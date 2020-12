Eagle County Schools superintendent Qualman provides COVID-19 update

Eagle County Schools Superintendent Phil Qualman on Monday issued the following update to the families and staff of Eagle County Schools on the impacts of the COVID-19 outbreak:

Dear Families and Staff of Eagle County Schools,

As we all return from holiday break, the school district hopes everyone enjoyed a chance to recharge and recover. Since anxiety abounds over the rising cases across our nation and county, we wanted to give you a quick update on the state of our schools in returning to our modified in-person mode of instruction.

Please keep in mind that the data changes daily, so this is just a point-in-time snapshot for Monday, November 30, 2020.

Status

Eagle Valley Elementary starts the week with two fifth grade classes learning remotely. This is due to staffing shortages caused by the closure of the infant/toddler preschool due to a positive exposure on the last day of school before the break. The fifth grade classes will return next Monday.

Gypsum Creek Middle School starts with the seventh grade learning remote due to two positive cases in that grade level.

Eagle Valley High School is back in its modified in-person (hybrid) instructional mode after transitioning to full remote for a few days the week before the break. This was also due to staff shortages related to household quarantines for exposure outside of school.

Avon Elementary has one fifth grade class learning remotely.

Homestake Peak School has about one-third of the eighth grade learning remotely.

Members of the Battle Mountain Football team are quarantined and learning remotely.

This morning, the school district had 12 unfilled sub jobs, which is about average, and is a good condition for a district our size.

In all – 6,500 students, nearly 1,000 staff members, across 17 schools – we’re starting back in good shape.

Precautions

Many anticipate a surge in new cases stemming from holiday gatherings and travel. We can all pull together and help reduce the impact should this be the case in our community.

Stay home if you are showing symptoms. Get tested. Cooperate with contact tracing.

Stay home if you, or anyone in your household, are being tested until the results are known.

Stay home if you, or anyone in your household, test positive for the duration of the quarantine period.

Reduce all unnecessary interactions and transactions – shop weekly instead of daily, have just one person shop instead of the whole family, limit play dates and the combination of children from multiple households.

Be vigilant about wearing masks, keeping your distance, and washing your hands.

Dashboard

The school district is currently working on a public-facing data dashboard that parents and staff can use to stay apprised of the impact COVID-19 has on our schools. We are still finalizing development, but expect to see this dashboard soon. It will share the percent of students and staff positive for COVID-19 and the percent of students learning remotely due to quarantine orders. Importantly, one positive case can send a dozen or more students out on quarantine. So far, few students or staff in quarantine have gone on to develop symptoms.

Looking Ahead

We have communicated that our intent is to continue on in our modified in-person mode of instruction while the community is in the Orange High Risk phase. Please be prepared and anticipate the likelihood of cohorts, grades, and even schools transitioning to remote learning. This is expected, normal (for these circumstances), and protects against widespread transmission through schools. Such transitions may tax our ability to remain in modified in-person instruction and even cause the district to transition to full remote. But, we remain hopeful and ask for your continued patience and flexibility.

If the community falls into the Red Severe Risk phase of infection, we plan to transition to full-remote (with a few exceptions) until conditions change and allow us to return to our modified in-person modality.

We thank our staff members, parents, and community members for your continued support and understanding as we collectively navigate these uncharted waters.

Sincerely,

Philip Qualman, Superintendent

Estimadas familias y personal de las Escuelas del Condado Eagle,

Con el regreso a clases después de vacaciones, el distrito escolar espera que hayan disfrutado de la oportunidad para recargar las pilas y recuperarse. Dado que la ansiedad abunda por el aumento de casos en nuestra nación y condado, les queremos brindar rápidamente el estado de nuestras escuelas para regresar a nuestro modelo de instrucción modificada en persona.

Por favor tengan en cuenta que los datos cambian diariamente, éste es solo un breve vistazo del lunes 30 de noviembre del 2020.

Estatus

La Primaria Eagle Valley comienza la semana con dos salones de quinto grado en aprendizaje a distancia. Esto a razón de la escasez de maestros, ocasionada por el cierre del preescolar para bebés y niños pequeños debido a una exposición a un caso positivo en el último día de clases, antes de las vacaciones. Los salones de quinto grado regresarán a la escuela el próximo lunes.

Todo el séptimo grado de la Secundaria Gypsum Creek comienza con el aprendizaje a distancia debido a dos casos positivos en ese nivel.

La Preparatoria Eagle Valley está de vuelta con el modelo de instrucción modificada en persona (combinado) después de haber hecho la transición completamente al aprendizaje a distancia por unos días durante la semana previa al Día de Acción de Gracias. Esto también se debió a la escasez de personal, relacionada con las cuarentenas en casa por exposición al virus fuera de la escuela.

La Primaria Avon tiene un salón de quinto grado que está aprendiendo a distancia.

La Escuela Homestake Peak tiene alrededor de un tercio de estudiantes de octavo grado que están aprendiendo a distancia.

Miembros del equipo de fútbol americano de la Preparatoria Battle Mountain están en cuarentena y aprendiendo a distancia.

Esta mañana, el distrito escolar tuvo 12 trabajos para suplentes sin cubrir, lo cual es aproximadamente el promedio y es una buena condición para un distrito de nuestro tamaño.

En total, nuestros 6,500 estudiantes, casi 1,000 empleados a lo largo de 17 escuelas, estamos comenzando las clases de nuevo y en buen estado.

Precauciones

Muchos anticipan un aumento de casos nuevos a raíz de reuniones festivas y viajes. En conjunto, podemos unirnos y ayudar a reducir el impacto si este fuera el caso en nuestra comunidad.

Quédense en casa si presentan síntomas. Háganse la prueba. Cooperen con el rastreo de contactos.

Quédese en casa si a usted o a cualquier persona en su hogar está en espera de resultados.

Quédese en casa si usted o cualquier persona en su hogar sale positiva y por todo el período de cuarentena.

Reduzca todas las interacciones y transacciones innecesarias. Compre semanalmente en lugar de diariamente, haga que una sola persona haga las compras en lugar de ir toda la familia, limiten llevar a jugar a sus hijos con otros niños y eviten mezclar niños y niñas de diferentes hogares.

Estén atentos a usar cubrebocas, mantener su distancia y lavarse las manos.

Tablero de Datos

El distrito escolar está trabajando actualmente en un tablero de datos de acceso público para que las familias y el personal puedan mantenerse al tanto del impacto que tiene el COVID-19 en nuestras escuelas. Todavía estamos finalizando su diseño, pero esperamos verlo pronto. Éste les compartirá el porcentaje de estudiantes y personal que han salido positivo con COVID-19 y el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo a distancia por órdenes de cuarentena. Es importante señalar que un caso positivo puede enviar a una docena o más de estudiantes a cuarentena. Hasta ahora, ha habido pocos estudiantes o personal en cuarentena que han mostrado síntomas.

Viendo a futuro

Les hemos comunicado que nuestra intención es continuar el modelo de instrucción modificada en persona mientras la comunidad se encuentre en el nivel naranja de alto riesgo. Por favor estén preparados y anticipen la probabilidad que los grupos, grados e incluso escuelas completas hagan la transición al aprendizaje a distancia. Esto es de esperarse, normal (para estas circunstancias) y nos protege contra una transmisión extensa en las escuelas. Tales transiciones pueden poner presión a nuestra capacidad para permanecer en la instrucción modificada en persona e incluso hacer que el distrito escolar cambie completamente al aprendizaje a distancia. Sin embargo, somos optimistas y les pedimos su continua paciencia y flexibilidad.

Si la comunidad entra al nivel rojo de riesgo severo de infección, planeamos hacer la transición completa al aprendizaje a distancia (con algunas excepciones) hasta que las condiciones cambien y nos permitan regresar a nuestra modalidad modificada.

Les agradecemos al personal, familias y comunidad en general por su continuo apoyo y comprensión mientras que navegamos colectivamente por estas aguas inexploradas.

Atentamente,

Philip Qualman, Superintendente