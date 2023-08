Groundbreaking set for Minturn section of Eagle Valley Trail on Aug. 29

Eagle County on Wednesday issued the following press release on its Tuesday, Aug. 29 groundbreaking for the Minturn section of the Eagle Valley Trail:

The public is invited to join Eagle County Commissioners and members of the Minturn Town Council for a groundbreaking ceremony for one of the final segments of the Eagle Valley Trail (EVT) on Aug. 29, 2023, at 11:00 a.m. just off U.S. Highway 24 on County Road 14 heading toward Minturn from Dowd Junction. Come celebrate the beginning of construction on the one-mile Minturn trail section, scheduled for completion by the end of 2023. The Minturn spur will provide a vital connection for residents to the EVT.



When it opens for use in the spring, residents of Minturn will be able to access the EVT from the town and travel by foot or bike east toward Vail and west toward Edwards without having to use the road.



“Having access to the Eagle Valley Trail will provide Minturn residents and visitors to our area with safe off-highway riding to get to work and school or to ride for recreation,” said Minturn mayor Earle Bidez. “Having this access to the larger trail system and connecting Minturn to the rest of Eagle County is a game-changer for our community.”



The Minturn connection is the last segment of the EVT to begin construction in 2023. Earlier this year the county broke ground on trail segments between EagleVail and Dowd Junction that are scheduled to be completed this fall. “This is the third of the final four trail segments for the EVT,” said Commissioner Jeanne McQueeney.



Once the final segments are complete, the EVT will traverse 63 miles through Eagle County from the top of Vail Pass to Glenwood Canyon. The county recognized the need for a paved recreational path to provide residents with equitable, sustainable, and safe access to the entire county and the outdoors. The EVT links to trail systems in other counties, giving residents and visitors access to dozens of miles of trails.



“After we complete the Minturn spur trail, all we have left is construction on the Horn Ranch to Edwards section, which we are planning for next year,” said Commissioner McQueeney. “Fundraising efforts are underway to assist with the cost of the final section of the trail, which will be the longest and most expensive in the project thus far. The fundraising campaign committee is 73 percent of the way to reaching the overall goal of $38 million with $11 million left to secure. Of that, the community has been tasked with raising $3 million, of which over $250,000 has been raised.”



For more information or to donate to the fundraising efforts, visit EagleValleyTrail.org.



###ESPAÑOL###



El inicio de obras en la sección de Minturn del sendero Eagle Valley Trail llena de entusiasmo al condado



23 de agosto de 2023 – Se invita al público a unirse a los comisionados del Condado de Eagle y miembros del pueblo de Minturn para una ceremonia de inicio de obras de uno de los segmentos finales del sendero Eagle Valley Trail (EVT) el 29 de agosto de 2023 a las 11:00 a.m. al lado de U.S. Highway 24 en County Road 14 en dirección a Minturn desde Dowd Junction. Venga a celebrar el comienzo de la construcción de la sección de una milla del sendero en Minturn, cuya finalización está programada para fines de 2023. La sección del sendero de Minturn proporcionará una conexión vital a EVT para los residentes.



Cuando se abra para su uso en la primavera, los residentes de Minturn podrán acceder al EVT desde el pueblo y viajar a pie o en bicicleta al este hacia Vail y al oeste hacia Edwards sin tener que usar la carretera.



“Tener acceso al sendero Eagle Valley Trail brindará a los residentes de Minturn y a los visitantes de nuestra área un viaje seguro fuera de la carretera para ir al trabajo y a la escuela o para divertirse”, dijo el alcalde de Minturn, Earle Bidez. “Tener este acceso al sistema de senderos más grande y conectar a Minturn con el resto del Condado de Eagle es un elemento determinante para nuestra comunidad”.



La conexión de Minturn es el último segmento del EVT que comenzará a construirse en 2023. A principios de este año, el condado inició la construcción de segmentos del sendero entre EagleVail y Dowd Junction que están programados para completarse este otoño. “Este es el tercero de los últimos cuatro segmentos del sendero para el EVT”, dijo la comisionada Jeanne McQueeney.



Una vez que se completen los segmentos finales, el EVT atravesará 63 millas a través del Condado de Eagle desde la parte superior de Vail Pass hasta Glenwood Canyon. El condado reconoció la necesidad de un camino recreativo pavimentado para brindar a los residentes un acceso equitativo, sostenible y seguro a todo el condado y al aire libre. El EVT se vincula con sistemas de senderos en otros condados, lo que brinda a los residentes y visitantes acceso a docenas de millas de senderos.



“Después de que completemos el sendero de derivación de Minturn, todo lo que nos queda es la construcción en la sección de Horn Ranch a Edwards, que estamos planeando para el próximo año”, dijo la comisionada McQueeney. “Se están realizando esfuerzos de recaudación de fondos para ayudar con el costo de la sección final del sendero, que será la más larga y costosa del proyecto hasta el momento. El comité de la campaña de recaudación de fondos está en el 73 por ciento del camino para alcanzar la meta general de $38 millones con $11 millones aún por asegurar. De esos, a la comunidad se le ha encomendado la tarea de recaudar $3 millones, de los cuales se han recaudado más de $250,000”.



Para obtener más información o para donar a los esfuerzos de recaudación de fondos, visite EagleValleyTrail.org.