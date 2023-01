Annual vehicle registrations now include Keep Colorado Wild Pass for state parks

Eagle County this week issued the following press release on the Keep Colorado Wild Pass option on annual vehicle registrations:

In 2023, Colorado residents will see a $29 Keep Colorado Wild Pass added to their annual vehicle registration through the Division of Motor Vehicles (DMV). The $29 pass fee is included in the vehicle registration price total of passenger vehicles, motorcycles, light trucks, and recreational vehicles. Residents may accept or opt-out of the pass every year when registering a vehicle with the DMV online, through a kiosk, by mail, or with a customer service representative in person. The pass is linked to a specific license plate and registration card and is not transferable to another vehicle.



“Whether you use the pass to visit state parks or just want to show support for wildlife programs and outdoor first responders, your contribution helps protect the outdoor lifestyle our communities treasure,” said Colorado Parks and Wildlife (CPW) Acting Director Heather Disney Dugan. “Our agency is excited to offer affordable access to parks through this conservation pass and we are grateful for our state’s desire to invest more into protecting our great outdoors.”



Residents who purchase a Keep Colorado Wild Pass are encouraged to link the pass on CPW’s secure third-party website, CPWshop.com. Benefits of linking the pass to a CPW account include displaying the Keep Colorado Wild Pass when visiting a Colorado state park via the My CPW App, and residents age 64 and older get a discounted camping rate ($3 per night). The pass must be linked to a CPW account in order to request a pass refund or a prorated refund for an overlapping annual park pass.



All regularly priced CPW daily or annual park passesare still available to customers.



The Keep Colorado Wild Pass offers a 60 percent savings in comparison to a traditional annual state parks pass. The pass provides car, bike and foot entry into Colorado state parks. To find a Colorado state parks map, visit the CPW Park Finder Tool.



Money raised from pass sales will be used to support local:

State park systems

Search and rescue teams

Avalanche safety programs

Wildlife conservation efforts

Outdoor accessibility and educational opportunities



###ESPAÑOL###



Los registros anuales de vehículos ahora incluirán un pase Keep Colorado Wild



10 de enero de 2023 – En 2023, los residentes de Colorado verán agregado un pase Keep Colorado Wild de $29 a su registro anual de vehículos a través de la División de Vehículos Motorizados (DMV). La tarifa del pase de $29 está incluida en el precio total de registro de vehículos de pasajeros, motocicletas, camionetas y vehículos recreativos. Los residentes pueden aceptar o rechazar el pase todos los años al registrar un vehículo en el DMV en línea, a través de un quiosco, por correo o con un representante de servicio al cliente en persona. El pase está vinculado a una matrícula y una tarjeta de registro específicas y no es transferible a otro vehículo.



“Ya sea que use el pase para visitar parques estatales o simplemente quiera mostrar su apoyo a los programas de vida silvestre y a los socorristas, su contribución ayuda a proteger el estilo de vida al aire libre que nuestras comunidades atesoran”, dijo la directora interina de Colorado Parks and Wildlife (CPW), Heather Disney Dugan. “Nuestra agencia se complace en ofrecer acceso asequible a los parques a través de este pase de conservación y estamos agradecidos por el deseo de nuestro estado de invertir más en la protección de nuestros espacios de aire libre”.



Se alienta a los residentes que compren un pase Keep Colorado Wild a vincular el pase en el sitio web seguro de terceros de CPW, CPWshop.com. Los beneficios de vincular el pase a una cuenta de CPW incluyen mostrar el pase Keep Colorado Wild al visitar un parque estatal de Colorado a través de la aplicación My CPW, y los residentes mayores de 64 años obtienen una tarifa de campamento con descuento ($3 por noche). El pase debe estar vinculado a una cuenta de CPW para poder solicitar un reembolso de pase o un reembolso prorrateado por un pase de parque anual existente.



Todos los pases de parque diarios o anuales de CPW a precio regular todavía están disponibles para los clientes.



El pase Keep Colorado Wild ofrece un ahorro del 60 por ciento en comparación con un pase tradicional anual para parques estatales. El pase permite la entrada de automóviles, bicicletas y peatones a los parques estatales de Colorado. Para encontrar un mapa de parques estatales de Colorado, visite la herramienta de búsqueda de parques de CPW.



El dinero recaudado de la venta de pases se utilizará para apoyar a los siguientes programas locales: