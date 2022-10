Eagle County Regional Airport joins The Good Traveler program

Eagle County this week issued the following press release on the Eagle County Regional Airport joining The Good Traveler program to offset carbon emissions:

October 4, 2022 – The Good Traveler program offers passengers a simple way to reduce the carbon footprint of their travel by purchasing carbon offsets. A carbon offset is a reduction in greenhouse gas emissions that is used to compensate for emissions that occur elsewhere.



“The Good Traveler program supports a number of innovative projects across the country, and we are extremely excited that the carbon offsets paid by Eagle County Regional Airport passengers will be used locally by our hometown recipient, Walking Mountains Science Center,” said Director of Aviation at Eagle County Regional Airport David Reid. “As we continue to look for ways to make our airport more sustainable, we now have an easy way for passengers to minimize their carbon impact from air travel. We are proud to add our name to the growing list of sustainable partners in The Good Traveler program.”



The program’s partners include nearly 20 of the busiest and most climate-smart airports in the world and one major U.S. Airline. To date, The Good Traveler program has offset over 110,000 metric tons of carbon, the equivalent of neutralizing over 679 million passenger flight miles, and has included high profile events such as offsetting travel for the 71,000 fans attending Super Bowl LIII–a first for major sporting events.



The recipient of EGE offsets is Walking Mountains Sustainability programs, which act as an agent of change to achieve local climate action goals and improve the social, economic, and environmental resilience of the Eagle County community. They serve as a resource and education hub to inspire action from local to global across key focus areas: climate change, energy and buildings, sustainable business, sustainable destinations, and waste reduction and diversion.



EGE is minutes away from your final destination. Visit flyvail.com for flight and airport information.



EGE se une al programa The Good Traveler



4 de octubre de 2022 – El programa The Good Traveler ofrece a los pasajeros una forma sencilla de reducir la huella de carbono de sus viajes mediante la compra de compensaciones de carbono. Una compensación de carbono es una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se utiliza para compensar las emisiones que se producen en otros lugares.



“El programa Good Traveler apoya una serie de proyectos innovadores en todo el país, y estamos muy emocionados de que las compensaciones de carbono pagadas por los pasajeros del Aeropuerto Regional del Condado de Eagle serán utilizadas localmente por nuestro beneficiario local, Walking Mountains Science Center”, dijo el Director de Aviación del Aeropuerto Regional del Condado de Eagle, David Reid. “A medida que continuamos buscando formas de hacer que nuestro aeropuerto sea más sostenible, ahora tenemos una manera fácil para que los pasajeros minimicen el impacto de carbono de sus viajes aéreos. Estamos orgullosos de agregar nuestro nombre a la creciente lista de socios sostenibles en el programa The Good Traveler”.



Los socios del programa incluyen casi 20 de los aeropuertos más concurridos y climáticamente inteligentes del mundo y una importante aerolínea estadounidense. Hasta la fecha, el programa The Good Traveler ha compensado más de 110,000 toneladas métricas de carbono, el equivalente a neutralizar más de 679 millones de millas de vuelos de pasajeros, y ha incluido eventos de alto perfil como la compensación de viajes para los 71,000 fanáticos que asisten al Super Bowl LIII, algo nuevo para los principales eventos deportivos.



El beneficiario de las compensaciones de EGE son los programas de sostenibilidad de Walking Mountains, que actúa como agente de cambio para lograr los objetivos de acción climática locales y mejorar la resiliencia social, económica y ambiental de la comunidad del Condado de Eagle. Sirve como un centro de recursos y educación para inspirar la acción de lo local a lo global en áreas de enfoque clave: cambio climático, energía y edificios, negocios sostenibles, destinos sostenibles y reducción y desvío de desechos.



EGE está a minutos de su destino final. Visite flyvail.com para obtener información sobre el aeropuerto y vuelos.