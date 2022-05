Eagle County teams with Eagle Valley Library District on electric vehicle charging stations

Eagle County on Thursday issued the following press release on its partnership with the Eagle Valley Library District to install six electric vehicle charging stations:

Eagle County and the Eagle Valley Library District shared installation costs for six (6) electric vehicle (EV) charging stations recently installed at the Eagle Library, with concrete and conduit in place for two additional stations. The Eagle Public Library is located across 6th Street from the County building. The library parking lot has the capacity to support EV charging infrastructure and is an ideal community location. The new stations provide increased EV charging for employees, government vehicles, and the public.

“Collaboration between government entities results in benefits to the communities they serve,” explained Linda Tillson, Director of Eagle Valley Library District. “Thanks to this partnership with Eagle County, the Library District is able to provide access to clean and affordable energy at a fraction of the cost than without the partnership and grant.”



A ribbon cutting ceremony with Eagle County Commissioners, and staff from the library and Holy Cross Energy will take place Monday, May 23 at 3:30 p.m. The public is invited to attend.



Eagle County provides EV charging stations at seven locations throughout the county making public charging more available, affordable, and accessible. Visit PlugShare.com for a map of charging stations throughout Eagle County and surrounding areas.



The project cost was $94,000, with funding support provided by the State of Colorado’s Charge Ahead grant program, and equipment support from Holy Cross Energy. After State reimbursement the cost to Eagle County was $15,783, and $9,667 to the Eagle Valley Library District.



Reducing community greenhouse gas (GHG) emissions is a strategic priority for Eagle County. The most recent GHG inventory for 2020 indicated that the largest source of GHG pollution within Eagle County comes from fuels used in transportation (37%), mainly from passenger cars, SUVs, and light duty trucks.



Electricity has emerged as the cleanest fuel available and rapid adoption of electric vehicles (EVs) is a leading strategy for scaled GHG reduction. All major auto manufacturers now offer EV options, and 30 percent of all new vehicles sold by 2030 are expected to be electric. As the EV adoption wave grows, communities are scrambling to keep up through planning and construction of charging stations.



El Condado de Eagle se asocia con el Distrito de Bibliotecas para ofrecer estaciones de carga para vehículos eléctricos



19 de mayo de 2022 – El Condado de Eagle y el Distrito de Bibliotecas de Eagle Valley compartieron los costos de instalación de seis (6) estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) instaladas recientemente en la biblioteca de Eagle, con concreto y conductos para dos estaciones adicionales. La biblioteca pública de Eagle está ubicada en 6th Street enfrente del edificio del Condado. El estacionamiento de la biblioteca tiene la capacidad de soportar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos y es una ubicación comunitaria ideal. Las nuevas estaciones proporcionan una mayor carga de vehículos eléctricos para empleados, vehículos gubernamentales y el público.



“La colaboración entre entidades gubernamentales resulta en beneficios para las comunidades a las que sirven”, explicó Linda Tillson, directora del Distrito de Bibliotecas de Eagle Valley. “Gracias a esta asociación con el Condado de Eagle, el Distrito de Bibliotecas puede brindar acceso a energía limpia y asequible a una fracción de lo que costaría sin la asociación y la subvención”.



El lunes 23 de mayo a las 3:30 p.m. habrá una ceremonia de corte de cinta con los comisionados del Condado de Eagle y personal de la biblioteca y de Holy Cross Energy. Se invita al público a asistir.



El Condado de Eagle ofrece estaciones de carga para vehículos eléctricos en siete ubicaciones en todo el condado, lo que hace que la carga pública esté más disponible y sea más asequible y accesible. Visite PlugShare.com para ver un mapa de estaciones de carga en todo el Condado de Eagle y sus alrededores.



El costo del proyecto fue de $94,000, con apoyo financiero proporcionado por el programa de subvenciones Charge Ahead del estado de Colorado y apoyo del equipo de Holy Cross Energy. Después del reembolso estatal, el costo para el Condado de Eagle fue de $15,783 y $9,667 para el Distrito de Bibliotecas de Eagle Valley.



La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) en la comunidad es una prioridad estratégica para el Condado de Eagle. El inventario de GHG más reciente para 2020 indicó que la mayor fuente de contaminación por GHG dentro del Condado de Eagle proviene de los combustibles utilizados en el transporte (37 %), principalmente de automóviles de pasajeros, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y camiones livianos.



La electricidad se ha convertido en el combustible más limpio disponible y la rápida adopción de vehículos eléctricos (EV, por sus siglas en inglés) es una estrategia líder para la reducción de GHG a escala. Todos los principales fabricantes de automóviles ahora ofrecen opciones EV, y se espera que el 30 por ciento de todos los vehículos nuevos vendidos para 2030 sean eléctricos. A medida que crece la ola de adopción de EV, las comunidades se esfuerzan por mantenerse al día mediante la planificación y construcción de estaciones de carga.