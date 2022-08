Eagle County seeks energy program workers to increase efficiency for county residents

Eagle County on Monday issued the following press release on its partnership with the Northwest Colorado Council of Governments on an energy program providing energy efficiency services for Eagle County residents that requires seven new employees:

The Eagle County Government is partnering with the Northwest Colorado Council of Governments (NWCCOG) on an Energy Program that will provide energy efficiency services for Eagle County residents.



NWCCOG is a cross-county organization focused on providing home energy improvements and other unique needs within northwestern Colorado. They are hiring mission-driven people to join their team and play a vital role in the improvement of lives for people in northwestern Colorado.



Seven new employees are needed, with current hiring for:

Energy Efficiency Technicians – 4 open positions. Performs a variety of tasks to save energy in homes (installs high-efficiency furnaces, storm windows, doors and window replacements, insulation, etc.). Year-round. 4 x 10-hour days. Construction or furnace background preferred. Insurable driving record necessary. $18-26/hour + benefits. Hiring for all locations, including Gypsum. Travel involved.

– 4 open positions. Performs a variety of tasks to save energy in homes (installs high-efficiency furnaces, storm windows, doors and window replacements, insulation, etc.). Year-round. 4 x 10-hour days. Construction or furnace background preferred. Insurable driving record necessary. $18-26/hour + benefits. Hiring for all locations, including Gypsum. Travel involved. Warehouse Manager – 1 open position. Responsible for all aspects of materials procurement for the Silverthorne, Gypsum, and New Castle offices. Responsibilities include managing an efficient and effective purchasing operation for materials, supplies, equipment, and services, based on established purchasing regulations, policies, and procedures. $23-29/hour + benefits. Hiring for both Silverthorne and Gypsum offices.

– 1 open position. Responsible for all aspects of materials procurement for the Silverthorne, Gypsum, and New Castle offices. Responsibilities include managing an efficient and effective purchasing operation for materials, supplies, equipment, and services, based on established purchasing regulations, policies, and procedures. $23-29/hour + benefits. Hiring for both Silverthorne and Gypsum offices. Weatherization Inspector – 1 open position. Responsible for performing inspections of NWCCOG crews and subcontractor work. Requires experience in the building trades and prior weatherization experience. $24.88-36.78/hour + benefits. Hiring at Gypsum office. Travel involved.

– 1 open position. Responsible for performing inspections of NWCCOG crews and subcontractor work. Requires experience in the building trades and prior weatherization experience. $24.88-36.78/hour + benefits. Hiring at Gypsum office. Travel involved. Energy Auditor – 1 open position. Responsible for performing energy audits and running the Weatherization Assistant computer program. Requires prior experience in the building trades and prior weatherization experience. $24.88-36.78/hour + benefits. Hiring at Gypsum office. Travel involved.



Employees receive excellent benefits, including employer retirement contributions, paid leave and holidays, and several wellness programs and incentives. Employee skills are developed through on-the-job training and apprenticeship in the exciting and expanding market for air source heat pumps and other emerging energy-efficiency technologies. Employees become Building Performance Institute (BPI) certified in skills related to building science to enhance their professional proficiencies and continuing education.



NWCCOG provides energy improvements at no cost for income-qualified residents through the Beneficial Electrification of Eagle County Homes (BEECH) program, a unique partnership between Eagle County and NWCCOG. The service includes an energy audit to guide energy improvements, including air-sealing and insulating the building envelope. Gas combustion water heaters and furnaces are replaced with electric air-source heat pumps that provide both heating and cooling for year-round comfort. Gas stoves are replaced with new technology induction cook stoves.



As Holy Cross Energy works toward the goal of 100 percent renewable energy by 2030, electricity in Eagle County is getting cleaner. BEECH improvements and high efficiency electric appliances provide utility bill savings for residents while reducing greenhouse gas (GHG) emissions, averaging about 6 tons of GHG reduction per home each year. Furthermore, capping gas lines outside the home eliminates health and safety risk from any future gas leaks.



To support these services in Eagle County, NWCCOG recently acquired a 4,400 square foot warehouse space in Gypsum, across from the Eagle County Airport. The new Energy Programs operations center will provide services for 50 income-qualified Eagle County households each year, with capacity for program growth. This new operations center is designed for quickly staging service vehicles to deliver weatherization and electrification services.



For information on available jobs please visit the NWCCOG hiring page or contact Doug Jones at 970-315-1312.



Ayude a que el Condado de Eagle sea más eficiente energéticamente como empleado del Programa de Energía



1 de agosto de 2022 – El gobierno del Condado de Eagle se ha asociado con el Consejo de Gobiernos del Noroeste de Colorado (NWCCOG, por sus siglas en inglés) en un programa de energía que brindará servicios de eficiencia energética a los residentes del Condado de Eagle.



NWCCOG es una organización de varios condados enfocada en proporcionar mejoras de energía para el hogar y otras necesidades únicas dentro del noroeste de Colorado. Están contratando personas motivadas por la misión para que se unan a su equipo y desempeñen un papel vital en la mejora de la vida de las personas en el noroeste de Colorado.



Se necesitan siete nuevos empleados, actualmente contratando:

Técnicos en Eficiencia Energética – 4 plazas abiertas. Realiza una variedad de tareas para ahorrar energía en los hogares (instala calentadores de alta eficiencia, contraventanas, reemplaza puertas y ventanas, aislamiento, etc.). Todo el año. 4 jornadas de 10 horas. Preferiblemente con conocimiento de construcción o calefacción. Licencia de conducir asegurable necesaria. $18-26/hora + beneficios. Contratando para todas las oficinas, incluido Gypsum. Deberá desplazarse a diferentes ubicaciones.

– 4 plazas abiertas. Realiza una variedad de tareas para ahorrar energía en los hogares (instala calentadores de alta eficiencia, contraventanas, reemplaza puertas y ventanas, aislamiento, etc.). Todo el año. 4 jornadas de 10 horas. Preferiblemente con conocimiento de construcción o calefacción. Licencia de conducir asegurable necesaria. $18-26/hora + beneficios. Contratando para todas las oficinas, incluido Gypsum. Deberá desplazarse a diferentes ubicaciones. Gerente de Almacén – 1 plaza abierta. Responsable de todos los aspectos de la adquisición de materiales para las oficinas de Silverthorne, Gypsum y New Castle. Las responsabilidades incluyen la administración de una operación de compra eficiente y eficaz de materiales, suministros, equipos y servicios, con base en las normas, políticas y procedimientos de compra establecidos. $23-29/hora + beneficios. Contratando para las oficinas de Silverthorne y Gypsum.

– 1 plaza abierta. Responsable de todos los aspectos de la adquisición de materiales para las oficinas de Silverthorne, Gypsum y New Castle. Las responsabilidades incluyen la administración de una operación de compra eficiente y eficaz de materiales, suministros, equipos y servicios, con base en las normas, políticas y procedimientos de compra establecidos. $23-29/hora + beneficios. Contratando para las oficinas de Silverthorne y Gypsum. Inspector de Climatización – 1 plaza abierta. Responsable de realizar inspecciones del trabajo de las cuadrillas de NWCCOG y de los subcontratistas. Debe tener experiencia en los oficios de la construcción y climatización. $24.88-36.78/hora + beneficios. Contratando para la oficina de Gypsum. Deberá desplazarse a diferentes ubicaciones.

1 plaza abierta. Responsable de realizar inspecciones del trabajo de las cuadrillas de NWCCOG y de los subcontratistas. Debe tener experiencia en los oficios de la construcción y climatización. $24.88-36.78/hora + beneficios. Contratando para la oficina de Gypsum. Deberá desplazarse a diferentes ubicaciones. Auditor Energético – 1 plaza abierta. Responsable de realizar auditorías energéticas y ejecutar el programa informático Weatherization Assistant. Debe tener experiencia en los oficios de la construcción y climatización. $24.88-36.78/hora + beneficios. Contratando para la oficina de Gypsum. Deberá desplazarse a diferentes ubicaciones.



Los empleados reciben excelentes beneficios, que incluyen aportes de jubilación del empleador, licencias y días festivos pagados, y varios programas e incentivos de bienestar. Las habilidades de los empleados se desarrollan a través de la capacitación y el aprendizaje en el emocionante y creciente trabajo en el mercado de las bombas de calor de fuente de aire y otras tecnologías emergentes de eficiencia energética. Los empleados obtienen la certificación del Building Performance Institute (BPI) en habilidades relacionadas con la ciencia de la construcción para mejorar sus competencias profesionales y su educación continua.



NWCCOG proporciona mejoras de energía sin costo para residentes con ingresos calificados a través del programa Electrificación Beneficiosa para los Hogares del Condado de Eagle (BEECH, por sus siglas en inglés), una asociación única entre Condado de Eagle y NWCCOG. El servicio incluye una auditoría energética para orientar las mejoras energéticas, incluidos el sellado de aire y el aislamiento de la envolvente del edificio. Los calentadores de aire y de agua de combustión de gas se reemplazan con bombas de calor eléctricas de fuente de aire que brindan calefacción y enfriamiento para tener comodidad durante todo el año. Se sustituyen las cocinas a gas por cocinas de inducción de nueva tecnología.



A medida que Holy Cross Energy trabaja hacia la meta del 100 por ciento de energía renovable para 2030, la electricidad en el Condado de Eagle se vuelve más limpia. Las mejoras de BEECH y los electrodomésticos de alta eficiencia brindan ahorros en las facturas de servicios públicos para los residentes a la vez que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, por sus siglas en inglés), con un promedio de reducción de 6 toneladas de GEI por hogar cada año. Además, tapar las líneas de gas fuera de la casa elimina el riesgo para la salud y la seguridad de futuras fugas de gas.



Para respaldar estos servicios en el Condado de Eagle, NWCCOG adquirió recientemente un espacio de 4400 pies cuadrados para almacenamiento en Gypsum, frente al aeropuerto del Condado de Eagle. El nuevo centro de operaciones de los Programas de Energía brindará servicios a 50 hogares del Condado de Eagle con ingresos calificados cada año, con capacidad para el crecimiento del programa. Este nuevo centro de operaciones está diseñado para organizar rápidamente vehículos de servicio para brindar servicios de climatización y electrificación.



Para obtener información sobre los trabajos disponibles, visite la página de contratación de NWCCOG o comuníquese con Doug Jones al 970-315-1312.