Eagle County Schools will do everything possible to maintain in-person learning

Eagle County Schools Superintendent Philip Qualman on Thursday issued the following letter to students and parents of the Eagle County School District notifying them that all students, per a Public Health Order from Eagle County Department of Public Health, must wear face masks in the new year:

Dear Families of Eagle County School District,

I hope that you have all enjoyed some much needed rest and relaxation over the last two weeks and spent time with the people that are important to you over the holidays. Eagle County School District is excited to get back to work next week.

As we have all seen on the news, the Omicron variant has overtaken Delta as the dominant variant of COVID-19 in the United States, and in Eagle County. ECSD has demonstrated an ability to adjust to dynamic situations and we will continue to do so.

The first shift that Omicron has created is a Public Health Order from Eagle County Department of Public Health that makes masks a requirement in all indoor settings including all schools PreK – 12th grade through January 17th. That means high school students and staff will also now be required to wear face masks.

Also, I have been working with the Colorado Department of Education, the Colorado Department of Public Health, Eagle County Public Health, and superintendents from Summit, Aspen, and Roaring Fork. We are aligned in wanting to safely keep our schools open for in-person instruction for as long as we can in the face of this most recent COVID-19 spike. We continue to maintain that in-person learning is paramount to the social and emotional well being of our students, so we are committed to avoiding a district-wide transition to remote learning at all costs.

Staffing levels will be the breaking point in our ability to keep schools open. We have been short-staffed all year, and expect additional absences related to COVID-19 illnesses in the next few weeks. We also expect to see absences in our transportation department causing routes to be canceled on short notice. These cancellations will be communicated through School Messenger with as much notice as we are able to provide.

Data suggests that infections from the Omicron variant cause less severe symptoms in vaccinated individuals, and that related spikes tend to peak in a matter of weeks.

ECSD is hopeful that any remote learning situation will be short-lived and will focus on the smallest impacted group, be that classroom, grade, or school level. If we are put in a position where we have to transition a classroom, grade level, or a school, whether due to an outbreak or a staff shortage we want it to be as brief as possible.

Quarantine and isolation recommendations from the CDC were recently updated. They have shortened the recommended time for isolation from 10 days for people with COVID-19 to 5 days, if asymptomatic, followed by 5 days of wearing a mask when around others. Their guidance can be found here and we continue to encourage families to follow these guidelines. We hope that this reduction in isolation time will aid in getting students and staff back to school faster. We also ask that you stay at home if you are sick and wear a mask as required.

As a community, we will get through this by sticking together. 2022 may start off with yet another challenge, but we have demonstrated that as a community we can overcome with cooperation and grace.

Sincerely,

Philip Qualman

Superintendent

Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de Eagle:

Espero que hayan disfrutado de un merecido descanso y la tranquilidad de estas últimas dos semanas, y que hayan pasado tiempo con sus seres queridos/as en los días festivos. En el Distrito Escolar del Condado de Eagle (ECSD, por sus siglas en inglés) nos alegra volver a clases la próxima semana.

Como hemos visto en las noticias, la variante de covid-19 ómicron ha superado a la Delta como la principal variante, en los Estados Unidos y en el condado. ECSD ha demostrado ser capaz de adaptarse a situaciones dinámicas y lo seguiremos haciendo.

El primer cambio a raíz de ómicron es una orden sanitaria del Departamento de Salud Pública del Condado, donde se indica que las mascarillas son obligatorias en interiores, incluyendo todas las escuelas de preescolar hasta 12° grado, hasta el 17 de enero. En otras palabras, será requisito que tanto el personal como cada estudiante de preparatoria usen su cubrebocas.

Por otro lado, he estado colaborando con el Departamento de Educación, el Departamento de Salud Pública de Colorado, Salud Pública del Condado de Eagle y los superintendentes de Summit, Aspen y Roaring Fork. Acordamos con el deseo de conservar las escuelas abiertas, de forma precavida, para la enseñanza en persona por el mayor tiempo posible de cara a este salto más reciente de coronavirus. Sostenemos que las clases en persona son primordiales para el bienestar social y emocional de los y las alumnas. Por ende y a toda costa, nos comprometemos a evitar una transición al aprendizaje a distancia a nivel distrito.

La cantidad de personal será el punto clave para mantener abiertas las escuelas. Durante todo el año hemos tenido poco personal y esperamos más ausencias relacionadas con la enfermedad covid-19 en las próximas semanas. También esperamos ver ausencias en el departamento de transporte, por lo que algunas rutas deban cancelarse con poca anticipación. Les informaremos acerca de estas cancelaciones con la mayor antelación posible mediante School Messenger.

Los datos sugieren que las infecciones de la variante ómicron causan síntomas menos graves en las personas vacunadas, y que estos picos tienden a alcanzar su punto máximo en pocas semanas.

ECSD espera que cualquier situación de aprendizaje a distancia sea de corta duración y se centrará en el grupo afectado más pequeño, ya sea una clase, un grado o un nivel escolar. Si se nos obliga a pasar las clases a distancia de un aula, un grado o una escuela, ya sea debido a un brote o la escasez de personal, queremos que sea lo más breve posible.

Hace poco se actualizaron las recomendaciones de cuarentena y aislamiento de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Acortaron el tiempo recomendado de aislamiento de 10 días a 5 días para personas contagiadas asintomáticas, seguido de 5 días de uso de mascarilla si están cerca de otras personas. Esta guía se puede encontrar aquí y queremos invitar a las familias a que se apeguen a estas pautas. Esperamos que la reducción del tiempo de aislamiento ayude a que el estudiantado y personal regresen a clases más rápido. También les rogamos que se queden en casa si se sienten enfermas/os y usen cubrebocas, según sea necesario.

Unidos superaremos esto. El 2022 puede iniciar con otro desafío, pero hemos demostrado que con cooperación y una buena actitud nuestra comunidad puede salir adelante.

Sinceramente,

Philip Qualman

Superintendente