Eagle County seeks volunteers for new Advertising and Marketing Local Tourism Panel

Eagle County recently issued the following press release seeking volunteers for its new Advertising and Marketing Local Tourism Citizen Panel:

In response to the passage of Ballot Issue 1A in 2022 (lodging tax), Eagle County is creating a new Advertising and Marketing Local Tourism Citizen Panel. The county is seeking five members of the public to participate.

Panel members provide their time, knowledge and expertise to support investments in the community through advertising and marketing local tourism. The Board of County Commissioners will select a panel of five members to administer the tourism dollars. To qualify, applicants must be full-time residents of Eagle County and have experience in the tourism industry. Once selected, the panel members will establish bylaws and will meet at least annually to administer the dollars (expected to be $300,000 in 2023).

Applications are due no later than Friday, March 10. More information and a link to the application is available online.

“The passage of Ballot Issue 1A last November will create fabulous opportunities for supporting local tourism, including supporting the workforce that provides that framework,” said Jill Klosterman, Chief Financial Officer. “As part of the process, the county is creating a panel to oversee recurring annual funds to help market the range of tourism attractions available in Eagle County. We hope a diverse group of residents will step up to join this interesting new panel.”

For more information or to obtain a hard copy of the application, contact Abby Dallmann at 970-328-8611.

###ESPAÑOL###

El condado busca voluntarios para el nuevo panel de Publicidad y Mercadeo de Turismo Local

1 de marzo de 2023 – En respuesta a la aprobación de la propuesta 1A de la boleta electoral en 2022 (impuesto de alojamiento), el Condado de Eagle está creando un nuevo Panel de Ciudadanos de Publicidad y Mercadeo de Turismo Local. El condado está buscando cinco miembros del público para participar.

Los miembros del panel brindan su tiempo, conocimiento y experiencia para apoyar las inversiones en la comunidad a través de la publicidad y el mercadeo del turismo local. La Junta de Comisionados del Condado seleccionará un panel de cinco miembros para administrar los dólares del turismo. Para calificar, los solicitantes deben ser residentes de tiempo completo del Condado de Eagle y tener experiencia en la industria del turismo. Una vez seleccionados, los miembros del panel establecerán los estatutos y se reunirán al menos una vez al año para administrar el dinero (se espera que sean $300,000 en 2023). Las solicitudes deben presentarse a más tardar el viernes 10 de marzo. Más información y un enlace a la solicitud están disponibles en línea.

“La aprobación de la propuesta 1A de la boleta electoral en noviembre pasado creará fabulosas oportunidades para apoyar el turismo local, incluido el apoyo a la fuerza laboral que brinda ese marco”, dijo Jill Klosterman, directora financiera. “Como parte del proceso, el condado está creando un panel para supervisar los fondos anuales recurrentes para ayudar a comercializar la variedad de atracciones turísticas disponibles en el Condado de Eagle. Esperamos que un grupo diverso de residentes dé un paso al frente para unirse a este nuevo e interesante panel”.

Para más información o para obtener una copia impresa de la solicitud, comuníquese con Abby Dallmann al 970-328-8611.