Eagle County Schools closed for at least 3 weeks due to COVID-19 outbreak

Eagle County Schools on Friday announced all schools in the system will be closed starting Monday and lasting through at least April 8 in response to the ongoing outbreak of the COVID-19 virus. Here’s a letter from the superintendent in both English and Spanish:

Dear Eagle County Schools Families,



Since before the arrival of COVID19, Eagle County Schools has been preparing for the possibility that schools would need to close and has been communicating as often as possible with staff and parents. We’ve been working with Public Health, who is the authority in this pandemic, along with dozens of leaders in government, first responders, and healthcare.

When Public Health updated us on the likelihood of community-transmission beginning in our county, we were going into a Board Meeting on Wednesday, March 11, 2020. We immediately scheduled an emergency Board Meeting for today, Friday, March 13, 2020, to take the action needed to close schools. State law requires 24-hour public notice of a Board meeting and the topics related to the Board meeting.

Phil Qualman

In the interim, we suspended our attendance policy so that staff and students could remain home with the assurance of excused absences on Thursday and Friday, March 12 and 13.



At today’s emergency Board of Education meeting, Eagle County Schools announced a three-week closure beginning Monday, March 16, 2020, through Wednesday, April 8, 2020, in alignment with Public Health’s order on public gatherings.



Community Collaboration

Closing schools at this time and for this long is an unprecedented action and will require the full cooperation and collaboration of the community.



We all understand the inconvenience this decision can have on families. The strategy is to stay home and significantly reduce public circulation. It will not work if families do not stay home.



Parents

Please visit this website as our gateway to online learning.

Expect class content by Tuesday, March 17, to allow time for teachers to transition to the eLearning platform.

Please establish ongoing learning expectations for your children.

We want them engaged with learning activities throughout the day for at least four hours.

Those who need Chromebooks will check them out, and be sent home with instructions on how to connect to WIFI and access our online classrooms.

Those who have personal devices are encouraged to use them during this emergency.

Those without internet service, or in age-groups or subject matters not conducive to online learning, will receive physical learning materials such as books and workbooks.

Teachers will be sharing lesson plans and have regular online “office hours” for student and parent interaction.

Despite our best planning efforts, this will likely be a bumpy transition, so please be patient with us and one another.

We have established an online (website) portal for staff, students, and parents.

Meal support for all students will remain available through points of distribution at Eagle Valley High School Front Bus Loop and Battle Mountain Mountain High School Front Bus Loop. Details will follow, but generally, nutritious sack lunches will be available for pick-up from 11:00 a.m. to 1:00 p.m. Monday – Friday. These will be available for all students Please just send one person per vehicle, again to reduce public circulation

Parents can check out Chromebooks from their students’ schools starting Monday.

Guidance for students with Individual Education Plans (IEPs) will be forthcoming and shared directly with those families.

We anticipate that this action will have school calendar considerations with the CDE requiring districts to make up learning time requirements. However, we will be applying for waivers and exceptions as available.

It is not possible to answer all questions in advance or in this communication, so please refrain from overloading our system with questions and be patient to see if your questions are answered as communication continues to roll out.

Generally speaking, your relationship with your school and your child’s teacher remains intact. The difference is, learning will happen at home, communication will happen via email and telephone. Just as before, instructional questions go to teachers, administrative questions to principals.



Most importantly, the strategy of closing schools is to reduce public circulation and dramatically increase the practice of social distancing. It only works if students stay home.



It is also imperative for sick parents, with any symptoms, to stay home from work until all symptoms subside.



Be particularly careful around the elderly. This virus is dangerous for those over 60. Protect parents and grandparents. Keep them home.



Though guidance beyond school will come from Public Health, a few common-sense strategies can be put into practice.

Shop for groceries at off hours, only by healthy individuals, and keep your distance from other shoppers.

If you have an elderly neighbor, shop for them and leave their groceries at their door.

Don’t take all family members with you when you go out for supplies.

Don’t take multiple family members with you when picking up lunches at our points of distribution (EVHS and BMHS).

Don’t dwell on the inconvenience. This will pass. Manage your stress and anxiety with meditation, leisure reading, learning, and board games.

Don’t overwhelm our health care system with non-emergency or wellness care. When the system is overloaded, the capacity for life-saving care is compromised

Support one another with calls, texts, emails, and social media.

If emergency health symptoms develop, call your healthcare provider first to describe your symptoms and follow their directions. ONLY contact emergency rooms for immediately life-threatening conditions.



Please continue to watch for our communications. We have a flyer on our website on how to communicate with children about COVID19. Try not to stress your children, which could include 24-hour news monitoring. Children are very resilient and insightful. Be honest, but not alarming.



The Eagle Hope Center will reach out to established clients to coordinate delivery of services to students. The 24/7 Eagle Hopeline (970.306.4673) will continue to respond as usual to individuals in mental health crisis.



We’re all in this together and are fortunate to be in a community that is already compassionate, collaborative, and supportive.



Sincerely,



Philip Qualman

Superintendent of Eagle County Schools

Estimadas familias de las Escuelas del Condado Eagle,

Desde antes de la llegada del COVID19, las Escuelas del Condado Eagle se han estado preparando para la posibilidad de que se necesite cerrar las escuelas y nos hemos estado comunicado lo más frecuentemente posible con el personal y padres de familia. Hemos estado trabajando con el Departamento de Salud Pública del Condado Eagle quién es la autoridad en esta pandemia, junto con los líderes de gobierno, servicios de emergencia y cuidado médico.

Cuando el Departamento de Salud Pública nos informó de la probabilidad de que la fase de transmisión comunitaria podría comenzar en nuestro condado, estábamos entrando a una reunión de la Junta Directiva de Educación el miércoles 11 de marzo, 2020. Inmediatamente programamos una reunión de emergencia de la Junta Directiva para el día de hoy, viernes 13 de marzo del 2020, para tomar las acciones necesarias para cerrar las escuelas. La ley estatal requiere que se dé un aviso público con 24 horas de anticipación con respecto a reuniones de la Junta Directiva y los temas relacionados.

Mientras tanto, suspendimos la política de asistencia para que el personal y estudiantes puedan permanecer en casa con la certeza de tener ausencias justificadas para el jueves 12 y viernes 13 de marzo.

En la reunión de emergencia de la Junta Directiva de Educación del día de hoy, las Escuelas del Condado Eagle anunciaron un cierre de tres semanas a partir del lunes 16 de marzo hasta el miércoles 8 de abril del 2020, uniforme con la orden del Departamento de Salud Pública con respecto a la cancelación de reuniones públicas.

Colaboración Comunitaria

El cerrar las escuelas en este momento y por este periodo de duración es una acción sin precedentes y ésta requerirá la plena cooperación y colaboración de la comunidad. Por favor, hay que unirnos y evitar los argumentos divisivos y la difusión de rumores.

Todos entendemos los inconvenientes que esta decisión puede traer a las familias. La estrategia es de quedarse en casa y reducir considerablemente la circulación pública. Ésta no funcionará si las familias no se quedan en casa.

Padres de Familia

Por favor visiten este sitio web como nuestro portal para el aprendizaje en línea.

La transición tomará algunos días para continuar con el aprendizaje.

Por favor establezca expectativas de aprendizaje para sus hijos e hijas.

Queremos que ellos y ellas participen en actividades de aprendizaje a lo largo del día durante cuatro horas mínimas.

Los estudiantes que necesiten Chromebooks (computadoras laptop) tendrán que seguir un proceso para pedirlos prestados y serán enviados a casa con ellos y ellas así como instrucciones sobre cómo entrar a las clases en línea.

Pedimos que los estudiantes que tengan aparatos personales (computadoras y laptops) los usen durante esta emergencia.

Estudiantes sin servicio de Internet, o demasiado pequeños o tomando materias que no son propicias para el aprendizaje en línea, recibirán materiales de aprendizaje como libros para leer y libretas de trabajo.

Los maestros y maestras compartirán planes de lecciones y tendrán “horas de oficina” en línea para interactuar con estudiantes y padres de familia.

A pesar de nuestros mejores esfuerzos para planear esta situación, es probable que esta sea una transición con dificultades, así que tengan paciencia con todos.

Tendremos un portal en línea (sitio web) para el personal, estudiantes y padres de familia.

El almuerzo para todos los y las estudiantes permanecerá disponible a través de puntos de distribución en el circuito o carril para autobuses escolares en las Preparatorias Eagle Valley (EVHS) y Battle Mountain (BMHS). Compartiremos más detalles, pero en general, habrá almuerzo nutritivo de las 11:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes. Estos almuerzos estarán disponibles para todos los estudiantes. Por favor sólo envíe una persona por vehículo, con el fin de reducir la circulación pública

Los puntos de distribución también pueden usarse para recoger materiales de aprendizaje como Chromebooks y libros de trabajo para los estudiantes que están ausentes el día de hoy viernes.

Las instrucciones para los estudiantes con Planes de Educación Individual (IEP) serán anunciadas más tarde y se compartirán directamente con esas familias.

Anticipamos que esta acción tendrá consideraciones en el calendario escolar con el Departamento de Educación de Colorado (CDE), el cual requiere que los distritos escolares compensen su calendario conforme a los requisitos del tiempo de aprendizaje. Sin embargo, solicitaremos excepciones según estén disponibles.

No nos es posible responder a todas las preguntas por adelantado o a través de este comunicado, por lo tanto, por favor evite el saturar nuestro sistema con preguntas y sean pacientes. Estén al pendiente de los comunicados y vean si sus preguntas son respondidas.

En términos generales, su relación con su escuela y el maestro o maestra de su hijo o hija permanece intacta. La diferencia es que el aprendizaje ocurrirá en casa y la comunicación será por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Al igual que antes, las preguntas de aprendizaje son para los maestros y las preguntas administrativas son para los directores.



Lo más importante es que las escuelas se cierran para reducir la circulación pública y aumentar dramáticamente la práctica del distanciamiento social entre personas. Esto sólo funciona si los estudiantes se quedan en casa.



También es imperativo que los papás o mamás que estén enfermos, con cualquier síntoma, se queden en casa y no vayan al trabajo hasta que desaparezcan todos los síntomas.



Tenga un cuidado especial cerca de los ancianos. El virus es peligroso para las personas mayores de 60 años. Protejan a sus papás y mamás y a los abuelos y abuelas de sus hijos. Manténgalos en casa.



Aunque las direcciones más allá del aspecto escolar vendrán del Departamento de Salud Pública, algunas estrategias de sentido común se pueden poner en práctica.

Compren alimentos fuera de horas pico, las compras deben de hacerse sólo por personas sanas y mantengan su distancia con las demás personas en el supermercado.

Si tiene un vecino o vecina anciano, ayúdeles a hacer sus comprar y lléveselos a la puerta.

No lleve a todos los miembros de su familia cuando salga a comprar provisiones o comida.

No lleve a varios miembros de su familia al recoger almuerzos en nuestros puntos de distribución (EVHS y BMHS).

No se aflija con los inconvenientes. Esto pasará. Controle su estrés y ansiedad practicando la meditación, lectura en su tiempo libre, aprendizaje y juegos de mesa.

No agobie al sistema de atención médica con algo que no sea de emergencia o de bienestar. Cuando el sistema se satura, la capacidad de atención para salvar vidas se pone en riesgo.

Apoyense mutuamente con llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y en las redes sociales.

Si se llegan a desarrollar síntomas de salud de emergencia, llame primero a su doctor para describir los síntomas y seguir las instrucciones. SOLAMENTE llegue a comunicarse con las salas de emergencias en caso de condiciones inmediatas que pongan en peligro la vida.



Por favor, continúen al pendiente de nuestros comunicados. Tenemos información en nuestro sitio web acerca de cómo hablar con los niños sobre el COVID19. Trate de no estresar a sus hijos e hijas, esto incluye el tener un monitoreo de las noticias en la televisión continuamente o las 24 horas. Los niños son muy resistentes y astutos. Sean honestos, pero no alarmantes.



El Centro de la Esperanza en Eagle (Eagle Hope Center) se comunicará con sus clientes para coordinar la entrega de servicios de terapia a los y las estudiantes. La línea telefónica de 24 horas (970.306.4673) continuará respondiendo como de costumbre a las personas con una crisis de salud mental.



Estamos juntos en esto y somos afortunados de vivir en una comunidad que es tan compasiva, colaborativa y solidaria.



Atentamente,



Philip Qualman

Superintendente de las Escuelas del Condado Eagle