CDC simplifies COVID-19 vaccination schedule

Colorado health officials on Tuesday issued the following press release on the federal Centers for Disease Control and Prevention’s simplified COVID-19 vaccination schedule:

The Centers for Disease Control and Prevention simplified the COVID-19 vaccination schedule for most people. CDC’s updated recommendations follow the Food and Drug Administration’s amendments to the emergency use authorizations of the Moderna and Pfizer-BioNTech omicron vaccines. Pfizer and Moderna’s original formulation of COVID-19 vaccines, first authorized in December 2020, are no longer authorized in the United States.

People who have not yet been vaccinated against COVID-19 should now start with an omicron vaccine, also known as a bivalent or updated vaccine. The exact number and timing of doses depends on the person’s age and whether or not they are immunocompromised. Learn more about the decision by reading our frequently asked questions. Coloradans who would prefer to receive Novavax’s protein-based vaccine can still find Novavax at locations across the state. Novavax is available as a primary series vaccine, and as a booster dose for adults aged 18 years and older who haven’t received any booster doses yet and either can’t or would prefer not to get an omicron vaccine. The remaining supply of Johnson & Johnson in the United States expired on May 6, 2023. Johnson & Johnson vaccine is currently unavailable in Colorado.

People who previously received original vaccines made by Pfizer, Moderna, Novavax, or Johnson & Johnson can still get an omicron vaccine for the most up-to-date protection. It doesn’t matter how many original doses they received. Find an omicron vaccine near you.

FDA also authorized and CDC approved second omicron boosters for people older than age 65 and moderately to severely immunocompromised people. People aged 65 and older can get a second omicron booster at least four months after their first omicron booster. Immunocompromised people can get a second omicron booster at least two months after their first omicron booster. Additionally, some immunocompromised people may receive additional omicron vaccines at the recommendation of their health care provider. These additional doses should be spaced at least two months apart.

Continue to stay up to date by visiting covid19.colorado.gov.

Para publicación inmediata

CONTACTO:

COVID-19 MEDIA LINE: 303-900-2849 (Por favor deje un mensaje)

Email: media_info@state.co.us

Los CDC y la FDA actualizan el cronograma de vacunas contra el COVID-19

Las personas que nunca se vacunaron contra el COVID-19, deben empezar su inmunización con una dosis ómicron

COLORADO (9 de mayo de 2023) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades simplificaron el cronograma de vacunación contra el COVID-19 para la mayoría de personas. Las recomendaciones actualizadas de los CDC se basan en las enmiendas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) a las autorizaciones de uso de emergencia de las dosis ómicron de Moderna y Pfizer-BioNTech. La formulación original de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna, autorizada por primera vez en diciembre de 2020, ya no está autorizada en Estados Unidos.

Las personas que nunca se vacunaron contra el COVID-19, deben empezar aplicándose una dosis ómicron (también conocida como vacuna bivalente o vacuna autorizada). El número exacto de dosis y su cronograma dependerán de la edad de la persona y de si padecen o no inmunodeficiencias. Para más detalles sobre esta decisión, consulte estas preguntas frecuentes. Los coloradenses que prefieran aplicarse una vacuna a base de proteínas de Novavax pueden todavía encontrar Novavax en centros de vacunación de todo Colorado. Novavax está disponible como vacuna de esquema inicial, así como dosis de refuerzo para adultos mayores de 18 años que aún no han recibido ninguna dosis de refuerzo y no pueden o prefieren no recibir una dosis ómicron. El suministro restante de Johnson & Johnson en Estados Unidos venció el 6 de mayo de 2023. La vacuna Johnson & Johnson no está disponible actualmente en Colorado.

Las personas que hayan recibido previamente vacunas originales fabricadas por Pfizer, Moderna, Novavax o Johnson & Johnson podrán seguir aplicándose una dosis ómicron para obtener el nivel de protección más actualizado. No importa cuántas dosis originales hayan recibido. Encuentre una dosis ómicron cerca de su domicilio.

La FDA también autorizó y los CDC aprobaron segundas dosis de refuerzo de ómicron para los mayores de 65 años y aquellos que padecen inmunodeficiencias moderadas a graves. Las personas mayores de 65 años pueden aplicarse una segunda dosis ómicron de refuerzo al menos cuatro meses después de su primera dosis ómicron. Las personas con inmunodeficiencias pueden aplicarse una segunda dosis ómicron de refuerzo al menos cuatro meses después de su primera dosis ómicron. Además, algunas personas con inmunodeficiencias podrán recibir dosis ómicron adicionales por recomendación de su médico. Estas dosis adicionales deben espaciarse al menos con un intervalo de dos meses.

Continúe manteniéndose informado visitando covid19.colorado.gov.