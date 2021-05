Eagle County’s Vista project to enhance public participation in local policies launches website

Eagle County is launching the Vista project, a bold reimagining of how community members and decision makers can work together to produce realistic, effective outcomes. It invites residents and leaders to come together more frequently and conversationally to create solutions. This winter and spring, a Stewardship Team was formed to meet and discuss how to best implement the project’s aims. More about the project is available in both English and Spanish at www.vistaeagleco.com. At the Stewardship Team’s kick off meeting, the team refined the project’s outcomes and defined criteria for success and failure. One key goal is for Vista to reach as many people as possible with interesting, meaningful engagement activities. Community members can participate now in the initial engagement activities and share their story by visiting the Vista website.

Eagle County will act as the primary convener for Vista in partnership with towns, municipalities, nonprofits, businesses, local organizations, and community members to help facilitate a regional feedback-driven process. While Vista will continue to evolve to meet future needs as they arise, its initial focus is to develop the county’s Comprehensive Plan.

“By connecting people’s stories to policy and focusing on voices not historically included in this type of process, we hope to better understand the issues impacting our community on a daily basis and rebuild in the wake of the Covid-19 pandemic,” said Colton Berck, Community Engagement Coordinator for Eagle County.

“The Vista Program spearheaded by Eagle County provides a meaningful foundation to community building and citizen engagement with government,” said Chris Romer, President and CEO of the Vail Valley Partnership, one of the project’s partnering organizations. “The past 15 months have taught us the importance of collaboration and the importance of building coalitions. By working together, we can build a better tomorrow. Vista is bringing local leaders and influencers together to develop the county’s Comprehensive Plan, promote participation in community development, rebuild the economy in the wake of the Covid-19 pandemic, and improve equitable access. This will provide a roadmap to continued community engagement and build a stronger community.”

For additional information and for questions, visit vistaeagleco.com or contact vista@eaglecounty.us or (970) 328-8890.

17 de mayo del 2021 – El Condado de Eagle está lanzando el proyecto Vista, una audaz reinvención de cómo la comunidad, los miembros y aquellos que toman las decisiones pueden trabajar juntos para producir resultados realistas y efectivos. Invita a los residentes y líderes a reunirse con más frecuencia y en forma conversacional para crear soluciones. Este invierno y primavera, se formó un equipo administrativo con el propósito de reunirse y discutir cómo implementar mejor los objetivos del proyecto. Mayor información sobre el proyecto se encuentra disponible en inglés y español en www.vistaeagleco.com. En la reunión inicial del equipo administrativo, el equipo refinó los resultados deseados del proyecto y definió los criterios de su éxito o fracaso. Un objetivo clave es que Vista llegue a la mayor cantidad de personas posible con actividades interesantes y significativas de participación. Los miembros de la comunidad pueden participar ahora en las actividades iniciales y compartir su historia visitando el sitio web de Vista.

El Condado de Eagle actuará como el principal organizador de Vista en colaboración con pueblos, municipios, organizaciones sin fines de lucro, empresas, organizaciones locales y miembros de la comunidad para ayudar a facilitar un proceso regional guiado por la retroalimentación. Si bien Vista seguirá evolucionando para satisfacer las necesidades futuras a medida que surjan, su enfoque inicial es desarrollar el Plan Integral del Condado.

“Al conectar las historias de las personas con las políticas y centrarnos en las voces que históricamente no se incluyeron en este tipo de proceso, esperamos comprender mejor los problemas que afectan a nuestra comunidad a diario y reconstruir a partir de la pandemia del Covid-19”, dijo Colton Berck , Coordinador de Participación Comunitaria del Condado de Eagle.

“El Programa Vista liderado por el Condado de Eagle proporciona una base significativa para la construcción de la comunidad y la participación ciudadana con el gobierno”, dijo Chris Romer, presidente y director ejecutivo del Vail Valley Partnership, una de las organizaciones asociadas del proyecto. “Los últimos 15 meses nos han enseñado la importancia de la colaboración y la importancia de formar coaliciones. Trabajando juntos, podemos construir un mejor mañana. Vista está reuniendo a líderes y personas locales influyentes para desarrollar el Plan Integral del Condado, promover la participación en el desarrollo comunitario, reconstruir la economía tras la pandemia de Covid-19 y mejorar el acceso equitativo. Esto proporcionará una hoja de ruta para la participación comunitaria continua y así poder construir una comunidad más fuerte”.

Para obtener información adicional o si tiene preguntas, visite vistaeagleco.com, o comuníquese enviando un correo electrónico a vista@eaglecounty.us o llamando al (970) 328-8890.