Eagle County solicits pro, con statements on ballot measures seeking transportation, lodging taxes

Eagle County on Tuesday issued the following press release seeking pro and con statements on two ballot measures voters will decide on Nov. 8 — one on a short-term lodging tax and another on a sales tax proposal to fund a regional transportation authority:

Eagle County is soliciting pro and con statements on two ballot measures, Ballot Issue 1A and 1B, which will appear on the November 8, 2022 election ballot.



Per Colorado state law, comments received will be summarized for inclusion in the Taxpayer’s Bill of Rights (TABOR) ballot issue notice, which will be mailed to all registered voters. To be included in the summary, comments must address the specific ballot issue and include the submitter’s name, signature and the address where they are registered to vote. Only comments filed by persons eligible to vote on the issue are required to be summarized for the ballot issue notice.



The first measure, Ballot Issue 1A, is a 2% tax on short term lodging in unincorporated Eagle County and Gypsum to provide funding for childcare and housing for our local workforce.



The second measure, Ballot Issue 1B, is for the establishment of the Eagle Valley Transportation Authority and a .5% sales tax in order to expand and enhance transportation across the Eagle River Valley.



Statements must be received no later than noon on Friday, September 23, 2022.



The language is as follows:



Eagle County Ballot Issue 1A– Lodging Tax to Support Local Workforce



SHALL EAGLE COUNTY TAXES BE INCREASED BY $3,000,000 ANNUALLY COMMENCING JANUARY 1, 2023, FROM A TWO PERCENT (2%) LODGING EXCISE TAX ON THE RENTAL FEE, PRICE, OR OTHER CONSIDERATION PAID OR CHARGED FOR THE LEASING, RENTAL, SALE OR FURNISHING OF A ROOM OR ACCOMMODATION FOR A SHORT-TERM PERIOD (A PERIOD OF LESS THAN 30 CONSECUTIVE DAYS) IN EAGLE COUNTY, EXCLUDING THE MUNICIPALITIES OF AVON, BASALT, EAGLE, MINTURN, RED CLIFF AND VAIL THAT CURRENTLY HAVE THEIR OWN ADOPTED LODGING TAX, IN ORDER TO SUPPORT OUR LOCAL WORKFORCE AND QUALITY OF LIFE BY PROVIDING ADDITIONAL CHILDCARE PROGRAMS AND AFFORDABLE HOUSING OPPORTUNITIES FOR LOCAL WORKERS, WITH TEN PERCENT (10%) OF SAID REVENUE USED FOR ADVERTISING AND MARKETING LOCAL TOURISM AND THE REMAINING NINETY PERCENT (90%) USED TO SUPPORT OUR LOCAL WORKFORCE, WITH ALL SUCH OPERATING AND CAPITAL EXPENDITURES SUBJECT TO AN ANNUAL INDEPENDENT AUDIT AND SPENT IN COMPLIANCE WITH LOCAL GOVERNMENT BUDGET LAWS AND PROGRAM CRITERIA DEVELOPED AND APPROVED BY THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS IN A NOTICED AND PUBLIC MEETING, AND SHALL THE FIRST YEAR REVENUES, AND WHATEVER ADDITIONAL AMOUNTS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER, BE COLLECTED AND SPENT AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE NOTWITHSTANDING ANY LIMITATION OR CONDITION UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION OR ANY OTHER PROVISION OF LAW?



Eagle County Ballot Issue 1B



FORMATION OF EAGLE VALLEY TRANSPORTATION AUTHORITY



SHALL EAGLE VALLEY TRANSPORTATION AUTHORITY (“EVTA”) TAXES BE INCREASED $15,563,303 IN 2023 (FIRST FULL FISCAL YEAR) AND BY WHATEVER AMOUNTS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER FROM THE LEVY OF AN ADDITIONAL 0.50% SALES TAX (ONE CENT ON EACH TWO DOLLARS OF TAXABLE SALES) ON EVERY TRANSACTION OR INCIDENT WITH RESPECT TO WHICH A SALES TAX IS LEVIED BY THE STATE OF COLORADO; PROVIDED THAT SUCH TAX INCREASE SHALL COMMENCE ON JANUARY 1, 2023; AND SHALL THE EVTA BE ESTABLISHED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE EAGLE VALLEY TRANSPORTATION AUTHORITY INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT (THE “EVTA IGA”) AS MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME BETWEEN EAGLE COUNTY, THE TOWNS OF AVON, EAGLE, GYPSUM, MINTURN, RED CLIFF, AND VAIL, AND BEAVER CREEK METROPOLITAN DISTRICT, FOR THE PURPOSES OF PROVIDING ENHANCED REGIONAL TRANSPORTATION SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE EVTA IGA, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO:



EXPANDING TRANSIT SERVICE, EXPRESS ROUTES, AND TRANSPORTATION OPTIONS ACROSS THE EAGLE VALLEY;

ENHANCING CONNECTIONS BETWEEN GYPSUM AND EAGLE AND OTHER COMMUNITIES;

ENHANCING AIR SERVICE AND IMPROVING ACCESS AT EAGLE COUNTY AIRPORT;

PROVIDING A FARE-FREE TRANSIT ZONE FROM EDWARDS TO VAIL, INCLUDING AVON, BEAVER CREEK, MINTURN, AND EAGLE-VAIL;

REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACTS FROM TRANSPORTATION; AND



SHALL ALL AMOUNTS RECEIVED BY EVTA FROM SUCH TAX INCREASES, CONTRIBUTIONS, AND OTHERWISE PURSUANT TO THE EVTA IGA AND EARNINGS THEREON BE COLLECTED AND SPENT WITHOUT LIMITATION OR CONDITION AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION?



Pro and con statements can be delivered by hand to the Eagle County Clerk and Recorder at the Eagle County Building, 500 Broadway, Eagle, Colorado 81631; or emailed to regina.obrien@eaglecounty.us.



El Condado de Eagle está solicitando declaraciones a favor y en contra

de dos preguntas de la boleta electoral



6 de septiembre de 2022 – El condado de Eagle está solicitando declaraciones a favor y en contra de dos preguntas de la boleta electoral, boletas 1A y 1B, que aparecerán en la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022.



De acuerdo con la ley estatal de Colorado, los comentarios recibidos se resumirán para incluirlos en el aviso de emisión de la boleta electoral de la Declaración de derechos del contribuyente (TABOR), que se enviará por correo a todos los votantes registrados. Para ser incluidos en el resumen, los comentarios deben abordar el tema específico de la boleta electoral e incluir el nombre del remitente, la firma y la dirección donde está registrado para votar. Solo los comentarios presentados por personas elegibles para votar sobre el tema deben resumirse para el aviso de emisión de la boleta.



La primera pregunta, Cuestión 1A de la boleta, es un impuesto del 2% sobre el alojamiento a corto plazo en las áreas no incorporadas del Condado de Eagle y Gypsum para proporcionar fondos para el cuidado de niños y vivienda para nuestra fuerza laboral local.



La segunda pregunta, Cuestión 1B de la boleta, es para el establecimiento de la Autoridad de Transporte de Eagle Valley y un impuesto sobre las ventas del 0.5 % para expandir y mejorar el transporte en Eagle River Valley.



Las declaraciones deben recibirse a más tardar el mediodía del viernes 23 de septiembre de 2022.



El lenguaje es el siguiente:



Propuesta de la boleta 1A del Condado de Eagle



Impuesto de hospedaje para apoyar a la fuerza laboral local



¿DEBERÍAN AUMENTARSE LOS IMPUESTOS DEL CONDADO DE EAGLE EN $3,000,000 ANUALMENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023, DE UN IMPUESTO ESPECIAL DE HOSPEDAJE DEL DOS POR CIENTO (2%) SOBRE LA TARIFA DE ALQUILER, EL PRECIO U OTRA CONTRAPRESTACIÓN ABONADA O COBRADA POR EL ALQUILER, VENTA O APROVISIONAMIENTO DE UNA HABITACIÓN O ALOJAMIENTO POR UN PERÍODO A CORTO PLAZO (UN PERÍODO DE MENOS DE 30 DÍAS CONSECUTIVOS) EN EL CONDADO DE EAGLE, EXCLUYENDO LOS MUNICIPIOS DE AVON, BASALT, EAGLE, MINTURN, RED CLIFF Y VAIL QUE ACTUALMENTE CUENTAN CON SU PROPIO IMPUESTO DE HOSPEDAJE, A FIN DE APOYAR A NUESTRA FUERZA LABORAL LOCAL Y SU CALIDAD DE VIDA AL PROPORCIONAR PROGRAMAS ADICIONALES DE CUIDADO INFANTIL Y OPORTUNIDADES DE VIVIENDA ASEQUIBLE PARA LOS TRABAJADORES LOCALES, CON EL DIEZ POR CIENTO (10%) DE DICHOS INGRESOS UTILIZADOS PARA PUBLICIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO LOCAL Y EL NOVENTA POR CIENTO (90%) RESTANTE UTILIZADO PARA APOYAR A NUESTRA FUERZA LABORAL LOCAL, CON TODOS ESOS GASTOS OPERATIVOS Y DE CAPITAL SUJETOS A UNA AUDITORIA ANUAL INDEPENDIENTE Y GASTADOS DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO LOCAL Y LOS CRITERIOS DEL PROGRAMA DESARROLLADOS Y APROBADOS POR LA JUNTA DE COMISIONADOS DEL CONDADO EN UNA REUNIÓN PÚBLICA PROGRAMADA, Y LOS INGRESOS DEL PRIMER AÑO, Y CUALQUIER MONTO ADICIONAL QUE SE RECAUDE ANUALMENTE A PARTIR DE ENTONCES, QUE SE RECAUDARÁN Y GASTARÁN COMO UN CAMBIO DE INGRESOS APROBADO POR EL VOTANTE SIN PERJUICIO DE CUALQUIER LIMITACIÓN O CONDICIÓN ESTABLECIDA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO X, SECCIÓN 20 DE LA CONSTITUCIÓN DE COLORADO O CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN LEGAL?



PROPUESTA DE LA BOLETA ELECTORAL [1B] – EL CONDADO DE EAGLE



FORMACIÓN DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE DE EAGLE VALLEY



¿LOS IMPUESTOS DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE DE EAGLE VALLEY (EVTA, POR SU SIGLA EN INGLÉS) SE DEBEN INCREMENTAR EN $15 563 303 EN 2023 (PRIMER EJERCICIO FISCAL COMPLETO) Y EN LAS CANTIDADES QUE SE RECAUDEN ANUALMENTE A PARTIR DE ENTONCES MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO ADICIONAL SOBRE LAS VENTAS DEL 0.50 % (UN CENTAVO POR CADA DOS DÓLARES DE VENTAS IMPONIBLES) SOBRE CADA TRANSACCIÓN O INCIDENTE CON RESPECTO AL CUAL EL ESTADO DE COLORADO RECAUDA UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS; SIEMPRE QUE DICHO INCREMENTO FISCAL COMIENCE EL 1 DE ENERO DE 2023?



¿Y SE DEBE ESTABLECER LA EVTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO INTERGUBERNAMENTAL DE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE DE EAGLE VALLEY (EL «IGA DE EVTA»), Y SUS ENMIENDAS, ENTRE EL CONDADO DE EAGLE, LAS CIUDADES DE AVON, EAGLE, GYPSUM, MINTURN, RED CLIFF Y VAIL, Y EL DISTRITO METROPOLITANO DE BEAVER CREEK, CON EL FIN DE PROPORCIONAR SERVICIOS DE TRANSPORTE REGIONAL MEJORADOS DE ACUERDO CON EL IGA DE EVTA, QUE INCLUYEN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES?



AMPLIAR EL SERVICIO DE TRÁNSITO, LAS RUTAS EXPRESAS Y LAS OPCIONES DE TRANSPORTE EN TODO EAGLE VALLEY;



MEJORAR LAS CONEXIONES ENTRE LAS COMUNIDADES DE GYPSUM, EAGLE Y OTRAS;



MEJORAR EL SERVICIO AÉREO Y MEJORAR EL ACCESO EN EL AEROPUERTO DEL CONDADO DE EAGLE;



PROPORCIONAR UNA ZONA DE TRÁNSITO LIBRE DE TARIFAS DESDE EDWARDS HASTA VAIL, INCLUYENDO AVON, BEAVER CREEK, MINTURN Y EAGLE-VAIL;



REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL TRANSPORTE.



¿Y TODAS LAS CANTIDADES QUE RECIBA LA EVTA DE DICHOS AUMENTOS DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DE OTRA FORMA DE ACUERDO CON EL IGA DE EVTA Y LAS GANANCIAS DE LAS MISMAS SE DEBEN RECAUDAR Y GASTAR SIN LIMITACIÓN NI CONDICIÓN ALGUNA COMO UN CAMBIO DE INGRESOS APROBADO POR LOS VOTANTES SEGÚN EL ARTÍCULO X, SECCIÓN 20 DE LA CONSTITUCIÓN DE COLORADO?



_____ SÍ / A FAVOR ______ NO / EN CONTRA



Las declaraciones a favor y en contra pueden entregarse en mano a la secretaria y registradora del Condado de Eagle en el edificio del Condado de Eagle, 500 Broadway, Eagle, Colorado 81631; o por correo electrónico a regina.obrien@eaglecounty.us.