County seeks applicants for Eagle County Land Use Regulations Reform Project

Eagle County recently issued the following press release seeking applicants for the Advisory Committee for the Eagle County Land Use Regulations Reform Project:

Eagle County is seeking applicants for the Advisory Committee for the Eagle County Land Use Regulations Reform Project. Community members, agency partners, and stakeholders willing to provide perspective and advice on policy issues and technical aspects of the county’s proposed new land use regulations are encouraged to apply. While some experience with reading and applying land use regulations is helpful, it is not required. The application period is open until April 4. To apply, visit www.eaglecounty.us/planningcommissions.

County commissioners will appoint a committee of up to 15 people with a balanced representation of geographical locations, perspectives, and varied experience and expertise. The committee will meet approximately five times in 2024 on May 2, June 5, August 7, October 2, and December 4. Each meeting will be scheduled for approximately 2 hours. Members should expect to consider various regulatory approaches, review proposed code modules, and recommend revisions throughout each phase of the process. Prior to the scheduled meetings, members will be asked to review drafts of the proposed code and related materials to ensure productive meetings and an efficient process. Anticipated review time will vary based on the topic area and stage of the process but will likely require several hours of review prior to each meeting.

Eagle County’s Land Use Regulations (ECLUR) contain subdivision and zoning regulations and site development standards that govern land use in unincorporated Eagle County and are designed to promote the health, safety, and welfare of the county’s citizens. The regulations provide the authority and framework for Eagle County to hold future development to a high standard of quality and to regulate orderly land use in a manner that is sensitive to the environment and natural resources.

El condado busca solicitantes para el Proyecto de Reforma de la Regulación del Uso de la Tierra del Condado de Eagle

27 de marzo de 2024 – El Condado de Eagle está buscando solicitantes para el Comité Asesor para el Proyecto de reforma de la regulación del uso de la tierra del Condado de Eagle . Se anima a postularse a los miembros de la comunidad, agencias asociadas y partes interesadas que estén dispuestos a brindar perspectiva y asesoramiento sobre cuestiones de políticas y aspectos técnicos de las nuevas regulaciones del uso de la tierra propuestas por el condado. Si bien es útil tener cierta experiencia en la lectura y aplicación de las regulaciones del uso de la tierra, no es necesaria. El plazo de solicitud está abierto hasta el 4 de abril. Para presentar una solicitud, visite www.eaglecounty.us/planningcommissions.

Los comisionados del condado nombrarán un comité de hasta 15 personas con una representación equilibrada de ubicaciones geográficas, perspectivas y experiencias y conocimientos variados. El comité se reunirá aproximadamente cinco veces: 2 de mayo, 5 de junio, 7 de agosto, 2 de octubre y 4 de diciembre. Cada reunión está programada para aproximadamente 2 horas. Los miembros deben considerar varios enfoques regulatorios, revisar los módulos de código propuestos y recomendar revisiones a lo largo de cada fase del proceso. Antes de las reuniones programadas, se pedirá a los miembros que revisen los borradores del código propuesto y los materiales relacionados para garantizar reuniones productivas y un proceso eficiente. El tiempo de revisión previsto variará según el área temática y la etapa del proceso, pero probablemente requerirá varias horas de revisión antes de cada reunión.

Las Regulaciones del Uso de la Tierra del Condado de Eagle (ECLUR) contienen regulaciones de subdivisión y zonificación y estándares de desarrollo de sitios que rigen el uso de la tierra en las zonas no incorporadas del Condado de Eagle y están diseñadas para promover la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos del condado. Las regulaciones brindan la autoridad y el marco para que el Condado de Eagle mantenga el desarrollo futuro con un alto estándar de calidad y regule el uso ordenado de la tierra de una manera que sea sensible al medio ambiente y los recursos naturales.