Eagle County Regional Airport Master Plan final community meeting Oct. 2

Eagle County on Tuesday issued the following press release on its upcoming and final Eagle County Regional Airport (EGE) virtual community meeting for its 20-Year Master Plan:

The Eagle County Regional Airport (EGE) is hosting the third and final virtual community meeting for its 20-Year Master Plan. The process has been underway since the fall of 2022 and is now ready for the final steps to approval. The virtual meeting will be held on Monday, October 2 at 6 p.m.



As shared throughout the planning process, the airport continues to experience growth in passenger enplanements. Identifying and planning for meeting the forecasted demand, the airport has outlined a preferred long-range development plan. These enhancements and expansions include airside, terminal, and landside/roadway improvement projects.



“While we have worked diligently to identify the potential improvements, the County Commissioners are the final decision-makers in determining if and when such projects will be undertaken. Public comment is invaluable to help inform them of community sentiment,” said David Reid, Aviation Director.



The Federal Aviation Administration (FAA) regulates and often funds a large portion of those projects that ensure a safe, efficient, and well-functioning airport for the community and traveling public. The FAA funds are derived from users of the aviation system and may provide up to 90% of project funding. Private funds are also included for development of additional general aviation improvements.



“We are sincerely appreciative of the input we have received thus far from community members, elected officials, key stakeholders and business owners,” said Reid. “This input has helped to develop a meaningful and forward-thinking Master Plan to guide us well into the future.”



Community members are encouraged to participate in the virtual Community Meeting on Oct. 2 and may also submit comments via the project website. For more information about the Master Plan, visit www.egemasterplan.com to find the meeting link, draft documents, and other related information about the Plan.



###ESPAÑOL###



Reunión comunitaria final sobre el Plan Maestro del Aeropuerto Regional del Condado de Eagle el 2 de octubre



26 de septiembre – El Aeropuerto Regional del Condado de Eagle (EGE) organiza la tercera y última reunión comunitaria virtual para su Plan Maestro de 20 años. El proceso ha estado en marcha desde el otoño de 2022 y ahora está listo para los pasos finales hacia la aprobación. La reunión virtual se realizará el lunes 2 de octubre a las 6 p.m.



Como se compartió durante todo el proceso de planificación, el aeropuerto continúa experimentando un crecimiento en los embarques de pasajeros. Al identificar y planificar para satisfacer la demanda prevista, el aeropuerto ha esbozado un plan de desarrollo preferido a largo plazo. Estas mejoras y ampliaciones incluyen proyectos de mejora de la zona aérea, de la terminal y de la zona terrestre/carretera.



“Si bien hemos trabajado diligentemente para identificar las posibles mejoras, los comisionados del condado son quienes toman las decisiones finales para determinar si se llevarán a cabo dichos proyectos y cuándo. Los comentarios públicos son invaluables para ayudar a informarles sobre el sentimiento de la comunidad”, dijo David Reid, director de aviación.



La Administración Federal de Aviación (FAA) regula y, a menudo, financia una gran parte de los proyectos que garantizan un aeropuerto seguro, eficiente y que funcione bien para la comunidad y el público viajero. Los fondos de la FAA provienen de los usuarios del sistema de aviación y pueden proporcionar hasta el 90% de la financiación del proyecto. También se incluyen fondos privados para el desarrollo de mejoras adicionales de la aviación general.



“Agradecemos sinceramente los comentarios que hemos recibido hasta ahora de miembros de la comunidad, funcionarios electos, partes interesadas clave y propietarios de negocios”, dijo Reid. “Estos comentarios han ayudado a desarrollar un Plan Maestro significativo y con visión innovadora que nos guiará hacia el futuro”.



Se anima a los miembros de la comunidad a participar en la reunión comunitaria virtual el 2 de octubre y también pueden enviar comentarios a través del sitio web del proyecto. Para obtener más información sobre el Plan Maestro, visite www.egemasterplan.com para encontrar el enlace de la reunión, los borradores de documentos y otra información relacionada sobre el Plan.