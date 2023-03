Eagle County recognized with national wildfire mitigation award

Eagle County recently issued the following press release on being recognized with a national wildfire mitigation award:

Eagle Valley Wildland (EVW) and Fire Mitigation Specialist Eric Lovgren, were chosen to receive the 2023 Wildfire Mitigation Awards–EVW won the organization award, and Lovgren was recognized individually due to his innovation and leadership in wildfire mitigation.

“It’s an honor for Eagle County to receive national recognition in the field of wildfire mitigation,” said Director of Emergency Management Birch Barron. “Eric’s dedication and innovation extend beyond Eagle County to the entire state through Fire Adapted Colorado, of which he is a founding board member and current chairperson. He continues to innovate and inspire others to envision even better systems and programs for wildfire mitigation.”



Eagle Valley Wildland (EVW) represents an ambitious partnership between Greater Eagle Fire, Gypsum Fire, Eagle River Fire, and Eagle County to coordinate and collaborate on wildfire mitigation efforts. As a result of this partnership, EVW tripled the number of acres of fuel reduction treatments in the county. EVW worked with community members to reduce wildfire risk on private land through property assessments and home-hardening projects. Over the past two years, more than 100 individual property owners and 25 HOA’s have implemented risk reduction work. EVW also established a Neighborhood Ambassador Program to promote community wildfire adaptation at a local level. The program now has 15 Neighborhood Ambassadors working in a volunteer capacity with EVW staff to implement chipping days, fuel breaks, and educational events within their respective communities.



Lovgren expanded Eagle County’s wildfire mitigation efforts from a building enforcement role to an Emergency Management role. He helped design and launch REALFire, a voluntary home assessment program led by realtors and the Community Wildfire Planning Center. Lovgren not only conducted 423 private property assessments but also trained other assessors to broaden the scope of the program. His work has statewide influence through Fire Adapted Colorado.



The Wildfire Mitigation Awards program was established in 2014 by the National Association of State Foresters (NASF), the International Association of Fire Chiefs (IAFC), the National Fire Protection Association (NFPA), and the USDA Forest Service to help demonstrate the tremendous societal value wildfire mitigation efforts provide.



Take action to reduce wildfire risk. Visit RealFire.netand sign up for a free property assessment.



###ESPAÑOL###



El Condado de Eagle es reconocido con premios nacionales de mitigación de incendios forestales



28 de febrero de 2023 – Eagle Valley Wildland (EVW) y el especialista en mitigación de incendios, Eric Lovgren, fueron elegidos para recibir los premios de mitigación de incendios forestales 2023 Wildfire Mitigation Awards. EVW ganó el premio de la organización y Lovgren fue reconocido individualmente debido a su innovación y liderazgo en la mitigación de incendios forestales.



“Es un honor para el Condado de Eagle recibir reconocimiento nacional en el campo de la mitigación de incendios forestales”, dijo el Director de Manejo de Emergencias, Birch Barron. “La dedicación e innovación de Eric se extienden más allá del Condado de Eagle a todo el estado a través de Fire Adapted Colorado, del cual es miembro fundador de la junta y actual presidente. Eric continúa innovando e inspirando a otros a visualizar sistemas y programas aún mejores para la mitigación de incendios forestales”.



Eagle Valley Wildland (EVW) representa una asociación ambiciosa entre Greater Eagle Fire, Gypsum Fire, Eagle River Fire y el Condado de Eagle para coordinar y colaborar en los esfuerzos de mitigación de incendios forestales. Como resultado de esta asociación, EVW triplicó la cantidad de acres de tratamientos de reducción de combustible en el condado. EVW trabajó con miembros de la comunidad para reducir el riesgo de incendios forestales en terrenos privados a través de evaluaciones de propiedades y proyectos de preparación de viviendas. En los últimos dos años, más de 100 propietarios individuales y 25 HOA han implementado trabajos de reducción de riesgos. EVW también estableció un Programa de Embajadores de Vecindario para promover la adaptación de la comunidad a los incendios forestales a nivel local. El programa ahora cuenta con 15 embajadores de vecindario que trabajan como voluntarios con el personal de EVW para implementar días de astillado, control de combustible y eventos educativos dentro de sus respectivas comunidades.



Lovgren amplió los esfuerzos de mitigación de incendios forestales del Condado de Eagle de una función de control de edificios a una función de gestión de emergencias. Ayudó a diseñar y lanzar REALFire, un programa voluntario de evaluación de viviendas dirigido por agentes inmobiliarios y el Centro Comunitario de Planificación de Incendios Forestales. Lovgren no solo realizó 423 evaluaciones de propiedades privadas, sino que también capacitó a otros evaluadores para ampliar el alcance del programa. Su trabajo tiene influencia en todo el estado a través de Fire Adapted Colorado.



El programa de Premios para la Mitigación de Incendios Forestales fue establecido en 2014 por la Asociación Nacional de Silvicultores Estatales (NASF), la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos (IAFC), la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y el Servicio Forestal del USDA para ayudar a demostrar el tremendo apoyo social valor que brindan los esfuerzos de mitigación de incendios forestales.



Tome medidas para reducir el riesgo de incendios forestales. Visite RealFire.net y regístrese para una evaluación gratuita de la propiedad.