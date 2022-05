Lyft, Uber now servicing Eagle County Airport

Eagle County on Thursday issued the following press release on Lyft and Uber servicing the Eagle County Regional Airport:

Eagle County Regional Airport (EGE) passengers now have the option to use app-based services Lyft and Uber for transportation to and from the airport.

“We have received a lot of requests from our passengers to have both Lyft and Uber available at EGE,” said David Reid, Director of Aviation at the Eagle County Regional Airport. “We’ve worked for some time with both partners on these agreements and we’re excited to announce the expanded transportation service options are available to and from EGE.”



Lyft and Uber will pick up and drop off outside door 3 located at the south end of the parking lot where passengers will find rideshare signs labeled 1-10. Riders may not be picked up or dropped off on the curb. A driver violating that agreement can be fined, so passengers are urged not to ask drivers to make exceptions. The map below displays the pick up and drop off location.



Availability of ridesharing app services may vary and is not guaranteed.



EGE is minutes away from your final destination. Visit flyvail.com for flight and airport information.

Lyft y Uber ahora prestan servicios en el Aeropuerto Regional del Condado de Eagle

26 de mayo de 2022 – Los pasajeros del Aeropuerto Regional del Condado de Eagle (EGE) ahora tienen la opción de usar los servicios de Lyft y Uber para transportarse hacia y desde el aeropuerto.



“Hemos recibido muchas solicitudes de nuestros pasajeros para que tanto Lyft como Uber estén disponibles en EGE”, dijo David Reid, Director de Aviación en el Aeropuerto Regional del Condado de Eagle. “Hemos trabajado durante algún tiempo con ambos socios en estos acuerdos. y nos complace anunciar que la expansión de estas opciones de servicio de transporte están disponibles desde y hacia EGE”.



Lyft y Uber recogerán y dejarán a los pasajeros fuera de la puerta 3 ubicada en el extremo sur del estacionamiento, donde los pasajeros encontrarán carteles de viaje compartido etiquetados del 1 al 10. Los pasajeros no pueden ser recogidos ni dejados en la acera. Un conductor que viole este acuerdo puede ser multado, por lo que se insta a los pasajeros a no pedir a los conductores que hagan excepciones. El siguiente mapa muestra la ubicación para recoger y dejar pasajeros.



La disponibilidad de los servicios de la aplicación de viaje compartido puede variar y no está garantizada.



EGE está a minutos de su destino final. Visiteflyvail.com para obtener información sobre vuelos y aeropuertos.