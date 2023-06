Lease to Locals program launches with cash incentives for homeowners

Eagle County recently issued the following press release on the cash incentives being offered as part of its Lease to Locals housing program:

The Eagle County Housing and Development Authority (ECHDA) has contracted with Truckee, California-based Placemate to market and administer the revamped program, which has over $310,000 in funding in 2023 for grants to homeowners who participate.



“Eagle County has been a leader in confronting the workforce housing challenge,” said Eagle County Commissioner Kathy Chandler-Henry. “Our Bold Housing Moves programs, along with partnerships with other entities have started to move the scales in favor of affordable housing. We seek creative solutions and our Housing Department’s program that converts vacant homes to new rentals for locals is another innovative way Eagle County is confronting the housing crisis.”



Program Details:

To qualify, properties must be located in Eagle County, and must not already have been rented long-term in the past 12 months. Additionally, properties are subject to an inspection and rent cap, which cannot exceed 100% of the area median income (AMI) for Eagle County.



Property owners have the opportunity to rent their properties to Eligible Households for seasonal leases lasting five months or more, or for long-term leases spanning 12 months or longer. To assist with the rental rates, a single payment stipend is provided, which varies depending on the number of bedrooms and the duration of the lease. For seasonal leases, the stipend falls within the range of $2,000 to $6,000, while for long-term leases, it ranges from $4,000 to $12,000.



An Eligible Household must have at least one household member working at least 30 hours a week in Eagle County or who has recently been hired by an employer in Eagle County. Exceptions can be made for disabled and retired individuals.



“Housing in Eagle County is one of our community’s biggest challenges,” said Eagle County Housing Department Director Kim Bell Williams. “Our partnership with Placemate will bring more existing units into the year-round rental inventory. Our goal is to house more than 100 people with Lease to Locals.”



Placemate brings deep experience and operational capacity in helping local governments with their housing needs through innovative programs. They run similar Lease to Locals incentive programs across the country in four other mountain resort communities in California, Idaho, and Colorado, and have seen great success with these programs.



Tenants and property owners can learn more about the program and fill out online applications by visiting Placemate.com/EagleCo, calling Placemate at (970) 470-8047, or emailing them at hello@placemate.com.



###ESPAÑOL###



Lanzamiento del programa Lease to Locals con incentivos en efectivo para los propietarios



1 de junio de 2023 – La Autoridad de Vivienda y Desarrollo del Condado de Eagle (ECHDA) contrató a Placemate, con sede en Truckee, California, para comercializar y administrar el programa renovado, que cuenta con más de $310,000 en fondos en 2023 para subvenciones a los propietarios que participen.



“El Condado de Eagle ha sido líder en enfrentar el desafío de la vivienda para la fuerza laboral”, dijo la comisionada del Condado de Eagle, Kathy Chandler-Henry. “Nuestros programas Bold Housing Moves, junto con alianzas con otras entidades, han comenzado a mover la balanza a favor de la vivienda asequible. Buscamos soluciones creativas y el programa de nuestro Departamento de Vivienda que convierte viviendas desocupadas en nuevos alquileres para los locales es otra forma innovadora en que el Condado de Eagle enfrenta la crisis de la vivienda”.



Detalles del programa:

Para calificar, las propiedades deben estar ubicadas en el Condado de Eagle y no deben haber sido alquiladas a largo plazo en los últimos 12 meses. Además, las propiedades están sujetas a una inspección y un tope de alquiler, que no puede exceder el 100% del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés) para el Condado de Eagle.



Los dueños de propiedades tienen la oportunidad de alquilar sus propiedades a los Hogares Elegibles para arrendamientos de temporada que duren cinco meses o más, o para arrendamientos a largo plazo que duren 12 meses o más. Para ayudar con las tarifas de alquiler, se proporciona un estipendio de pago único, que varía según la cantidad de habitaciones y la duración del contrato de arrendamiento. Para arrendamientos de temporada, el estipendio se encuentra dentro del rango de $2,000 a $6,000, mientras que para arrendamientos a largo plazo, oscila entre $4,000 y $12,000.



Un hogar elegible debe tener al menos un miembro del hogar que trabaje al menos 30 horas a la semana en el Condado de Eagle o que haya sido contratado recientemente por un empleador en el Condado de Eagle. Se pueden hacer excepciones para personas discapacitadas y jubiladas.



“La vivienda en el Condado de Eagle es uno de los mayores desafíos de nuestra comunidad”, dijo la directora del Departamento de Vivienda del Condado de Eagle, Kim Bell Williams. “Nuestra asociación con Placemate traerá más unidades existentes al inventario de alquiler durante todo el año. Nuestro objetivo es albergar a más de 100 personas con Lease to Locals”.



Placemate aporta una profunda experiencia y capacidad operativa para ayudar a los gobiernos locales con sus necesidades de vivienda a través de programas innovadores. Ejecutan programas similares de incentivos de arrendamiento para locales en todo el país en otras cuatro comunidades turísticas de montaña en California, Idaho y Colorado, y han tenido un gran éxito con estos programas.



Los inquilinos y propietarios pueden obtener más información sobre el programa y completar solicitudes en línea visitando Placemate.com/EagleCo, llamando a Placemate al (970) 470-8047 o enviando un correo electrónico a hello@placemate.com.