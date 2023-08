CSU Extension offering Colorado Master Gardener Training

The CSU Extension, via Eagle County, recently issued the following press release on becoming a Colorado Master Gardener:

Become a Colorado Master Gardener. The application period is open now. Applications will be accepted until September 15, and training begins on October 30.



Initial training consists of 15 online, self-paced classes focused on gardening in Colorado: botany, soils, trees, lawn care, vegetables, entomology, plant pathology, Colorado gardening challenges, and more. The online class content is up-to-date, engaging, self-paced, and includes integrated readings, videos, activities, and quizzes.



There are four optional in-person labs that provide participants with an opportunity for hands-on learning. The labs also allow students a chance to meet their fellow Eagle County Master Gardeners as well as their Master Gardener Coordinator. Training begins on October 30 and concludes on March 31, 2024.



Colorado gardening and landscaping take grit and knowledge of our unique soils, climates, and plants. CSU Extension has been helping people grow in our great state for 150 years. Learn from our Colorado horticulture experts through our “Green School” program and become a Colorado Master Gardener to give back to our community.



To learn more, visit the CSU Extension Master Gardener Program online. For more information contact Denyse Schrenker, CSU Extension Horticulture and Small Acreage Agent, at denyse.schrenker@eaglecounty.us or at 970-328-8633.



Colorado State University Extension is an equal opportunity provider. | Colorado State University Extension es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.



###ESPAÑOL###



CSU Extension ofrece capacitación para jardineros maestros de Colorado



22 de agosto de 2023 – Conviértase en un maestro jardinero de Colorado. El plazo de solicitud ya está abierto. Las solicitudes se aceptarán hasta el 15 de septiembre y la capacitación comenzará el 30 de octubre.



La capacitación inicial consta de 15 clases en línea a su propio ritmo enfocadas en la jardinería en Colorado: botánica, suelos, árboles, cuidado del césped, vegetales, entomología, patología de plantas, desafíos de jardinería en Colorado y más. El contenido de la clase en línea es actualizado, atractivo, a su propio ritmo e incluye lecturas integradas, videos, actividades y cuestionarios.



Hay cuatro laboratorios presenciales opcionales que brindan a los participantes la oportunidad de un aprendizaje práctico. Los laboratorios también brindan a los estudiantes la oportunidad de conocer a sus compañeros jardineros maestros del Condado de Eagle, así como a su coordinador de jardineros maestros. La capacitación comienza el 30 de octubre y concluye el 31 de marzo de 2024.



La jardinería y el paisajismo de Colorado requieren determinación y conocimiento de nuestros suelos, climas y plantas únicos. CSU Extension ha estado ayudando a las personas a cultivar en nuestro gran estado durante 150 años. Aprenda de nuestros expertos en horticultura de Colorado a través de nuestro programa “Escuela Verde” y conviértase en un jardinero maestro de Colorado para retribuir a nuestra comunidad.



Para obtener más información, visite el Programa de jardineros maestros de CSU Extension en línea. Para obtener más información, comuníquese con Denyse Schrenker, Agente de Horticultura y Pequeñas Superficies de CSU Extension, en denyse.schrenker@eaglecounty.us o al 970-328-8633.



Colorado State University Extension es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.