State of Colorado offering free COVID-19 vaccines on mobile buses

The state of Colorado recently issued the following press release on free COVID-19 vaccinations:

The state’s mobile buses will be available through May 11. Coloradans ages 6 months and older should not delay in getting an easily accessible vaccine at the bus locations. COVID-19 vaccines are free and no insurance or identification is required to get vaccinated. A full list of weekly COVID-19 vaccine bus clinics can be found at covid19.colorado.gov. Appointments for all clinics are encouraged, and walk-ups are accepted while vaccine inventory is available each day.

On May 11, the federal government will end its public health emergency declaration, then Coloradans can continue to keep up to date on their vaccinations by visiting their primary care providers, retail pharmacies, or one of hundreds of vaccine providers throughout the state, listed at covid19.colorado.gov/vaccinefinder.

The COVID-19 vaccine is considered preventive care. Currently, COVID-19 vaccinations are covered under Medicare Part B without cost sharing, and this will continue. Private insurance plans and Health First Colorado, the state’s Medicaid program and Child Health Plan Plus (CHP+), will also continue to cover the vaccine at no charge to enrolled members.

Under the federal Vaccines for Children program, COVID-19 vaccines will continue to be available at no cost for children through 18 years of age who are uninsured, underinsured, on Medicaid or Medicaid eligible, and/or Alaskan Native or American Indian. There are more than 570 provider offices, community health centers, and local public health agencies that currently participate in the Vaccines for Children program in Colorado.

Throughout the pandemic, the state prioritized removing barriers to vaccination, making sure that every Coloradan had access to free vaccines without having to show identification, insurance, or proof of medical history. As of March 2023, more than 4.5 million people in Colorado have gotten at least one dose of the life-saving COVID-19 vaccine and 4.1 million have gotten at least two doses. Colorado’s community vaccine sites and network of providers have administered more than 12.1 million cumulative doses of the vaccines, and mobile vaccine buses have made more than 6,000 stops in 62 counties in the state.

Continue to stay up to date by visiting covid19.colorado.gov.

La vacunación gratuita contra el COVID-19 seguirá ofreciéndose en autobuses comunitarios hasta el 11 de mayo

COLORADO (4 de abril de 2023) — Las clínicas móviles (autobuses) del Estado estarán disponibles hasta el 11 de marzo. Los coloradenses mayores de 6 meses de edad no deben demorarse en aplicarse la vacuna en una de las paradas de estos autobuses. Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas y no se requiere identificación o cita previa para vacunarse. Usted podrá encontrar una lista completa de las clínicas semanales de vacunación contra el COVID-19 en covid19.colorado.gov. Se insta a los interesados a registrarse con antelación (si bien se puede concurrir sin cita previa en la medida en que las dosis diarias disponibles no se agoten).

El 11 de mayo, el gobierno federal pondrá fin a su declaración de emergencia de salud pública. A partir de esa fecha, los habitantes de Colorado podrán mantenerse al día con sus dosis visitando a sus proveedores de atención médica primaria, farmacias minoristas o uno de los consultorios de cientos de proveedores de vacunas en todo el Estado enumerados en covid19.colorado.gov/vaccinefinder.

● La vacuna contra el COVID-19 está considerada atención preventiva. En la actualidad, las vacunas contra el COVID-19 están cubiertas por la Parte B de Medicare sin coste compartido. Esta situación no se modificará. Los planes de seguros privados y Health First Colorado, el programa estatal de Medicaid y Child Health Plan Plus (CHP+), seguirán asimismo cubriendo la vacuna sin coste alguno a beneficio de sus miembros inscritos.

● Bajo el programa federal Vaccines for Children in Colorado (Vacunas para niños en Colorado), la inmunización contra el COVID-19 seguirá estando disponible sin costo alguno para los menores de 18 años de edad que no cuenten con seguro médico, tengan una cobertura insuficiente, tengan Medicaid o reúnan los requisitos para Medicaid, y/o sean nativos de Alaska o indígenas americanos. Hay más de 570 consultorios de proveedores, centros de salud comunitarios y agencias locales de salud pública que participan actualmente en el programa Vaccines for Children in Colorado.

A lo largo de la pandemia, el Estado dio prioridad a la eliminación de barreras a la vacunación, posibilitando que todos los coloradenses tuvieran acceso a vacunas gratuitas sin tener que mostrar documento de identidad, seguro o prueba de historia clínica. Los datos de marzo de 2023 indican que para esa fecha más de 4.5 millones de personas en Colorado habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 4.1 millones habían recibido al menos dos dosis. Los centros comunitarios de vacunación y la red de proveedores de Colorado han administrado un total acumulado de más de 12.1 millones de dosis; por su parte, las clínicas móviles (autobuses) de vacunación han realizado más de 6.000 paradas en 62 condados de nuestro Estado.

Continúe manteniéndose informado visitando covid19.colorado.gov.