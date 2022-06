Eagle County Regional Airport parking project set to start on June 27

Eagle County on Wednesday issued the following press release on a parking improvement project at the Eagle County Regional Airport:

A parking improvement project will impact the short term parking lot June 27-July 8. During this timeframe, passengers are directed to park in the long term parking lot, which is the lot farthest to the west in the direction of the Town of Gypsum.

“We understand that construction projects can be an inconvenience,” said David Reid, Director of Aviation at the Eagle County Regional Airport. “However, we think that the outcome of the parking lot improvement project will be worth the temporary closures.”



The long term parking lot will not be impacted during this project. Passengers should enter the long term lot directly from Cooley Mesa Road, just west of the main airport entrance.



All rental cars should be returned to the same lot passengers picked them up from.



Permit holders should contact Reef Parking for questions about the temporary closure of the permit lots. Their email is eairport@reefparking.com.



Cars parked in the short term lot after June 26 will be relocated to the long term lot. If a passenger returns and discovers that their car has been relocated, they are directed to contact Airport Administration at 970-328-2680.



Signs in the parking lots have a QR code that will direct passengers to the airport website that provides more information: https://www.flyvail.com/parking-transportation/parking.



EGE is your community airport. Visit flyvail.com for flight and airport information.





Proyecto de mejoramiento del estacionamiento de EGE inicia el 27 de junio



22 de junio de 2022 – Un proyecto de mejora del estacionamiento afectará el lote de estacionamiento de corto plazo del 27 de junio al 8 de julio. Durante este período de tiempo, se indicará a todos los pasajeros que se estacionen en el estacionamiento de largo plazo, que es el lote más al oeste en dirección al pueblo de Gypsum.



“Entendemos que los proyectos de construcción pueden ser un inconveniente”, dijo David Reid, Director de Aviación del Aeropuerto Regional del Condado de Eagle . “Sin embargo, creemos que el resultado del proyecto de mejora del estacionamiento hará que los cierres temporales valgan la pena”.



El estacionamiento de largo plazo no se verá afectado durante este proyecto. Los pasajeros deben ingresar al estacionamiento de largo plazo directamente desde Cooley Mesa Road, justo al oeste de la entrada principal del aeropuerto.



Todos los autos de alquiler deben devolverse al mismo lote donde los pasajeros los recogieron.



Los titulares de permisos deben comunicarse con Reef Parking si tienen preguntas sobre el cierre temporal de los lotes de permiso. Su correo electrónico es eairport@reefparking.com .



Los autos estacionados en el estacionamiento de corto plazo después del 26 de junio serán reubicados en el estacionamiento de largo plazo. Si un pasajero regresa y descubre que su automóvil ha sido reubicado, debe comunicarse con la administración del aeropuerto al 970-328-2680.



Los letreros en los estacionamientos tienen un código QR que dirigirá a los pasajeros al sitio web del aeropuerto que contiene más información: https://www.flyvail.com/parking-transportation/parking .



EGE es el aeropuerto de su comunidad. Visite flyvail.com para obtener información sobre vuelos y aeropuertos.