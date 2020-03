Polis orders Colorado businesses to reduce in-person workforce by 50 percent

Gov. Jared Polis on Sunday provided an update on the state’s response to COVID-19. He signed an executive order directing all of Colorado’s non-critical employers to reduce their in-person workforce by 50 percent. In accordance with the executive order, the Colorado Department of Public Health and Environment is also issuing a public health order.

Gov. Jared Polis

“As long as I am in a position to lead Colorado’s response, I will continue to take bold steps and do everything in my power to protect our medical workers, limit the severity and duration of this crisis, and save the lives of Coloradans,” said Governor Jared Polis. “In the short term, Coloradans must heed this order and take this gravely and seriously. But my team is moving as fast as they can to build a new Colorado paradigm to ensure that we can look more like South Korea’s successful containment strategy, and less like the public health disaster that is crippling Italy right now. The virus is here in our communities and we need to respond. And in a vacuum of federal leadership, others need to step up and here in Colorado we are doing and will do just that.”

The executive order directs all employers to implement tele-work options to the greatest extent possible. If tele-work is not practical or possible, employers are encouraged to stagger work schedules to reduce the proximity of employees during work hours and to keep employees on payroll. This Executive Order does not apply to any employer that can certify that employees are no closer than six feet from one another during any part of their work hours.

The state as an employer will be meeting this requirement and less than half of non-24 hour facility jobs will be working from the office. This will start tomorrow, Monday, March 23, 2020.

The order takes effect on Tuesday, March 24, 2020 at and is set to last through 11:59 p.m. on Friday, April 10, 2020.

The critical workplaces that are exempt include:

Health care operations.

Critical Infrastructure, including utilities, fuel supply and transmission, public water, telecommunications, transportation, hotels, organizations that provide for disadvantaged people, and food supply chain.

Critical Manufacturing, including food, beverages, chemicals, medical equipment, pharmaceuticals, sanitary products, agriculture.

Critical Retail, including grocery stores, liquor stores, farms, gas stations, restaurants and bars for takeout, marijuana dispensaries but only for medical or curbside delivery, hardware stores.

Critical Services, including trash and recycling, mail, shipping, laundromats, child care, building cleaning and maintenance, auto supply and repair, warehouses/distribution, funeral homes, crematoriums, cemeteries, animal shelters and rescues.

News Media.

Financial Institutions.

Providers of Basic Necessities to Economically Disadvantaged Populations.

Construction.

Defense.

Public Safety Services like law enforcement, fire prevention and response, EMTs, security, disinfection, cleaning, building code enforcement, snow removal, auto repair.

Vendors that Provide Critical Services or Products including logistics, child care, tech support, or contractors with critical government services.

“Critical Government Functions.”

On March 5, CDPHE’s public health laboratory confirmed the first presumptive positive COVID-19 test result in Colorado. Since then, the number of confirmed cases has continued to climb. Colorado needs to take these precautions for the preservation of public health and safety throughout our entire State and to ensure our healthcare delivery system can serve those who are sick.

Gov. Polis also launched the state’s Innovation Response Team (IRT) to bring together public and private sector resources and innovations to the state’s emergency response to the COVID-19 virus. The Innovation Response team’s initial focus is ramping up a mass testing program for the COVID-19 virus, creating a suite of services for citizens under isolation or quarantine, developing mobile and other technologies to help track the spread of the virus and support infected citizens, and developing locally-sourced alternatives for constrained critical medical supplies.

Matt Blumberg, a technology entrepreneur who founded and led Broomfield-based email technology company Return Path for the past 20 years, will serve as Interim Director. The Governor has also appointed Boulder-based Venture Capitalist Brad Feld as the Chairman of the IRT’s Private Sector Task Force. The IRT will be within the State’s Emergency Operations Center command structure and reports to Stan Hilkey, Executive Director of the Colorado Department of Public Safety.

The Governor also thanked everyone who is stepping up in the, #DoingMyPartCO social media challenge, who has donated and signed up to volunteer at HelpColoradoNow.org and who has donated blood.

To read the executive order, click here. The Colorado Department of Public Health and Environment will release the public health order. To see frequently asked questions, click here.

To view the news conference, please visit the Governor’s Facebook page.

Gob. Polis: Colorado Dando el Ejemplo y Tomando Acciones para Mitigar los Efectos de COVID-19

CENTENNIAL – Gobernador Polis presentó una actualización a la respuesta del Estado de Colorado a COVID-19. Hoy, el firmó una Orden Ejecutiva ordenando que todos los empleadores ‘no críticos’ reduzcan su mano de obra presencial por un 50 por ciento. De acuerdo con la orden ejecutiva, el Departamento Estatal de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE en inglés) también ha publicado una orden de salud pública.

“Mientras estoy en una posición para dirigir la respuesta del Estado a COVID-19, tomaría pasos audaces y haría todo bajo mi poder para proteger nuestros trabajadores de salud, disminuir la severidad y duración de esta crisis, y proteger las vidas de Coloradenses,” dijo Gobernador Jared Polis. “A corto plazo, Coloradenses necesitan hacer caso a esta orden y tomarla muy gravemente y en serio. Mi equipo se está moviendo lo más rápido posible para construir un nuevo paradigma para asegurar que podemos realizar un resultado que pertenece más a la estrategia exitosa de Corea del Sur, y menos al desastre de salud pública que actualmente está falleciendo a Italia. El virus está aquí en nuestras comunidades y necesitamos enfrentarlo. Y en un vacío de liderazgo federal, otros necesiten dar un ejemplo, y aquí en Colorado estamos y seguiremos haciendo justo eso.”

La Orden Ejecutiva dirige a que todos los empleadores en el estado implementen opciones de trabajo virtual a la mayor medida posible. Si trabajo virtual no es práctico o posible, el Estado anima que empleadores alternan horarios de trabajo para reducir la proximidad de trabajadores durante horas de trabajo, y que mantienen trabajadores en su nómina de sueldos. Esta Orden Ejecutiva no aplica a empleadores que pueden certificar que trabajadores mantendrán más que seis pies de distancia de cualquier persona durante la totalidad de su día laboral.

El Estado como empleador cumplirá este requisito y más de un mitad de puestos estatales que no son de 24 horas serán hechos virtualmente. Este paso empezará mañana, lunes, 23 de marzo, 2020.

La Orden se realiza el martes, 24 de marzo, y durará hasta las 11:59 p.m. del viernes, 10 de abril, 2020.

Funciones críticas que serían exceptuadas incluyan:

Operaciones de salud y medicina.

Infraestructura Crítica, incluyendo servicios públicos, suministro y transmisión de combustible, agua pública, telecomunicaciones, transporte, hoteles, organizaciones que proveen para gente marginada, y la cadena de suministro para alimentación.

Fabricación Crítica, incluyendo alimentos, bebidas, químicas, equipo médico, farmacéuticos, productos sanitarios, y agricultura.

Tiendas Críticas, incluyendo tiendas de comestibles, tiendas de licores, fincas, gasolineras, restaurantes y bares para llevar, dispensarios de marihuana (pero solo para uso medicinal o entrega en la acera), y ferreterías.

Servicios Críticos, incluyendo basura y reciclaje, el postal, logística, lavanderías, limpieza y mantenimiento de hogares y oficinas comerciales, suministro y reparación de automóviles, funerarios, crematorios, cementerios, y refugios de animales.

Prensa y Noticias.

Instituciones Financieras.

Proveedores de Necesidades Básicas para Demográficos Marginados Económicamente.

Construcción.

Defensa.

Servicios de Seguridad Pública como policía y cumplimiento de la ley, bomberos, ambulancias, seguridad y guardias, desinfección, limpieza, aplicación de códigos de construcción, eliminación de nieve, y reparación de automóviles.

Vendedores que proveen Servicios o Productos Críticos incluyendo logística, cuidadores infantiles, apoyo tecnológico, o contratistas para servicios públicos críticos.

“Funciones Críticas del Gobierno.”

El 5 de marzo, el laboratorio de salud pública de CDPHE confirmó el primer caso presumido positivo de COVID-19 en Colorado. Desde entonces, el número de casos confirmados ha seguido aumentando. Colorado necesita tomar estas precauciones para la preservación de la salud y seguridad pública de nuestro estado entero, y para asegurar que nuestro sistema de salud puede atender a los enfermos.

Además, Gob. Polis lanzó el Equipo de Innovación para la Respuesta (IRT en inglés) para alinear recursos e innovaciones públicos y privados para la respuesta de emergencia del Estado al virus COVID-19. El enfoque inicial del IRT se preocupara en aumentar un programa de examinaciones para COVID-19, creando una variedad de servicios para ciudadanos bajo aislamiento o quarantina; tecnologías móviles, y otras, para respaldar al rastreamiento de la propagación del virus y apoyar ciudadanos infectados; y alternativos locales para suministros médicos apretados.

Matt Blumberg, un empresario de tecnología que fundó y lideró la empresa tecnológica de Broomfield Return Path los últimos 20 años, servirá como Director Provisional. Gob. Polis nombrará un director permanente al IRT durante las siguientes dos semanas. El Gobernador también ha nombrado al empresario Brad Feld, de Boulder, como Director de la Fuerza Especial para el Sector Privado del IRT. El IRT será ubicado dentro del Centro Estatal para Operaciones de Emergencia, y queda bajo de Stan Hilkey, Director Ejecutivo del Departamento Estatal de Seguridad Pública.

El Gobernador también agradeció a todos que participaron en la campaña de media social #DoingMyPartCO, a los que han donado y registraron para ofrecerse de voluntario en el sitio HelpColoradoNow.org, y a los que han donado sangre.

Para leer la Orden Ejecutiva, ve aquí. El Departamento Estatal de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE) publicará la orden de salud pública. Para ver preguntas típicas, ve aquí.

Para ver la conferencia de prensa, por favor visita la página de Facebook del Gobernador.