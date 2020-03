Woman in her 80s first COVID-19 death in Colorado

A woman in her 80s from El Paso County is the first victim of the COVID-19 virus in Colorado, state officials confirmed Friday. Here’s the press release:

DENVER, March 13, 2020: Colorado today reported the first death from COVID-19. The death occurred in a female in her 80s with underlying health conditions residing in El Paso County.

El Paso County will hold a press conference today at 5 p.m. at the Pikes Peak Regional Office of Emergency Management, 3755 Mark Dabling Blvd. Colorado Springs. Governor Polis and Lt. Gov. Primavera will be in attendance.

“While we were expecting this day, it doesn’t make it any less difficult to hear and share this news. As a state we are in mourning and our hearts go out to the family and loved ones of the Coloradan we lost,” said Governor Jared Polis.

“We care deeply about our older Coloradans and people who have chronic diseases,” said Jill Hunsaker Ryan, executive director of the Colorado Department of Public Health and Environment. “This is an all-hands-on-deck effort to slow the spread and support people during these trying times. We know Coloradans will do whatever it takes to help protect those at risk of getting very sick.”

“We offer our deepest, heartfelt condolences to the family and are saddened by this news,” said Susan Wheelan, El Paso County Public Health Director. “We have a dedicated team of experts working around the clock to protect the health and safety of our community. We are doing everything we can to prevent more loss of lives. We know all of El Paso County, and Colorado, will join us.”

Since the first positive case on March 5, Colorado has:

Signed an emergency executive order aimed at minimizing the spread of the virus.

Allocated $4 million dollars to immediately help response efforts in our communities.

Ordered paid sick leave for workers in many occupations.

Set public health orders to protect our most at-risk populations, including those who live in nursing homes and similar facilities.

Issued directions that ensure Coloradans can get access to medical care for COVID-19 without fearing the cost.

Worked diligently to ensure testing is available for all who need it through either public health or private labs.

Locally, El Paso County Public Health has been working with partners since it learned of COVID-19 (late last year) from the CDC. With partners from the Pikes Peak Regional Office of Emergency Management, public health has:

Activated the Emergency Coordination Center to assist in resource requests.

Coordinating with key stakeholders and City and County partners to address community needs.

Activated a Joint Information Center to field inquiries and streamline communication efforts.

The people who are more likely to get very sick from COVID-19 are:

Older people (over age 60), especially those over 80 years.

People who have chronic medical conditions like heart, lung, or kidney disease, or diabetes.

Older people with chronic medical conditions are at greatest risk.

To ensure expedience on reporting presumptive positive cases, the state will provide overall testing statistics as soon as we are able on the website.

Continue to stay up to date by visiting colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus and elpasocountyhealth.org/services/coronavirus-disease-2019-covid-19

Se registra la primera muerte por COVID-19 en el Condado El Paso

DENVER, Marzo 13, 2020: Colorado reportó la primera muerte COVID-19. Se trata de una mujer en sus ochentas, residente del Condado El Paso.

Dicho condado tendrá una rueda de prensa hoy a las 5:00 PM en Pikes Peak Regional Office of Emergency Management, ubicado en 3755 Mark Dabling Blvd. El Gobernador Jared Polis y Lt. Primavera estarán en la rueda de prensa.

“Sabíamos que este día llegaría, de todos modos no es una noticia fácil de afrontar. Es una tragedia que se haya presentado esta muerte en Colorado, nuestros corazones están con su familia y amigos”, dijo el Gobernador Jared Polis.

“Tomamos un profundo cuidado con las personas mayores de Colorado y las que tienen enfermedades crónicas,” así lo dijo Jill Hunsaker Ryan, Directora Ejecutiva del Departamento de Salud y Medioambiente de Colorado. “Esto es un esfuerzo conjunto para disminuir el contagio y apoyar a todos en estos tiempos difíciles. Sabemos que los habitantes de Colorado harán lo que sea necesario para proteger a los que se encuentran en riesgo o muy enfermos”.

“Estamos devastados por esta noticia y ofrecemos nuestras condolencias a la familia”, así lo dijo Susan Wheelan, Directora de Salud Pública del Condado El Paso. “Tenemos un dedicado equipo de expertos trabajando las 24 horas para proteger a la comunidad. Estamos haciendo todo lo posible para prevenir más muertes. Sabemos que todos en el Condado El Paso y en Colorado estarán con nosotros”.

Desde el primer caso positivo el 5 de Marzo, lo siguiente se ha hecho en Colorado:

Firmó una orden ejecutiva de emergencia para minimizar la propagación de virus.

Destinó $4 millones de dólares para responder inmediatamente a los esfuerzos en las comunidades.

Ordenó tiempo de enfermedad pagada para los trabajadores en diversas ocupaciones.

Ordenó a salud pública proteger a las comunidades de mayor riesgo, incluyendo a los que viven en lugares para adultos mayores e instalaciones similares.

Direccionó para asegurar que los habitantes de Colorado puedan tener acceso a cuidado médico por COVID-19 sin tener temor por el costo.

Trabajó para asegurar que las pruebas estuvieran disponibles a todos por medio de salud pública o laboratorios privados.

Localmente, el Departamento de Salud del Condado El Paso ha estado trabajando con asociados sobre el COVID-19 (desde finales del año pasado) del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Asociado con la oficina Regional de Pikes Peak de Administración de Emergencias ha:

Activado la Oficina de Emergencia para asistir con los recursos solicitados.

Coordinado con asociados de la Ciudad y el Condado para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Activó un Centro de Información Conjunto para todo tipo de comunicaciones.

Los grupos más vulnerables por COVID-19 son:

Personas mayores (mayores de 60), especialmente 80 años.

Personas con condiciones médicas crónicas del corazón, pulmón, riñón o diabetes.

Personas mayores con condiciones médicas crónicas.

Mayores informes en en el website del Departamento de Salud.

Para asegurar la rapidez en reportar los presuntos casos positivos, el estado debe proveer estadísticas generales tan pronto sea posible en el siguiente website.

Actualización: colorado.gov/cdphe/2019-novel-coronavirus.

elpasocountyhealth.org/services/coronavirus-disease-2019-covid-19