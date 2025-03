Eagle County Schools announces changes to school-based therapy program

Eagle County Schools Superintendent Phil Qualman recently announced the following changes to the school district’s school-based therapy program:

Phil Qualman

Eagle County has undergone significant improvements in recent years in behavioral health services, specifically the introduction of Your Hope Center, which has independently provided mental health support in our schools for six years. After evaluating options due to diminishing funding resources, we have decided on a new operational structure for the school-based therapy program previously managed by Your Hope Center. These changes will begin during the 25-26 school year:

Eagle County School District will directly manage the school-based program.

All families, regardless of insurance status, will receive services free of charge. ECSD will continue to fundraise for these services to ensure barrier-free access to services in future years.

Vail Health will assume responsibility of the 24/7 Mobile Crisis program, the Assertive Community Treatment Program, and the Community Stabilization Program previously operated by Your Hope Center.

ECSD’s financial commitment to school-based therapy remains unchanged.

Important: Your Hope Center’s transition does not mean services will end—they will continue in a restructured format.

New Staffing Model

We are currently posting positions for therapists and a program supervisor, with interviews beginning in March. Key points about these positions:

Current Your Hope Center therapists are eligible to apply.

Staff will follow the ECSD school calendar.

Compensation will be comparable to school counselors.

​Positions include full ECSD employee benefits (health insurance and retirement).

The new model will employ approximately eight dedicated staff members. While this represents a reduction from current staffing levels due to decreased grant funding, school-based therapy remains a priority in our continuum of care because of its convenience and accessibility for students.

Commitment to Continued Care

These changes stem from necessity, not choice. As a founding board member of Your Hope Center, I prioritize maintaining these vital services for our students. The work of our school-based clinicians is essential to student success and wellbeing. We remain committed to providing quality mental health support as we navigate this transition and establish a sustainable path forward.

Phil Qualman

Superintendent

Estimadas familias y personal del Distrito Escolar del Condado de Eagle:

Cambios al programa de terapia escolar

En los últimos años, el condado de Eagle ha presentado mejoras significativas en los servicios de salud conductual, específicamente con la incorporación de la organización Your Hope Center, que ha brindado apoyo de salud mental de manera autónoma en nuestras escuelas durante seis años. Después de evaluar opciones debido a la disminución de recursos de financiamiento, hemos decidido implementar una nueva estructura operativa para el programa de terapia escolar que anteriormente era administrado por Your Hope Center. Estos cambios comenzarán durante el ciclo escolar 25-26:

El Distrito Escolar del Condado de Eagle (ECSD) gestionará directamente el programa de terapia escolar.

Todas las familias, sin importar si tienen seguro médico, recibirán los servicios sin ningún costo. ECSD continuará recaudando fondos para estos servicios y así garantizar un acceso gratuito en años venideros.

La organización de salud conductual Vail Health Behavioral Health asumirá la responsabilidad de programas como Crisis Móvil 24/7, el programa de Tratamiento Asertivo en la Comunidad, y el programa de Estabilización Comunitaria, previamente operados por Your Hope Center.

​El compromiso financiero de ECSD con la terapia escolar continúa siendo el mismo.

Importante: La transición de Your Hope Center no significa que se suspenden sus servicios; estos continuarán sin interrupción en un formato reestructurado.

Modelo nuevo de contratación

Actualmente, estamos anunciando puestos para terapeutas y un(a) supervisor(a) del programa, con entrevistas a partir de marzo. Aspectos clave sobre estos puestos:

Los terapeutas actuales de Your Hope Center pueden solicitar estos puestos.

Este personal se regirá por el calendario escolar de ECSD.

La compensación será semejante a la de los consejeros escolares.

​Los puestos incluyen todos los beneficios para el personal de ECSD (seguro médico y jubilación).

El modelo nuevo contratará aproximadamente a ocho dedicados miembros de personal. Esto representa una reducción en comparación con los niveles actuales de personal debido a una disminución en fondos de subvención; sin embargo, la continuidad de servicios de terapia escolar sigue siendo una prioridad para nosotros por su conveniencia y accesibilidad para el estudiantado.

Compromiso con la continuación de servicios

Estos cambios surgen por necesidad, no por gusto. Como miembro fundador de la junta directiva de Your Hope Center, doy prioridad a mantener estos servicios vitales para nuestro estudiantado. El trabajo que hace el personal de terapia escolar es esencial para el éxito y el bienestar de nuestros estudiantes. Seguimos comprometidos con brindar apoyo de salud mental de buena calidad mientras atravesamos esta transición, y hasta fijar una respuesta sostenible a largo plazo.

Phil Qualman

Superintendente