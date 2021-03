Eagle County starts pre-registering residents 50 and up for COVID-19 vaccine

Eagle County on Monday issued the following press release on pre-registering COVID-19 vaccine recipients in the state’s new 1B.4 phase, which includes residents 50 and up:

In preparation for the state’s move to phase 1B.4 of its COVID-19 vaccine distribution plan, Eagle County Public Health & Environment is offering pre-registration for additional employees and residents who are expected to be eligible by March 19.

The upcoming group will include people aged 50 years and older; people aged 16 to 49 with one high risk health condition; restaurant, manufacturing, mail delivery, public transit and frontline human service workers; secondary educators; faith leaders; and continuity of local government. Those who wish to pre-register should verify their eligibility and then sign up at www.eaglecountycovid.org.

Once registered, no further action is required. Vaccine supply is still limited, so if the number of sign-ups exceeds the available amount of vaccine doses, appointments will be issued based on a random drawing among those who are eligible. Those who are selected to receive a vaccination will be contacted using text messaging or the email address they provided to schedule an appointment.

“This will be a large group of eligibility,” said Heath Harmon, Director of Eagle County Public Health and Environment. “It will take several weeks to get through, which is heavily dependent on vaccine supply. Please be patient while waiting for your turn as it can take a few weeks after your registration.”

In addition, those receiving the vaccine will be asked to attest they are eligible and will be available for both doses if needed. Appointments are required; anyone who shows up at a clinic without an appointment will not receive a vaccine.

People in previous phases who have not yet received the vaccine are still eligible and encouraged to register if they have not done so already. State public health officials expect vaccine supply to increase significantly by mid-April. A larger vaccine supply will provide the ability to begin vaccinating the general public, which should start on or before May 1 according to President Biden’s public address on Mar 11.

Those who receive their vaccine are reminded of the importance of continuing to follow the 5 Commitments of Containment for the health and safety of the entire community.

Local information on COVID-19, including the vaccine rollout, is regularly updated at www.eaglecountycovid.org.

El Condado de Eagle se prepara para vacunar a nuevos grupos

12 de marzo del 2021 – En preparación para la transición del estado hacia la fase 1B.4 de su plan de distribución de la vacuna contra el COVID-19, Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle está abriendo las preinscripciones para empleados y residentes adicionales quienes se espera serán elegibles el 19 de marzo.

El próximo grupo incluirá a personas de 50 años o más; personas de 16 a 49 años con una condición de salud de alto riesgo; trabajadores de restaurantes, manufactura, reparto de correo, transporte público y servicios humanos de primera línea; educadores secundarios; líderes religiosos; y la prolongación del gobierno local. Aquellos que deseen preinscribirse deben verificar su elegibilidad y luego registrarse en www.eaglecountycovid.org.

Una vez inscrito, no se requiere ninguna otra acción por su parte. El suministro de vacunas aún es limitado, por lo que si el número de inscripciones excede la cantidad disponible de dosis de vacunas, las citas se emitirán en base a un sorteo aleatorio entre aquellos que son elegibles. Aquellos que sean seleccionados para recibir una vacuna serán contactados mediante mensajes de texto o la dirección de correo electrónico que proporcionaron para programar una cita.

“Este será un grupo grande de elegibilidad”, dijo Heath Harmon, Director de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle. “Se necesitarán varias semanas para lograrlo, lo que depende en gran medida del suministro de vacunas. Tenga paciencia mientras espera su turno, ya que pueden pasar algunas semanas después de su inscripción”.

Además, a los que reciban la vacuna se les pedirá que certifiquen que son elegibles y que estarán disponibles para ambas dosis de ser necesario. Las citas son requeridas; las persona que se presenten a una clínica sin cita no recibirán una vacuna.

Las personas de fases anteriores que aún no han recibido la vacuna siguen siendo elegibles y los animamos a registrarse si aún no lo han hecho. Los funcionarios estatales de salud pública esperan que el suministro de vacunas aumente significativamente a mediados de abril. Un mayor suministro de vacunas brindará la posibilidad de comenzar a vacunar al público en general, lo cual debería iniciar el 1 de mayo o antes, según el discurso público del presidente Biden el 11 de marzo.

Recordamos a quienes reciban su vacuna sobre la importancia de seguir cumpliendo los 5 Compromisos de Contención para proteger la salud y seguridad de toda la comunidad.

La información local sobre el COVID-19, incluida la distribución de la vacuna, se actualiza periódicamente en www.eaglecountycovid.org.