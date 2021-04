Eagle County to implement new COVID-19 public health order as state order expires

Eagle County on Thursday issued the following press release on its new local COVID-19 public health order as a statewide executive order issued by Gov. Jared Polis expires:

Eagle County will implement a new local COVID-19 public health order on April 16, in anticipation of the expiration of the statewide executive orders.

The local order is intended to support the following disease response goals:

-Disseminate vaccine quickly and efficiently

-Lower disease rates and spread of COVID-19

-Keep businesses open and workforce employed

-Keep schools open and help restore hope among youth

-Protect the people in our communities most likely to have severe disease (save lives)

-Maintain health and medical system capacity to serve our communities

-Support the emotional and behavioral health needs of our community

-Continue on a path to social and economic recovery

All community members are strongly encouraged to read the entire order at https://www.eaglecounty.us/web/publichealth/publichealthorders. In summary, the new order continues mask requirements for anyone over the age of two in all public indoor environments; continues requirements that all visitors be free of any symptoms consistent with COVID-19 prior to arrival in Eagle County; continues requirements for people who are sick and for people who have been exposed to someone who is sick; and continues guidance for all businesses within the county.

In addition, the order includes capacity limits and restrictions for certain sectors including restaurants, gyms/fitness centers, and indoor and outdoor events based on their 5-Star certification status, available on page 7 of the Public Health Order.

Capacity limitations and restrictions for 5-Star Certified Businesses:

Restaurants

No occupancy cap

6 feet distance must be maintained between parties

Gyms/Fitness

No occupancy cap

6 feet distance must be maintained between parties

Indoor Unseated Events

50%, up to 500 people

6 feet distance must be maintained between parties

Application approval required

Indoor Seated Events

Up to 500 people

6 feet distance must be maintained between parties

Application approval required

Outdoor Unseated Events

50% occupancy, up to 1000 people

Face coverings required

Application approval required

Outdoor Seated Events

50% occupancy, up to 1000 people

Face coverings are required

Application approval required

Capacity limitations and restrictions for businesses that are not 5-Star Certified:

Restaurants

50% occupancy or 150 people, whichever is less

6 feet distance must be maintained between parties

Gyms/Fitness

50% occupancy or 50 people per room, whichever is less

Indoor Unseated Events

50% occupancy or 150 people

6 feet distance must be maintained between parties

Application approval required

Indoor Seated Events

50% occupancy or 150 people

6 feet distance must be maintained between parties

Application approval required

Outdoor Unseated Events

50% occupancy or 175 people

6 feet distance must be maintained between parties

Face coverings are required

Application approval required

Outdoor Seated Events

50% occupancy or 175 people

6 feet distance must be maintained between parties

Application approval required

Face coverings are required

The requirements are slated to be in place through May 27. If at that time, disease incidence and hospitalization rates have decreased and vaccination rates for the total population have reached 60%, restrictions will be greatly reduced.

“This is our opportunity to take advantage of a naturally slower time in our community to greatly reduce disease spread while increasing our vaccination rate,” said Eagle County Public Health & Environment Director Heath Harmon. “If we can focus our efforts on these two goals now, it will set us up for a much better summer in 2021.”

Local information on COVID-19, including disease trends and vaccine availability, is available at www.eaglecountycovid.org.

El Condado Implementará Orden de Salud Pública Local

15 de abril del 2021 – El Condado de Eagle implementará una nueva orden de salud pública local de COVID-19 el 16 de abril, en previsión del vencimiento de las órdenes ejecutivas estatales.

La orden local está destinada a apoyar los siguientes objetivos de respuesta a la enfermedad:

Diseminar la vacuna de manera rápida y eficiente

Reducir las tasas de enfermedad y la propagación del COVID-19

Mantener los negocios abiertos y a la fuerza laboral empleada

Mantener las escuelas abiertas y ayudar a restaurar la esperanza en los jóvenes

Proteger a las personas con mayor probabilidad tener una enfermedad grave en nuestras comunidades (salvar vidas)

Mantener la capacidad del sistema médico y de salud de servir a nuestras comunidades

Apoyar las necesidades de salud emocional y conductual de nuestra comunidad

Continuar en el camino hacia la recuperación social y económica

Se recomienda encarecidamente a todos los miembros de la comunidad que lean la orden completa en https://www.eaglecounty.us/web/publichealth/publichealthorders. En resumen, la nueva orden continúa los requisitos del uso de mascarillas para cualquier persona mayor de dos años en todos los entornos públicos interiores; continúa con los requisitos de que todos los visitantes no presenten ningún síntoma compatible con COVID-19 antes de llegar al Condado de Eagle; continúa con los requisitos para las personas enfermas y para las personas que han estado expuestas a alguien que está enfermo; y continúa con las pautas para todas las empresas del condado.

Además, la orden incluye límites de capacidad y restricciones para ciertos sectores, incluidos restaurantes, gimnasios y centros de fitness, así como eventos en interiores y exteriores, según su estado de certificación de 5 estrellas.

Limitaciones y restricciones de capacidad para negocios certificados por el Programa 5 Estrellas:

Restaurantes

No hay límite de ocupación

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Gimnasios/Fitness

No hay límite de ocupación

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Eventos en interiores sin asientos

50%, hasta 500 personas

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Se requiere aprobación de solicitud

Eventos en interiores con asientos

Hasta 500 personas

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Se requiere aprobación de solicitud

Eventos en exteriores sin asientos

50% de ocupación, hasta 1000 personas

Se requiere el uso de cubiertas faciales

Se requiere aprobación de solicitud

Eventos en exteriores con asientos

50% de ocupación, hasta 1000 personas

Se requiere el uso de cubiertas faciales

Se requiere aprobación de solicitud

Limitaciones y restricciones de capacidad para negocios que no están certificados por el Programa 5 Estrellas:

Restaurantes

50% de ocupación o 150 personas, lo que sea menor

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Gimnasios/Fitness

50% de ocupación o 50 personas por ambiente, lo que sea menor

Eventos en interiores sin asientos

50% de ocupación o 150 personas

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Se requiere aprobación de solicitud

Eventos en interiores con asientos

50% de ocupación o 150 personas

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Se requiere aprobación de solicitud

Eventos en exteriores sin asientos

50% occ Seo 175 personas

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Se requiere el uso de cubiertas faciales

Se requiere aprobación de solicitud

Eventos en exteriores con asientos

50% de ocupación o 175 personas Se

Se debe mantener 6 pies de distancia entre los grupos

Se requiere aprobación de solicitud

Se requiere el uso de cubiertas faciales

Los requisitos están programados para estar en vigencia hasta el 27 de mayo. Si para ese entonces, la incidencia de la enfermedad y las tasas de hospitalización han disminuido, y las tasas de vacunación para la población total han alcanzado el 60%, las restricciones se reducirán considerablemente.

“Esta es nuestra oportunidad de aprovechar un tiempo que normalmente es menos ocupado en nuestra comunidad para reducir en gran medida la propagación de la enfermedad y, a su vez, aumentar nuestra tasa de vacunación,” dijo el Director de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle, Heath Harmon. “Si podemos centrar nuestros esfuerzos en estos dos objetivos ahora, esto nos preparará para un verano mucho mejor en el 2021.”

La información local sobre el COVID-19, incluidas las tendencias de la enfermedad y la disponibilidad de las vacunas, se encuentra en www.eaglecountycovid.org.