Eagle County to hold public meetings on Cottonwood Pass Road improvements

Eagle County on Wednesday issued the following press release detailing public meetings to discuss safety improvement on the Cottonwood Pass Road between Gypsum and the Roaring Fork Valley:

Public meetings are planned to introduce a new project aimed at improving safety on county roads that traverse Cottonwood Pass between Gypsum in Eagle County and Colorado Highway 82 in Garfield County.



The two public open house meetings will introduce the project and gather feedback regarding desired improvements. The same information will be displayed at each meeting and project staff will be on hand to answer questions. Community members are invited to choose the open house option most convenient for them:



Tuesday, July 19 from 5:30 – 7:30 p.m. in Glenwood Springs at the Glenwood Springs Community Center

Wednesday, July 20 from 5:00 – 7:00 p.m. at the Gypsum Town Hall Council Chamber, 50 Lundgren Boulevard.



Following the meetings, public and stakeholder input will continue to inform decision-making throughout the project.The Colorado Department of Transportation is supporting Eagle and Garfield counties with designing safety improvements to the county roads. CDOT is reviewing safety improvement options for 14 identified locations, six in Eagle County and eight in Garfield County. These locations were selected by the counties based on known safety issues.



Cottonwood Pass is a vital connection for local residents who rely on the county road to safely travel between Gypsum and CO 82 in the Roaring Fork Valley. It is often used as an undesignated alternate route when Glenwood Canyon is closed, which has escalated the urgency of addressing safety issues in a timely fashion. Completing public meetings is a critical step in developing a context sensitive design and accurate cost estimate that will be ready to deliver.



This project will assess existing conditions and define options for safety improvements. Potential site improvements include curve softening, improved sight distance and increased road width in specific areas to accommodate two vehicles passing. Improvements will not include paving or adding lanes along the full Cottonwood Pass route.



“CDOT is extremely sensitive to the needs of our partner agencies managing these roads,” said Region 3 Transportation Director Jason Smith, “which is why we’re using the Context Sensitive Solutions process to ensure the safety improvements are a good fit for these communities and the locations they care deeply about. We look forward to hearing feedback during these meetings.”



For those unable to attend the meeting in person, the information about the proposed safety improvements will be available on the project web page following the meetings. Comments can be submitted anytime via an online comment form. To view the graphics, submit comments, or to join the project mailing list, visit www.codot.gov/projects/cottonwood-pass-concept-design.



With the information provided by this project, Eagle and Garfield counties will determine next steps for implementing improvements. Concept design is expected to be complete by early 2023. The counties will complete design and evaluate pursuing construction of improvements as funding becomes available in the future.



Project Information: For more information on the Cottonwood Pass Concept Design project, visit www.codot.gov/projects/cottonwood-pass-concept-design.





Distribuido en nombre del Departamento de Transporte de Colorado



Público invitado a ver diseños conceptuales para mejoras de seguridad

en Cottonwood Pass



13 de julio de 2022 – Se planean reuniones públicas para presentar un nuevo proyecto destinado a mejorar la seguridad en los caminos del condado que atraviesan Cottonwood Pass entre Gypsum en el Condado de Eagle y Colorado Highway 82 en el Condado de Garfield.



En las dos reuniones públicas de puertas abiertas se presentará el proyecto y se recopilarán comentarios sobre las mejoras deseadas. La misma información se mostrará en cada reunión y el personal del proyecto estará disponible para responder preguntas. Se invita a los miembros de la comunidad a elegir la opción de puertas abiertas más conveniente para ellos:



Martes 19 de julio de 5:30 a 7:30 p.m. en Glenwood Springs Community Center, Glenwood Springs

Miércoles 20 de julio de 5:00 a 7:00 p.m. en Gypsum Town Hall Council Chamber, 50 Lundgren Boulevard, Gypsum.



Después de las reuniones, los aportes del público y de las partes interesadas continuarán informando la toma de decisiones a lo largo del proyecto. El Departamento de Transporte de Colorado está apoyando a los condados de Eagle y Garfield con el diseño de mejoras de seguridad en las carreteras del condado. El CDOT está revisando las opciones de mejora de la seguridad para 14 ubicaciones identificadas, seis en el Condado de Eagle y ocho en el Condado de Garfield. Estos lugares fueron seleccionados por los condados con base en problemas de seguridad conocidos.



Cottonwood Pass es una conexión vital para los residentes locales que dependen de este camino del condado para viajar con seguridad entre Gypsum y CO 82 en Roaring Fork Valley. A menudo se usa como una ruta alternativa no designada cuando Glenwood Canyon está cerrado, lo que ha aumentado la urgencia de abordar los problemas de seguridad de manera oportuna. Completar las reuniones públicas es un paso crítico en el desarrollo de un diseño sensible al contexto y una estimación de costos precisa que estarán listos para presentarse.



Este proyecto evaluará las condiciones existentes y definirá las opciones para mejorar la seguridad. Las mejoras potenciales del sitio incluyen suavizar las curvas, mejorar la distancia visual y aumentar el ancho de la carretera en áreas específicas para acomodar el paso de dos vehículos. Las mejoras no incluirán la pavimentación o la adición de carriles a lo largo de la ruta completa de Cottonwood Pass.



“CDOT es extremadamente sensible a las necesidades de nuestras agencias asociadas que administran estas carreteras”, dijo Jason Smith, Director de Transporte de la Región 3, “por eso estamos utilizando el proceso de soluciones sensibles al contexto para garantizar que las mejoras de seguridad sean adecuadas para estas comunidades y los lugares que les son importantes. Esperamos escuchar comentarios durante estas reuniones”.



Para aquellos que no puedan asistir a la reunión en persona, la información sobre las mejoras de seguridad propuestas estará disponible en la página web del proyecto después de las reuniones. Los comentarios se pueden enviar en cualquier momento a través de un formulario de comentarios en línea. Para ver los gráficos, enviar comentarios o unirse a la lista de correo del proyecto, visite www.codot.gov/projects/cottonwood-pass-concept-design.



Con la información proporcionada por este proyecto, los condados de Eagle y Garfield determinarán los próximos pasos para implementar mejoras. Se espera que el diseño del concepto esté completo a principios de 2023. Los condados completarán el diseño y evaluarán la construcción de mejoras a medida que haya fondos disponibles en el futuro.



Información del proyecto: Para más información sobre el proyecto de diseño conceptual de Cottonwood Pass, visite www.codot.gov/projects/cottonwood-pass-concept-design.