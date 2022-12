Signature Aviation’s Vail Valley Jet Center, Eagle County buy ECO Credits with Energy Smart CO

Eagle County recently issued the following press release on the purchase of ECO Credits from Energy Smart CO at the Eagle County Regional Airport and Vail Valley Jet Center:

Vail Valley Jet Center (VVJC), part of Signature Aviation’s worldwide network of private aviation terminals, and Eagle County recently partnered to provide funding to Energy Smart Colorado through Electrification Carbon Offset (ECO) Credits. With $63,000 in funding allocated from Eagle County’s Resiliency Department and Vail Valley Jet Center, Energy Smart Colorado is working with its local partner, Walking Mountains Science Center (WMSC), to launch the voluntary carbon offset program.



Energy Smart Colorado’s ECO Credits program is enabling local organizations to reduce their carbon footprint through the purchase of voluntary carbon offsets, which funds projects that reduce greenhouse gas emissions. Each credit is valued at $100 per metric Ton (mT), and the recently purchased ECO Credits will be dedicated to local electrification projects.



Eagle County purchases 100% clean electricity through Holy Cross Energy, but combustion of natural gas for heating public buildings and fossil fuels for transportation still produces around 5,000 tons of GHG emissions each year. Eagle County’s contribution of $45,000 in 2022 and in 2023 will help to launch the program, while offsetting the annual GHG emissions from the Airport Terminal Building.



Starting with deed-restricted homes in Miller Ranch (located in Edwards, Colo.), Energy Smart and WMSC are coordinating a program to help fund the replacement of five to ten homeowner’s gas heating appliances with heat pumps. Electric heat pumps are three to four times more energy efficient than gas appliances, and are safer for residents as they do not burn fuels or have the potential of leaking gas inside homes. Heat pumps also provide the advantage of cooling during increasingly hot summer months.



“Signature Aviation is thrilled to be able to purchase 180 ECO Credits from Energy Smart Colorado and have carbon offsets lead to local families electrifying their homes,” shared Paul Gordon, President of Vail Valley Jet Center. “This project provided an innovative way to drive good environmental outcomes beyond our airport and into our local community.”



“At Signature, environmental stewardship is more than just meeting compliance obligations and minimizing our own footprint,” expressed Heather Frost, Director of Environmental and Sustainability Programs for Signature Aviation. “We are proud to positively impact our communities through thoughtful programs, such as electrification, as we collectively work to sustain our environment for future generations.”



“Miller Ranch homes were built nearly 20 years ago and the original gas furnaces are aging and need to be replaced,” said John Gitchell, Climate Action Manager for Eagle County Government. “With natural gas prices rising, replacing furnaces with heat pumps can help residents save money, improve safety, and reduce GHG emissions.”



“Energy Smart Colorado is excited to develop this voluntary carbon offset program as a mechanism for businesses and organizations to meet their carbon neutrality goals while also bringing down the cost of neighborhood-based electrification programs,” said Kasey Provorse, Executive Director of Energy Smart Colorado.



ECO Credit funding will pair with incentives and rebates available through Holy Cross Energy and Walking Mountains Science Center to bring the cost of installing a cold climate heat pump to less than the cost of replacing the gas furnace with a high efficiency gas furnace.



“We know that electrification upgrades can be expensive, sometimes requiring electrical panel and wiring upgrades,” said Walking Mountains’ Energy Programs Director Nikki Maline. “We want to help offset these additional costs to help deed restricted homeowners take steps to remove natural gas from their homes.”



Natural gas and propane are fossil fuels that come with health and safety risks including dangerous gas byproducts. Devices that burn fuels inside homes are less efficient than electric, and emit airborne particles that can lead to asthma, carbon monoxide poisoning, cancer, and other health risks. Replacing gas appliances with an electric heat pump can lead to better indoor air quality and improved health outcomes, particularly for children, the elderly, and people with respiratory conditions.



A request for quotes will be issued to local contractors to establish a preferred contractor and fair pricing for the installations. Contractors and deed-restricted homeowners interested in learning more about this program can contact WMSC at Energy@walkingmountains.org or 970-328-8777.



The ECO Credit contribution from Vail Valley Jet Center represents one of many efforts undertaken by Signature Aviation as it works towards a company-wide goal of net-zero emissions by 2050. Its Eagle County Regional Airport location has also installed solar panel arrays, invested in expanding its electric vehicle fleet, and has begun supplying Sustainable Aviation Fuel to help operators lower their carbon emissions.



The ECO Credit contribution from Eagle County Airport supports Eagle County’s strategic plan goal to reduce community greenhouse gas emissions in operations and in the community to achieve the Climate Action Plan goals of 25% reduction by 2025 and 50% reduction by 2030 (from a 2014 emissions baseline.) For more information, visit Eagle County – Sustainable Communities.



Walking Mountains Science Center’s mission is to awaken a sense of wonder and inspire environmental stewardship and sustainability through natural science education. As a community leader in environmental stewardship and energy efficiency, Walking Mountains spearheads many initiatives in the Eagle River Valley including the local Energy Smart Colorado, climate action, waste reduction & diversion, sustainable business and sustainable destination programs.



Energy Smart Colorado (ESC) began in 2010 as a federally funded program to provide energy efficiency services to residences in the central mountain region. Energy Smart Colorado is now a collaboration of 10 community partners serving 18 Colorado counties whose collective goal is to make energy efficiency improvements simple and affordable while advancing community-based goals for climate action.



Through ESC’s community partners, including Walking Mountains Science Center, homeowners and businesses are provided with energy assessments, advising on energy efficiency and electrification improvement recommendations, direct installs, access to financing (including grants, rebates and loans), and connections to local contractors to complete retrofit projects.



Since 2010, ESC has helped communities develop and implement climate action programs that have directly led to more than $76 Million in local investments in energy efficiency, electrification, and renewable energy projects. In partner communities, over 10,000 energy assessments have resulted in the completion of over 5,000 energy upgrades. More importantly, each year, Energy Smart participants are saving over $4.73 Million in utility costs and over 42,118 metric tons of CO2. ESC has helped communities develop strategic plans, necessary program infrastructure, and trained program personnel to enable this reduction in greenhouse gas emissions.



Signature Aviation is one of the world’s preeminent global aviation companies offering exceptional experiences and essential support services to business and private aviation customers. The company’s large-scale infrastructure footprint enables travel and is a critical global economic driver. Signature operates an industry-leading network of private aviation terminals, with over 200 locations covering key destinations in 27 countries across five continents. The United States is the company’s largest market with operations at 38 of the top 50 busiest airports. The company also offers over 12 million square feet of multi-use office and hangar real estate, providing unique network-wide benefits and advantages to customers who base their aircraft at a Signature location. For more information, please visit www.signatureaviation.com.



For more information about Energy Smart Colorado contact Kasey Provorse at 970-485-2367 or kasey@energysmartcolorado.com.





###ESPAÑOL###



Signature Aviation / Vail Valley Jet Center y Eagle County compran ECO Credits

con Energy Smart Colorado



Consulte el siguiente comunicado de prensa de Energy Smart Colorado





9 de diciembre de 2022 – Vail Valley Jet Center (VVJC), parte de la red mundial de terminales de aviación privada de Signature Aviation, y el Condado de Eagle se asociaron recientemente para proporcionar fondos a Energy Smart Colorado a través de créditos de compensación de carbono de electrificación (ECO). Con $63,000 en fondos asignados por el Departamento de Resiliencia del Condado de Eagle y Vail Valley Jet Center, Energy Smart Colorado está trabajando con su socio local, Walking Mountains Science Center (WMSC), para lanzar el programa voluntario de compensación de carbono.



El programa ECO Credits de Energy Smart Colorado permite que las organizaciones locales reduzcan su huella de carbono mediante la compra de compensaciones de carbono voluntarias, que financian proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés). Cada crédito tiene un valor de $100 por tonelada métrica (mT), y los ECO Credits adquiridos recientemente se dedicarán a proyectos de electrificación locales.



El Condado de Eagle compra electricidad 100% limpia a través de Holy Cross Energy, pero la combustión de gas natural para calentar edificios públicos y combustibles fósiles para el transporte aún produce alrededor de 5,000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero cada año. La contribución del Condado de Eagle de $45,000 en 2022 y en 2023 ayudará a lanzar el programa, mientras compensa las emisiones anuales de GHG del edificio de la terminal del aeropuerto.



Comenzando con casas con escritura restringida en Miller Ranch (ubicado en Edwards, Colo.), Energy Smart y WMSC están coordinando un programa para ayudar a financiar el reemplazo de cinco a diez aparatos de calefacción a gas de propietarios de viviendas con bombas de calor. Las bombas de calor eléctricas son de tres a cuatro veces más eficientes energéticamente que los aparatos a gas y son más seguras para los residentes ya que no queman combustibles ni tienen el potencial de fugas de gas dentro de las casas. Las bombas de calor también brindan la ventaja de enfriar durante los meses de verano cada vez más calurosos.



“Signature Aviation está encantada de poder comprar 180 ECO Credits de Energy Smart Colorado y hacer que las compensaciones de carbono ayuden a las familias locales a electrificar sus hogares”, compartió Paul Gordon, presidente de Vail Valley Jet Center. “Este proyecto proporcionó una forma innovadora de generar buenos resultados ambientales más allá de nuestro aeropuerto y en nuestra comunidad local”.



“En Signature, la administración ambiental es más que solo cumplir con las obligaciones de cumplimiento y minimizar nuestra propia huella”, expresó Heather Frost, directora de programas ambientales y de sustentabilidad de Signature Aviation. “Estamos orgullosos de tener un impacto positivo en nuestras comunidades a través de programas bien pensados, como la electrificación, mientras trabajamos colectivamente para mantener nuestro medio ambiente para las generaciones futuras”.



“Las casas de Miller Ranch se construyeron hace casi 20 años y los calentadores a gas originales están envejeciendo y necesitan ser reemplazados”, dijo John Gitchell, gerente de acción climática del Gobierno del Condado de Eagle. “Con el aumento de los precios del gas natural, reemplazar los calentadores con bombas de calor puede ayudar a los residentes a ahorrar dinero, mejorar la seguridad y reducir las emisiones de GHG”.



“Energy Smart Colorado se complace en desarrollar este programa voluntario de compensación de carbono como un mecanismo para que las empresas y organizaciones cumplan con sus objetivos de neutralidad de carbono y al mismo tiempo reduzcan el costo de los programas de electrificación basados en vecindarios”, dijo Kasey Provorse, directora ejecutiva de Energy Smart Colorado. .



La financiación de ECO Credit se combinará con incentivos y reembolsos disponibles a través de Holy Cross Energy y Walking Mountains Science Center para reducir el costo de instalar una bomba de calor para clima frío a menos del costo de reemplazar el calentadores a gas con un calentador a gas de alta eficiencia.



“Sabemos que las actualizaciones de electrificación pueden ser costosas y, a veces, requieren actualizaciones de cableado y paneles eléctricos”, dijo Nikki Maline, directora de programas de energía de Walking Mountains. “Queremos ayudar a compensar estos costos adicionales para ayudar a los propietarios de viviendas con escrituras restringidas a tomar medidas para eliminar el gas natural de sus hogares”.



El gas natural y el propano son combustibles fósiles que conllevan riesgos para la salud y la seguridad, incluidos los peligrosos subproductos del gas. Los dispositivos que queman combustibles dentro de los hogares son menos eficientes que los eléctricos y emiten partículas en el aire que pueden provocar asma, envenenamiento por monóxido de carbono, cáncer y otros riesgos para la salud. Reemplazar los electrodomésticos a gas con una bomba de calor eléctrica puede mejorar la calidad del aire interior y mejorar los resultados de salud, especialmente para los niños, los ancianos y las personas con afecciones respiratorias.



Se emitirá una solicitud de cotizaciones a los contratistas locales para establecer un contratista preferido y un precio justo para las instalaciones. Los contratistas y propietarios de viviendas con escritura restringida interesados en obtener más información sobre este programa pueden comunicarse con WMSC a Energy@walkingmountains.org o al 970-328-8777.



La contribución de ECO Credit de Vail Valley Jet Center representa uno de los muchos esfuerzos realizados por Signature Aviation mientras trabaja para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 en toda la compañía. Su ubicación en el Aeropuerto Regional del Condado de Eagle también instaló conjuntos de paneles solares, invirtió en expandir su flota de vehículos eléctricos y comenzó a suministrar combustible de aviación sostenible para ayudar a los operadores a reducir sus emisiones de carbono.



La contribución de ECO Credit del Aeropuerto del Condado de Eagle respalda el objetivo del plan estratégico del Condado de Eagle de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comunitarias en las operaciones y en la comunidad para lograr los objetivos del Plan de Acción Climática de reducción del 25% para 2025 y reducción del 50% para 2030 (a partir de una referencia de emisiones de 2014.) Para obtener más información, visite Condado de Eagle – Comunidades sostenibles.



La misión del Walking Mountains Science Center es despertar un sentido de asombro e inspirar la administración ambiental y la sostenibilidad a través de la educación en ciencias naturales. Como líder comunitario en administración ambiental y eficiencia energética, Walking Mountains encabeza muchas iniciativas en Eagle River Valley, incluido Energy Smart Colorado local, acción climática, reducción y desvío de desechos, negocios sostenibles y programas de destinos sostenibles.



Energy Smart Colorado (ESC) comenzó en 2010 como un programa financiado por el gobierno federal para brindar servicios de eficiencia energética a las residencias en la región montañosa central. Energy Smart Colorado es ahora una colaboración de 10 socios comunitarios que prestan servicios en 18 condados de Colorado, cuyo objetivo colectivo es hacer que las mejoras en la eficiencia energética sean simples y asequibles, al mismo tiempo que se promueven los objetivos comunitarios para la acción climática.



A través de los socios comunitarios de ESC, incluido Walking Mountains Science Center, los propietarios de viviendas y las empresas reciben evaluaciones energéticas, asesoramiento sobre eficiencia energética y recomendaciones para mejorar la electrificación, instalaciones directas, acceso a financiamiento (incluidos subsidios, reembolsos y préstamos) y conexiones con contratistas locales para proyectos completos de remodelación.



Desde 2010, ESC ha ayudado a las comunidades a desarrollar e implementar programas de acción climática que han generado directamente más de $76 millones en inversiones locales en proyectos de eficiencia energética, electrificación y energía renovable. En las comunidades asociadas, más de 10,000 evaluaciones energéticas han resultado en la terminación de más de 5,000 mejoras energéticas. Más importante aún, cada año, los participantes de Energy Smart están ahorrando más de $4.73 millones en costos de servicios públicos y más de 42,118 toneladas métricas de CO2. ESC ha ayudado a las comunidades a desarrollar planes estratégicos, la infraestructura del programa necesaria y personal del programa capacitado para permitir esta reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.



Signature Aviation es una de las compañías de aviación global más importantes del mundo que ofrece experiencias excepcionales y servicios de apoyo esenciales para clientes de aviación comercial y privada. La huella de infraestructura a gran escala de la compañía permite viajar y es un motor económico global fundamental. Signature opera una red líder en la industria de terminales de aviación privada, con más de 200 ubicaciones que cubren destinos clave en 27 países de los cinco continentes. Estados Unidos es el mercado más grande de la compañía con operaciones en 38 de los 50 aeropuertos más transitados. La compañía también ofrece más de 12 millones de pies cuadrados de oficinas de usos múltiples y hangares, lo que brinda beneficios y ventajas únicos en toda la red a los clientes que basan su aeronave en una ubicación de Signature. Para obtener más información, visite www.signatureaviation.com.



Para obtener más información sobre Energy Smart Colorado, comuníquese con Kasey Provorse al 970-485-2367 o kasey@energysmartcolorado.com.