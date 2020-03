Mountain Family Health Centers y COVID-19

Estimados pacientes y socios de Mountain Family Health Centers,

Dada la propagación confirmada de la comunidad de COVID-19 (Coranovirus) en los condados de Eagle, Garfield y Pitkin, con efecto inmediato 3/16/2020, y en un esfuerzo por proteger la seguridad de los pacientes, el personal y nuestras comunidades, los centros de Mountain Family Health Centers cambiarán operaciones para minimizar las visitas en persona a las clínicas en todas las ubicaciones de nuestras clínicas (insert MFHC location link) .

Para aquellos que experimentan fiebre, tos y / o dificultad para respirar, llámenos al 970-945-2840 antes de visitar cualquiera de nuestras clínicas para que un personel de nuestro grupo de atención médica lo evalúe. Si tiene una emergencia médica, marque 9-1-1.

El grupo de atención médica de Mountain Family están disponibles para brindarle consultas telefónicas y / o de telesalud (es el uso de comunicaciones electrónicas para proporcionar o recibir servicios de atención médica ) para atenderlo.

Como Centro de Salud Comunitario, nuestro enfoque es minimizar la propagación del virus, proteger la infraestructura de salud local y proteger a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Asuma la responsabilidad personal de ayudar a detener la propagación de COVID-19 practicando acciones de higiene personal para proteger a los demás. (insert link https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus this takes them to Spanish page with Menu option, even though the personal hygiene is only available in English)

Además, le recomendamos firmemente que cumpla con la directiva de salud pública para practicar el distanciamiento social (insert link) y minimizar las interacciones sociales innecesarias en los condados de Eagle, Pitkin y Garfield durante los próximos 14 días.

Para obtener recursos sobre COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), visite: https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus (this takes them to Spanish page)

Para obtener recursos de nuestros socios locales de salud pública del condado, visite:

Salud pública del condado de Pitkin http://translate.google.com/translate?hl=&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fpitkincounty.com%2F1297%2FCOVID-19&sandbox=1 (Spanish link for this page)

Salud Pública del Condado de Eagle: Eagle County Public Health

Salud Pública del Condado de Garfield Garfield County Public Health

Dear Patients and Partners of Mountain Family Health Centers,

Given the confirmed community spread of COVID-19 in Eagle, Garfield, and Pitkin Counties, effective immediately 3/16/20, and in an effort to protect the safety of patients, staff, and our communities, Mountain Family Health Centers will be shifting operations to minimize in-person clinic visits at all MFHC locations.

For those experiencing fever, cough, and/or shortness of breath, please call us at 970-945-2840 prior to visiting any of our clinic locations to be assessed by a member of our healthcare team. If you are having a medical emergency, dial 9-1-1.

The Mountain Family healthcare teams are available to provide phone and/or telehealth consultations to serve you.

As a Community Health Center, our focus is to slow the spread of the virus, protect the local healthcare infrastructure, and protect the most vulnerable members of our community. Please take personal responsibility to help stop the spread of COVID-19 by practicing personal hygiene actions to protect others.

In addition, we strongly encourage you to abide by the public health directive to practice social distancing and to minimize unnecessary social interactions in Eagle, Pitkin, and Garfield Counties for the coming 14 days.

For resources on COVID-19 from the Colorado Department of Public Health and Environment (CDPHE), visit: https://www.colorado.gov/pacific/cdphe/2019-novel-coronavirus.

For resources from our local County public health partners, visit:

Pitkin County Public HealthEagle County Public HealthGarfield County Public Health