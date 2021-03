Eagle County to open COVID-19 vaccine pre-registration to all community members

Eagle County Public Health & Environment on Monday announced it’s accepting pre-registration for all community members who want to receive the COVID-19 vaccine, which recent tests show are very effective both at stopping transmission of the disease and preventing serious health outcomes. Here’s the county press release:

Eagle County Public Health & Environment is now accepting pre-registration from all community members who wish to receive a COVID-19 vaccine. While the current eligible group is still 1B.4 on the state’s distribution plan, Governor Polis has announced the vaccine can be offered to the general public on April 2 as supplies allow. The registration form is available at www.eaglecountycovid.org. There is no cost for the vaccination.

Once registered, no further action is required. Vaccine supply is still limited, so if the number of sign-ups exceeds the available amount of vaccine doses, appointments will be issued based on a random drawing among those who are eligible. Those who are selected to receive a vaccination will be contacted using text messaging or the email address they provided to schedule an appointment.

In addition, those receiving the vaccine will be asked to attest they will be available for both doses if needed. Appointments are required; anyone who shows up at a clinic without an appointment will not receive a vaccine.

“We want to remind everyone that all three currently available vaccines are highly effective at preventing severe disease and death. If you get selected for the vaccine don’t wait, the best vaccine is the one you can get now,” said ECPHE Director Heath Harmon.

Those who receive their vaccine are reminded of the importance of continuing to follow the 5 Commitments of Containment for the health and safety of the entire community.

Local information on COVID-19, including the vaccine rollout, is available at www.eaglecountycovid.org.

El condado abrirá las preinscripciones para la vacuna contra el COVID-19 a todos los miembros de la comunidad

29 de marzo del 2021 – El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle está aceptando las preinscripciones de todos los miembros de la comunidad que deseen recibir una vacuna contra el COVID-19. Si bien el grupo elegible actual sigue siendo el 1B.4 en el plan de distribución del estado, el Gobernador Polis ha anunciado que la vacuna se podrá ofrecer al público general a partir del 2 de abril, según lo permitan los suministros. . El formulario de inscripción está disponible en www.eaglecountycovid.org. No hay costo por la vacuna.

Una vez inscrito, no se requiere ninguna otra acción por su parte. El suministro de vacunas aún es limitado, por lo que si el número de inscripciones excede la cantidad disponible de dosis de vacunas, las citas se emitirán en base a un sorteo aleatorio entre aquellos que son elegibles. Aquellos que sean seleccionados para recibir una vacuna serán contactados mediante mensajes de texto o la dirección de correo electrónico que proporcionaron para programar una cita.

Además, se les pedirá a los que reciban la vacuna que certifiquen que estarán disponibles para ambas dosis de ser necesario. Las citas son requeridas; las persona que se presenten a una clínica sin cita no recibirán una vacuna.

“Queremos recordarles a todos que las tres vacunas disponibles actualmente son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves y la muerte. Si lo seleccionan para la vacuna, no espere, la mejor vacuna es la que puede obtener ahora,” dijo Heath Harmon, director del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle.

Recordamos a quienes reciban la vacuna sobre la importancia de seguir cumpliendo los 5 Compromisos de Contención para proteger la salud y seguridad de toda la comunidad.

La información local sobre el COVID-19, incluida la distribución de la vacuna, se actualiza periódicamente en www.eaglecountycovid.org.