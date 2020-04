Polis extends stay-at-home order until April 26

Gov. Jared Polis on Monday addressed Coloradans directly and announced an extension to the stay-at-home Executive Order, which will now remain in effect until April 26.

Gov. Jared Polis

“We are beginning to see the impact of the actions we have taken so far, but I can’t stress enough the importance of staying home during these next few weeks,” said Governor Jared Polis. “We have to keep this up for a little while longer in order to return to a level of normalcy in our economy and our society. Right now we need to dig deep into our souls to muster the resolve, the courage, the fortitude to carry on and do our patriotic duty as generations have done before.”

Colorado is beginning to see the impacts of the social distancing measures that have been implemented in recent weeks. The state has seen a 60% reduction in traffic on Colorado roads since the beginning of March and is beginning to see the effects of the stay at home Executive Order. When this virus began, the number of cases was doubling every 1.5 days, now it’s doubling every six days, meaning the spread of the virus is beginning to slow.

View the Governor’s address here. Read the Executive Order here. Read the text of the Governor’s address as prepared for delivery here.

Gobernador Polis se dirige a los habitantes de Colorado y extiende la Orden de quedarse en casa

DENVER: Esta noche Gobernador Jared Polis se dirigió directamente a los habitantes de Colorado y anunció la extensión de la Orden ejecutiva de quedarse en casa. La Orden ejecutiva ahora permanecerá vigente hasta el 26 de abril.

“Estamos empezando a observar los resultados de las medidas que hemos tomado hasta el momento, pero no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de quedarse en casa durante las próximas semanas”, indicó Gobernador Jared Polis. “Debemos continuar esto durante un poco más de tiempo para volver a un nivel de normalidad en nuestra economía y nuestra sociedad. En este momento, tenemos que buscar profundamente en nuestras almas para encontrar la resolución, el valor y la fuerza para seguir adelante y realizar nuestro deber patriótico como lo han hecho las generaciones anteriores”.

Colorado está empezando a observar los efectos positivos de las medidas de distanciamiento social que se han implementado en las semanas recientes. El estado ha observado una reducción de un 60% de tráfico en las calles de Colorado desde el inicio de marzo y está empezando a observar los efectos positivos de la Orden ejecutiva de quedarse en casa. Cuando se inició el virus, el número de casos se estaba duplicando cada día y medio, ahora se está duplicando cada seis días, lo que significa que el virus se está empezando a desacelerar.

Puede ver la conferencia de Gobernador Polis aquí. Puede leer la Orden ejecutiva aquí.