopting renewable energy sources.

The Eagle County Household Hazardous Waste Facility hours are Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. and Saturdays from 8 a.m. to 3 p.m. except holidays.

For more information about electronic waste disposal, contact Jesse Masten at 970-328-3472 or at jesse.masten@eaglecounty.us.

###ESPAÑOL###

El condado ofrece eliminación gratuita de desechos electrónicos en el Día del Reciclaje en Estados Unidos

9 de noviembre de 2023 – En apoyo del Día del Reciclaje en Estados Unidos (America Recycles Day), el departamento de Desechos Sólidos y Reciclaje del Condado de Eagle ofrecerá reciclaje gratuito de desechos electrónicos a los residentes del condado de 8 a.m. a 4 p.m., el miércoles 15 de noviembre en la instalación de Desechos Domésticos Peligrosos (Household Hazardous Waste) en Wolcott. La instalación está ubicada junto al vertedero del Condado de Eagle en 815 Ute Creek Rd. Se debe proporcionar prueba de residencia en el momento de dejarlos.

Los desechos electrónicos de empresas quedarán excluidos de la jornada de reciclaje gratuito. Quedará a discreción del personal de Desechos Sólidos y Reciclaje del Condado de Eagle si los desechos electrónicos provienen o no de una empresa. Las empresas siempre pueden reciclar sus desechos electrónicos en la instalación de Desechos Domésticos Peligrosos del Condado de Eagle por una tarifa de 20 centavos por libra.

El evento del Día del Reciclaje en Estados Unidos apoya los objetivos del Plan de Acción Climática para la Comunidad del Condado de Eagle, así como la prioridad estratégica del condado de ‘Proteger Nuestro Ecosistema de Montaña’. Además, la Declaración de Política Ambiental adoptada por la Junta de Comisionados del Condado prioriza el desvío de desechos y el aumento del reciclaje, junto con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la protección del hábitat de la vida silvestre, la conservación del agua y la adopción de fuentes de energía renovable.

El horario del Centro de Desechos Domésticos Peligrosos del Condado de Eagle es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m., excepto los días festivos.

Para obtener más información sobre la eliminación de desechos electrónicos, comuníquese con Jesse Masten al 970-328-3472 o en jesse.masten@eaglecounty.us.