State releases economic plans to combat financial impacts of COVID-19 outbreak

Gov. Jared Polis on Friday announced sweeping economic plans to immediately address the devastating financial impacts of the deadly coronavirus (or COVID-19) outbreak. Here’s that press release in both English and Spanish:

DENVER — Today, Governor Polis provided an update on Colorado’s response to COVID-19 and announced a number of actions the state is taking to support Colorado’s economy.

Gov. Jared Polis

“This virus has significantly impacted our economy here at home and across the world. We know this has been challenging for our local businesses and workers, and we are working to provide relief including deferral of taxes and suspension of evictions to Colorado families and individuals. These times are difficult, but they are temporary. Coloradans should rest assured that we will get through this together and we will be well-positioned for success when this all blows over,” said Governor Jared Polis.



The Governor announced that the state will be taking action to provide relief from evictions, foreclosures, and utility shut-offs. The Governor is directing the Department of Regulatory Agencies (DORA) to work with state-chartered financial institutions to address the threat of residential and commercial foreclosures and displacement. The Governor is requesting that municipal and county governments refrain from using law enforcement to carry out evictions or foreclosures against Colorado families unless there is a threat to public safety. He is also encouraging banks, credit unions, and other financial institutions holding residential or commercial mortgages to follow the lead of the Federal Housing Finance Agency and halt foreclosures and related evictions that are due to income reductions because of the COVID-19 pandemic. In addition, the Governor is requesting these financial institutions consider providing a 90 day deferment of payment for all consumer loans, including residential and commercial mortgages, refinances, auto loans, and student loans, and small business loans. The state is also requesting that all public utilities suspend service disconnections for delayed or missed payments from residential and small business consumers.



The Governor is also requesting that all property owners and landlords refrain from removing tenants or mobile home owners without cause or as a result of late rent payment or minor tenancy violations through April 30, unless public safety requires it. Finally, he is asking that all property owners and landlords refrain from imposing a fee for the late payment or nonpayment of rent through the end of April.



The Governor will also be directing the Colorado Department of Labor and Employment’s (CDLE) Unemployment Insurance Division to expedite claim payments during this state of emergency. CDLE has seen a ten-fold increase of claims filed from last week to this week. Coloradans can visit the Department of Labor’s website at www.coloradoui.gov for more information. To learn more about these actions and read the executive order, click here.





Gov. Polis will also be extending the income tax payment deadline for all Colorado taxpayers by 90 days until July 15, 2020, without penalty or interest. This will be similar to the Internal Revenue Service (IRS) extension, but applies to any income tax payment, regardless of the amount. Unlike the federal government, the state is not imposing any caps on the amount of tax that can be deferred. In addition, the state will grant an extension for taxpayers who are required to make estimated income tax payments for the 2020 tax year. The Governor is also directing the Department of Revenue (DOR) to coordinate with local governments that choose to extend tax payment deadlines for property, sales and use taxes. To read the executive order, click here.



The Governor also announced the Governor’s Economic Stabilization and Growth Council. This group will be made up of community leaders from a variety of backgrounds and will serve as economic advisors to the Governor during this time.



Former Denver Mayor and U.S. Transportation Secretary Federico Peña will chair the Council.



Members include:

Gary Arnold, Business Manager, Denver Pipefitters

Deborah Jordy, Executive Director, Science and Cultural Facilities District

Dick Monfort, Businessman, Owner/CEO, Colorado Rockies

Blair Richardson, CEO Bow River Capital

Jim Crowe, Former CEO, Level 3 Communications

Brad Feld, Entrepreneur, Co-Founder Foundry Group, Co-Founder Techstars

Dave Young, State Treasurer

Cary Kennedy, Governor’s Policy Advisor

Lauren Larsen, Office of State Planning and Budget (OSPB)

Joe Barela, Colorado Department of Labor and Employment (CDLE)

Rick Garcia, Department of Local Affairs (DOLA)

Betsy Markey, Office of Economic Development and International Trade (OEDIT)

In addition, the Governor also signed an executive order allowing retailers licensed for the sale of on-premises alcohol consumption to sell, deliver or provide takeout for sealed alcoholic beverages if the customer also purchases food. The order also suspends the requirement of a physical examination for a medical marijuana card to be issued. The prohibition of online sales for retail marijuana stores is now suspended as well. Each of these are in effect until April 18, 2020. To read the executive order, click here.



Yesterday, the Governor announced that Colorado small businesses impacted by COVID-19 can now seek individual small business loans up to $2 million as part of the Small Business Administration’s Economic Injury Disaster Loan program. Small businesses throughout all 64 counties may seek SBA Economic Injury Disaster Loans. The SBA Disaster assistance provides low-interest federal loans for working capital to Colorado small businesses that have realized economic injury from COVID-19. Funding was appropriated through the US congressional Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act. To learn more, visit OEDIT’s website.



To watch the full news conference, visit the Governor’s Facebook page.

Gobernador Polis Anuncia La Respuesta Económica Del Estado a COVID-19



DENVER – Hoy Gobernador Polis comentó sobre la respuesta del Estado de Colorado a COVID-19 y dió una vista a los pasos que tomará para apoyar a la economía.



“Este virus ha resultado en un golpe fuerte para la economía tanto aquí en Colorado como alrededor del mundo. Sabemos que ha sido difícil para el comercio local y los trabajadores que son tan importantes para la economía estatal. La situación es un reto, pero será temporal. Los Coloradenses deben estar seguros de que superaremos esto juntos y cuando esta situación se termine estaremos bien posicionados para el futuro” dijo Gobernador Jared Polis.



El Gobernador anunció que el Estado tomará pasos para proporcionar alivio de ejecuciones, juicios hipotecarios, y terminaciones de servicios públicos. El Gobernador ha dicho que el Departamento para Agencias Regulatorias (DORA) necesita trabajar con instituciones financieras fletadas por el Estado para mitigar las dificultades presentados por juicios hipotecarios residenciales y comerciales. También está alentando bancos, uniones de crédito, y otras instituciones financieras proporcionando hipotecas residenciales o comerciales que siguen la dirección de la Agencia Federal de Financiación de Vivienda (FHFA en inglés) y paren ejecuciones y juicios hipotecarios debidos a disminuciones en ingresos como resultado del pandémico COVID-19. Adicionalmente, el Gobernador está solicitando que estas instituciones financieras proveen un aplazamiento de pagos por 90 días para préstamos consumidores, incluyendo hipotecas residenciales y comerciales, refinanciaciones, préstamos automotores, préstamos estudiantiles, y préstamos para pequeños negocios. El Estado también está solicitando que todos servicios públicos suspendan desconexiones para pagos residenciales y comerciales que son retrasados o perdidos.



Adicionalmente, el Gobernador está pidiendo que propietarios dejen de expulsar inquilinos o dueños de casas móviles sin causa o como resultado de una demora en un pago de renta o violación menor hasta el 30 de abril, a menos que la seguridad pública este en juego. Finalmente, está solicitando que dueños y propietarios no den multas por retrasos en pagos de renta hasta el final de abril.



El Gobernador también está extendiendo la fecha límite para pagar impuestos de ingresos por 90 días hasta el 15 de julio, 2020 sin multas. Este paso es parecido a la extensión del Servicio Interno de Ingresos (IRS en inglés), pero aplica a cualquier pago relacionado a impuestos de ingresos, independientemente de la cantidad. Diferente al gobierno federal, el Estado no ha puesto ningún límite en la cantidad del impuesto que puede ser diferido. Adicionalmente, el Estado daría una extensión para contribuyentes que tienen que proveer pagos estimados en el 2020. El Gobernador también está encargando el Departamento de Ingresos (DOR) con la coordinación con gobiernos municipales que electan extender fechas límites para pagos de impuestos de propiedad, y ventas y uso.



El Gobernador también está dictando que la División de Seguros para Desempleo acelera pagos de reclamación durante el estado de emergencia. El Departamento de Labor y Empleo (CDLE) ha tenido una aumentación de diez veces en reclamaciones desde la semana pasada. Coloradenses pueden visitar www.coloradoui.gov para más información.



Además, el Gobernador anunció la creación del Consejo de Estabilización y Crecimiento Económico. Este grupo será compuesto de de profesionales de varias industria que servirán como asesores económicos al Gobernador durante esta situación. El ex-Alcalde de Denver y ex Secretarío Federal de Transportación Federico Peña encabezará el consejo.



Miembros incluyan:

Gary Arnold, Gerente Comercial, Denver Pipefitters

Deborah Jordy, Director Ejecutivo, Distrito de Facilidades de Ciencia y Cultura

Dick Monfort, Dueño/CEO, Colorado Rockies

Blair Richardson, CEO, Bow River Capital

Jim Crowe, Ex-CEO, Level 3 Communications

Brad Feld, Empresario, Co-Fundador Grupo Foundry, Co-Fundador Techstars

Dave Young, Tesorero Estatal

Cary Kennedy, Asesora de Política al Gobernador

Lauren Larsen, Oficina Estatal de Planificación y Presupuesto (OSPB)

Joe Barela, Departamento Estatal de Labor y Empleo (CDLE)

Rick Garcia, Departamento Estatal de Asuntos Locales (DOLA)

Betsy Markey, Oficina Estatal de Desarrollo Económico y Comercio Global (OEDIT)

Adicionalmente, el Gobernador firmó un orden ejecutivo que permite a negocios con las licencias requeridas para vender o entregar bebidos alcohólicos cerrados si su cliente también compre comida. El orden también suspende el requisito de una examinación física para una tarjeta de identificación para marihuana medicinal para evitar la propagación del COVID-19. La prohibición de ventas en internet para tiendas de marihuana también está suspendida. Este orden tiene efecto hasta el 18 de abril, 2020. Para leer el orden ejecutivo, ve aquí.



Ayer, el Gobernador anunció que pequeños negocios impactados por COVID-19 ahora pueden solicitar préstamos hasta $2 millones como parte del programa para préstamos de emergencias de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA en inglés). Pequeños negocios en todos los 64 condados del estado puedan aplicar para préstamos de SBA. El apoyo de SBA provee préstamos federales de bajo interés para capital funcional para pequeños negocios en Colorado que han realizado daños económicos debido a COVID-19. Fondos fueron apropiados del Federal Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act. Para más información por favor visita el sitio de red de OEDIT.



Para ver la conferencia de prensa, visita la página de Facebook del Gobernador.