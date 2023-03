Vail community ski and ride day on March 31

Eagle County recently issued the following press release on the Eagle County Commissioners joining other local leaders for a Vail community ski and ride day on Friday, March 31:

Local leaders, including the Eagle County Commissioners, are inviting residents to join them for skiing and riding this season following a series of successful outings in years past. The gatherings are intended to facilitate casual conversations among community members outside the structure of formal meetings.



Participants are asked to gather at Gondola One in Vail Village at 10:00 a.m. There’s also an option to meet the group for lunch around 12:30 p.m. that day. Lunch will be at El Segundo, 223 Gore Creek Dr., Vail.



Originally organized in 2014, the outings are a way to connect local leaders with people who are passionate about the outdoors.



No RSVPs are needed to take part in ski and ride days. Participants need to assume responsibility for their own equipment, lift ticket, and lunch. An intermediate ability level is advised.



The networking and outreach events have resulted in a broad representation of the community, bonded by an appreciation of what drew many of us here.



###ESPAÑOL###



Día de esquí y snowboard comunitario en Vail el 31 de marzo



24 de marzo de 2023 – Los líderes locales, incluidos los comisionados del Condado de Eagle , invitan a los residentes a unirse a ellos para esquiar y hacer snowboard esta temporada luego de una serie de paseos exitosos anteriores. Los paseos están destinados a facilitar conversaciones informales entre los miembros de la comunidad fuera de la estructura de las reuniones formales.



Se les pide a los participantes que se reúnan en Gondola One en Vail Village a las 10:00 a.m. También existe la opción de reunirse con el grupo para almorzar alrededor de las 12:30 p.m. ese día. El almuerzo será en El Segundo, 223 Gore Creek Dr., Vail.



Originalmente organizadas en 2014, estas salidas son una forma de conectar a los líderes locales con personas apasionadas por el aire libre.



No se necesita confirmar asistencia para participar en los días de esquí y snowboard. Los participantes simplemente deben asumir la responsabilidad de su propio equipo, boleto de subida y almuerzo. Se recomienda un nivel de habilidad intermedio.



Los eventos de networking y alcance comunitario han resultado en una amplia representación de la comunidad, unida por una apreciación de lo que nos atrajo a muchos de nosotros aquí.