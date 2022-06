Eagle County School District warns of looming Medicaid coverage loss

The Eagle County School District on Tuesday issued the following letter to families and staff advising them in Spanish and English of a looming health insurance coverage crisis:

The end of the Public Health Emergency put in place due to COVID-19 is currently set to expire on July 15th. Many people that were accepted for Medicaid will be at risk of losing their health insurance coverage. Vail Health has shared that our community alone is looking at nearly 4000 individuals that were approved during COVID-19 when they may not have been eligible based on the regular eligibility guidelines. In addition, a change to the redetermination process occurred in May, which may cause even those eligible to lose coverage due to procedural errors if they do not follow the new instructions.

Read below for the message from the Vail Health Outreach and Enrollment Team, including the steps to take to reapply for health coverage.

Medicaid Coverage Transition

If you have Health First Colorado (Colorado’s Medicaid program) or Child Health Plan Plus (CHP+) and your mailing address has changed within the last three years, make sure you follow the steps below to stay informed. Medicaid coverage will change when the Public Health Emergency (PHE) is discontinued, a date that is currently set for July 15th but may be extended.

You must respond to letters to see if you still qualify for health coverage. Those letters go to your address or email, so it is important that your contact information is correct. Updating your address, phone number, and email is quick and easy.

Follow these steps to check your contact information on file:

Even in the event you do not qualify under the new guidelines, children can still qualify for coverage. The best way to ensure your information is correct to avoid any lapse in health care for your children is to check with one of the resources above.

Estimadas familias y personal del Distrito Escolar del Condado de Eagle,

El final de la emergencia de Salud Pública por la pandemia de COVID-19 está actualmente programada a terminar el 15 de julio. Muchas personas que las aceptaron para Medicaid correrán el riesgo de perder su cobertura de seguro médico. El hospital Vail Health nos reporta que solo en nuestra comunidad hay casi 4,000 individuos que fueron aprobados durante la pandemia cuando es posible que no hayan calificado de acuerdo a las pautas regulares de participación. Además en el mes de mayo hubo un cambio al proceso de redeterminación, lo cual puede causar que pierdan la cobertura incluso aquellas personas que ya la tenían debido a errores de procedimiento si es que no siguen las nuevas instrucciones.

Lea el mensaje del equipo de Enlace e Inscripción del Hospital Vail Health, incluyendo los pasos que usted puede tomar para volver a solicitar este servicio.

Transición de cobertura de Medicaid

Si usted tiene Health First Colorado (programa de Medicaid de Colorado) o Child Health Plan Plus (CHP+) y su dirección de correo electrónico cambió en los últimos tres años, asegúrese de seguir los pasos a continuación para mantenerse informado/a. La cobertura de Medicaid se modificará cuando venza la emergencia de Salud Pública (PHE), con fecha programada para el 15 de julio pero puede extenderse.

Usted debe responder las cartas para ver si sigue reuniendo los requisitos para la cobertura de salud. Recibirá esas cartas en su domicilio o correo electrónico, por lo que es importante que su información de contacto sea correcta. Actualizar su dirección, número de teléfono y correo electrónico es fácil y rápido.

Siga estos pasos para verificar su información de contacto que está registrada:

Incluso en el caso de que usted no reúna los requisitos según las nuevas pautas, los niños/as todavía pueden tener oportunidad para la cobertura. La mejor forma para garantizar que su información está correcta y evitar cualquier lapso en el cuidado médico para sus hijos, es consultar con uno de los recursos anteriores.