Eagle County student tests negative for COVID-19

The following message was went sent out Friday evening from Eagle County Schools Superintendent Phil Qualman:

Dear Families of Eagle County Schools,



The Eagle County Department of Public Health and Environment announced today that a potential patient being tested for COVID19 has returned negative. The patient’s parent emailed several other parents and staff members this news, connecting the case to our school system. The results of other tests in the county, none related to our schools, are still pending.

Phil Qualman

There are many people in Eagle County who traveled to/from countries that have experienced COVID19 outbreaks in recent weeks. Some are students and teachers in our system. Those in our system have all followed the recommendations from the Centers for Disease Control (CDC) and the Eagle County Department of Public Health (Public Health) to self-monitor for COVID19 symptoms, fever, cough, and difficulty breathing.



Initially, CDC only recommended self-quarantine for people who visited mainland China. So all tourists returning from Italy, South Korea, or Iran were permitted to return to work/school, as long as they self-monitored, and went to a doctor if they became symptomatic.

Then on Wednesday night (3/4/20), the CDC changed its recommendation and added Italy, South Korea, and Iran to the 14-day self-quarantine list. So everyone in Eagle County who visited those countries (or mainland China) over the February break, were directed to stay home for the remainder of their 14-day self-monitoring period. For travelers in our system, that would expire after today (3/6/20).

Public Health will continue to test people that become symptomatic. With the case in Summit County and the number of international travelers in our valley, Public Health encourages everyone to self-monitor for symptoms of fever, cough, and respiratory difficulty (trouble breathing).

If these symptoms develop, CALL your health care provider FIRST , describe your symptoms, and then follow their directions. They may send you to a specific testing facility. If you do not have a health care provider or insurance, then CALL the Emergency Room at Vail Health or Gypsum Urgent Care FIRST, describe your symptoms, and then follow their directions.

Be assured that the safety, health, and wellness of our students and staff remain our top priority. We will continue to communicate with accurate and reliable information as it becomes available. We are also working with health officials and numerous partners on response plans should the virus become active in our county.

Those with questions about COVID-19 can call the CO HELP Hotline at 1-877-462-2911. Local updates will be posted to ECEmergency.org. We are also posting information to the COVID19 page on our website.

Philip Qualman

Superintendent





Estimadas familias de las Escuelas del Condado Eagle,

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado Eagle anunció el día de hoy de un posible caso al que se le hizo la prueba para detectar el COVID19 y el resultado ha sido negativo. Los padres de familia del paciente enviaron un correo electrónico a otros padres y miembros del personal acerca de esta noticia, conectando el caso con nuestro sistema escolar. Los resultados de otra pruebas en el condado, ninguna relacionada a nuestras escuelas, aún están pendientes.

Hay muchas personas en el Condado Eagle que han viajado o regresado de otros países donde se han visto brotes del COVID19 en las últimas semanas. Algunos son estudiantes y maestros(as) en nuestro sistema. Todos aquellos en nuestro sistema han seguido las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud Pública del Condado Eagle (Salud Pública) para monitorearse en caso de síntomas del COVID-19; fiebre, tos y dificultad para respirar.

Inicialmente, los CDC solo recomendaron la cuarentena de 14 días para las personas que visitaron China Continental. Por lo tanto, a todos los turistas que regresaban de Italia, Corea del Sur o Irán se les permitió el regresar al trabajo o escuela, siempre y cuando se monitorearan a sí mismos, y acudieran a un doctor si llegaran a presentar síntomas.

Entonces, el miércoles por la noche (4 de marzo, 2020), los CDC cambiaron su recomendación y agregaron a Italia, Corea del Sur e Irán a la lista de cuarentena de 14 días. Así que a todas las personas en el Condado Eagle que visitaron esos países (o China Continental) durante las vacaciones de febrero, se les indicó el permanecer en sus hogares durante el resto de su período de monitoreo personal de 14 días. Para los viajeros en nuestro sistema, este período vencerá después de hoy (6 de marzo, 2020).

Salud Pública continuará evaluando a las personas que empiecen a tener síntomas. Con el caso en el Condado Summit y la cantidad de personas que viajan internacionalmente en nuestro valle, Salud Pública recomienda a todos el monitorearse y detectar síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar.

Si llega a presentar estos síntomas, LLAME primero a su doctor , describa sus síntomas y luego siga sus instrucciones. Es posible que lo envíen a un centro de pruebas específico. Si usted no tiene servicio médico o un seguro, entonces LLAME PRIMERO a la sala de emergencias del hospital Vail Health o la clínica de Urgencias en Gypsum; describa sus síntomas y siga sus instrucciones.

Confíe en que la seguridad, salud y bienestar de nuestros estudiantes y personal siguen siendo nuestra prioridad principal. Continuaremos comunicando información precisa y confiable a medida que ésta sea disponible. También estamos trabajando con autoridades de la salud y numerosas agencias para planear una respuesta en caso de que el virus se llegue a activar en nuestro condado.

Quienes tengan preguntas sobre COVID19 pueden llamar a la línea directa de asistencia en Colorado al 1-877-462-2911. Actualizaciones locales serán publicadas a ECEmergency.org. También estamos publicando información a nuestra página del COVID19 en nuestro sitio web.

Atentamente,



Philip Qualman

Superintendente