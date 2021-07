Eagle County Schools announces full-week, in-person learning with no masks

In the following letter to parents and staff of Eagle County Schools on Wednesday Superintendent Philip Qualman announced the school district will resume normal operations in the fall, with in-person learning five days a week and no face mask requirement:

Dear Families and Staff of Eagle County School District,

We hope the summer is off to a great start for you and your families. As mentioned previously, we are already looking ahead and working on preparations for SY2021-22. Based on the current trend of vaccinations and reduced disease transmission in our community, we are actively planning to return to a normal school schedule next year. What is normal?

Five-days-a-week of in-person instruction (with late start on Wednesdays)

No face covering requirements by students or staff

No hybrid schedules

Regular classes with electives, specials, and supports

The only remote learning option will be through World Academy

It is our desire to return our schools to “pre-pandemic normal.” The following outlines ECSD proposed COVID Health and Safety Protocols for the 2021-2022 school year, which were reviewed by the Eagle County Education Association.

Face Coverings

Face coverings will no longer be required for any student or staff member, however, masks may be worn as a matter of personal preference.

Mask use will be supported if individuals choose to wear them.

Face coverings will not be required in educational spaces or activities, but may be necessary on school buses, due to state and federal travel requirements. We will have a final decision on mask requirements on buses as we get closer to the start of the school year.

COVID Immunizations Not Mandatory

In partnership with Eagle County Public Health, ECSD will continue to provide information to the community about COVID immunization opportunities as a courtesy for those who wish to access the vaccine. However, the COVID immunization will not be required for staff or students.

Quarantines

Quarantines of healthy/asymptomatic students and staff are discontinued.

Should a student or staff member show symptoms commonly associated with COVID, they will be asked to remain home and isolated for 10 days (unless they provide documentation of being fully vaccinated).

If a student or staff member tests positive for COVID, then they will be asked to remain home and isolated for 10 days.

The person in isolation may return if they receive a negative COVID test after day 5 of isolation.

ECSD will continue to work with health partners to make COVID testing accessible for symptomatic students/staff.

Physical Distancing

Physical distancing will no longer be implemented.

Remote Learning

Families may continue remote learning through World Academy.

Remote learning in conjunction with a neighborhood school is discontinued.

The ability to connect remotely due to illness and associated extended absences may exist where lesson plans and assignments are conducive to virtual formats, when coordinated with instructors in advance.

Like before COVID-19, families are expected to make arrangements with teachers to collect assignments during an extended absence so students can keep up with coursework and not fall behind.

Visitors in Schools/Facilities

In the SY2021-2022, visitors are permitted in schools as they were pre-COVID.

Face coverings are not required for visitors, however, they may wear one if they prefer.

Field Trips

Field trips, including out-of-state trips, will resume in 2021-2022.

Athletics and Activities

Athletics and activities will resume normal processes in 2021-2022 in partnership with CHSAA and governing bodies.

Facilities Rentals

Facilities rentals will resume as normal in 2021-2022.

Hand Hygiene

ECSD will continue to encourage good hand hygiene, such as reminding students to wash hands after using the restroom and before meals.

ECSD will continue to provide access to hand sanitizer stations.

Ventilation

HVAC systems will remain at higher levels of outdoor air circulation.

Sanitation and Disinfection

Touchpoints (i.e. doorknobs, light switches, shared surface areas.) will continue to be sanitized or disinfected throughout all buildings on a daily basis.

School buses will continue to be disinfected twice daily.

Teachers and staff will continue to have access to disinfectant supplies, including disinfecting spray, to clean high-touch areas in their classrooms as often as they prefer or deem appropriate.

In addition to the protocols listed above, Eagle County School District will continue to encourage families to keep students at home when showing symptoms of illness. Likewise, staff are encouraged to remain home if symptomatic.

These protocols are based on current data. ECSD is also subject to regulations imposed by the Colorado Department of Education, the Colorado Department of Public Health and Environment, Colorado Governor Jared Polis, and Eagle County Department of Public Health and Environment. We rely on collaboration to keep the district moving in a positive direction. In the event these protocols need to be adjusted to align with county or state regulations, the district will include Eagle County Education Association, staff, and parents in the process of updating the plan.

Thank you for your patience and partnership as we navigated the pandemic last school year. We are looking forward to providing our students and staff with much more normalcy in SY2021-22.

Sincerely,

Philip Qualman

Superintendent

Eagle County School District

Estimadas familias y personal del Distrito Escolar del Condado Eagle (ECSD),

Esperamos que el verano haya comenzado muy bien para ustedes y sus familias. Como lo indicamos previamente, ya estamos planeando a futuro y trabajando en los preparativos del ciclo escolar 2021-22. Según la tendencia actual del sistema de vacunas y reducción de la transmisión del virus en la comunidad, estamos planeando activamente el regreso a un horario escolar normal el próximo ciclo. ¿Pero, qué es un horario normal?

Cinco días de clases en persona a la semana (iniciando tarde los miércoles)

No es necesario que el estudiantado ni el personal usen cubrebocas

No habrá horarios híbridos

Clases regulares con materias electivas, clases especiales y con programas de apoyo

La única opción de aprendizaje a distancia será a través de nuestra escuela en línea, World Academy

Es nuestro deseo que nuestras escuelas vuelvan a la “normalidad de antes de la pandemia”. A continuación se describen los protocolos de salud y protección contra el COVID-19 para el ciclo escolar 2021-2022 y que fueron revisados por la Asociación para la Educación del Condado Eagle (ECEA).

Mascarillas o cubrebocas

Ya no es necesario que los y las estudiantes ni el personal usen cubrebocas, sin embargo, se pueden usar si es cuestión de preferencia personal.

Apoyaremos a quienes gusten usar cubrebocas.

No es necesario usar mascarilla en espacios educacionales o para actividades educativas, pero puede ser necesario en los autobuses escolares, debido a los requisitos estatales y federales de transporte. Tendremos una decisión final sobre estos requisitos en los autobuses a medida que nos acerquemos al inicio del ciclo escolar.

Las vacunas contra el COVID-19 no son obligatorias

Junto con el Departamento de Salud Pública del Condado Eagle, ECSD continuará brindando información a la comunidad con respecto a las opciones de vacunación, como cortesía para quienes deseen ponérsela. Sin embargo, no será obligatorio que el personal ni los alumnos o alumnas estén vacunados.

Cuarentenas

Se suspenden las cuarentenas de estudiantes y el personal que se encuentren sanos y sin síntomas.

Si un(a) estudiante o empleado(a) muestra síntomas comúnmente asociados con el COVID-19, se le pedirá que se quede en casa y en aislamiento por 10 días (a menos que presenten prueba de estar totalmente vacunados).

Si un(a) estudiante o empleado(a) da positivo, se le pedirá que permanezca en casa y aislado por 10 días.

La persona aislada puede regresar si presenta una prueba negativa de COVID-19 después del quinto día de estar aislada.

ECSD seguirá colaborando con las agencias de salud para hacer que las pruebas del COVID-19 sean accesibles a estudiantes y personal sintomático.

Distanciamiento físico

Ya no se implementará el distanciamiento físico.

Aprendizaje a distancia

Las familias pueden continuar el aprendizaje en línea a través de World Academy.

Se suspende el aprendizaje a distancia ofrecido por las escuelas de la comunidad.

El poder conectarse en línea en caso de enfermedad y ausencias prolongadas puede ser una opción cuando las lecciones y asignaciones incluyen formatos virtuales, y cuando se coordinan con las maestras(os) por adelantado.

Al igual que antes de la pandemia, se espera que las familias se pongan de acuerdo con los maestros(as) para recoger las tareas cuando vayan a ausentarse por periodos prolongados, para que sus hijos e hijas puedan seguir al día con el trabajo de la clase y no atrasarse.

Visitantes en las escuelas e instalaciones

En el ciclo escolar 2021-2022, permitiremos visitantes en las escuelas, tal y como se hacía antes de la pandemia.

No es necesario que estas visitas usen cubrebocas, sin embargo, pueden usarlo si así lo prefieren.

Excursiones

Las excursiones, incluyendo paseos fuera del estado, se reanudarán en el ciclo 2021-2022.

Deportes y actividades

Los deportes y actividades deportivas reanudarán sus procesos normales en el 2021-2022 gracias a la Asociación de Actividades para Preparatorias en Colorado (CHSAA) y las organizaciones reglamentarias.

Alquiler de instalaciones

El alquiler de instalaciones continuará normalmente para el 2021-2022.

Higiene de manos

ECSD continuará fomentando la buena higiene de manos, como recordarle al estudiantado que se laven las manos después de ir al baño y antes de comer.

ECSD seguirá brindando desinfectante de manos.

Ventilación

Los sistemas HVAC continuarán con un gran nivel de circulación de aire externo.

Salubridad y desinfección

Los puntos de contacto (es decir, manijas de puertas, interruptores de luz, superficies compartidas) continuarán desinfectándose diariamente en todas las escuelas.

Los autobuses escolares se seguirán desinfectando dos veces al día.

Docentes y personal tendrán acceso a suministros desinfectantes, como aerosol desinfectante, para limpiar las áreas de gran contacto en sus salones con la frecuencia que prefieran o consideren adecuada.

Además de los protocolos enumerados anteriormente, el Distrito Escolar del Condado Eagle seguirá motivando a las familias a dejar a sus hijos e hijas en casa si presentan síntomas de enfermedad. Asimismo, se invita al personal a quedarse en casa si presentan síntomas.

Estos protocolos se basan en datos actuales. ECSD también está sujeto a los reglamentos impuestos por el Departamento de Educación de Colorado, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, el Gobernador de Colorado, Jared Polis así como el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado Eagle. Dependemos de la colaboración para que el distrito escolar siga avanzando por el camino correcto. En caso que estos protocolos deban ajustarse para alinearse con las regulaciones del condado o del estado, el distrito incluirá a la Asociación para la Educación del Condado Eagle, al personal y a los padres en el proceso de actualización del plan.

Gracias por su paciencia y colaboración el año anterior, mientras pasábamos por la pandemia. Esperamos brindarles al alumnado y personal mucha más normalidad en el ciclo 2021-22.

Atentamente,

Philip Qualman

Superintendente

Distrito Escolar del Condado Eagle