Eagle County providing COVID-19 vaccines to residents 70 and older

Eagle County on Thursday issued the following update and clarification of a press release announcing residents of the county who are 70 or older are eligible to start receiving COVID-19 vaccines beginning next week:

CLARIFICATION: Only those Eagle County residents who are 70+ are eligible to receive the vaccine. The definition of “resident” has been updated below. We apologize for any confusion caused.

Dec. 31, 2020 – In alignment with new statewide guidance issued yesterday (12/30), Eagle County Public Health & Environment will be offering COVID-19 vaccines to county residents aged 70 and older. Three clinics are scheduled for next week in Eagle, El Jebel and Edwards.



Residents are defined as those with a permanent mailing or physical address within Eagle County, and who will be present for 30 days past their first dose of vaccine to receive a second dose; or, those who own property in Eagle County and reside there for greater than 30 days at a time, and who will be present for 30 days past their first dose of the vaccine to receive a second dose.



Beginning at 8 a.m. Monday, Jan. 4, appointments can be scheduled online at www.eaglecountycovid.org or by phone at 970-328-9750. If no appointments are available, it means the clinic is full for that day or location.



Those receiving the vaccine will be asked to sign an attestation confirming they are a resident of Eagle County and are available for both doses. Vaccine supply is still very limited. Appointments are required. Additional clinics will be made available as additional vaccine supplies are received.



Thursday, Jan. 7, 2021

Golden Eagle Senior Center, 715 Broadway in Eagle

8 a.m. to Noon



Friday, Jan. 8, 2021

Eagle County Community Center, 0020 Eagle County Drive in El Jebel

1 p.m. to 5 p.m.



Saturday, Jan. 9, 2021

Battle Mountain High School, 0151 Miller Ranch Road in Edwards

10 a.m. to 3 p.m.



El Condado de Eagle ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a personas de 70 años o más



Preguntas generales sobre COVID-19

CovidQuestions@eaglecounty.us

970-328-9750



Contacto para los medios de comunicación

Kris Widlak

Directora de Comunicaciones

communications@eaglecounty.us



31 de diciembre del 2020 – De acuerdo con la nueva guía estatal emitida ayer (30/12), Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a los residentes del condado de 70 años o más. Se han programado tres clínicas de vacunación para la próxima semana en Eagle, El Jebel y Edwards.



Se define como residentes a aquellos que tienen una dirección postal o física permanente dentro del Condado de Eagle y que estarán presentes durante los 30 días siguientes a su primera dosis de la vacuna para recibir una segunda dosis; o aquellos que poseen una propiedad en el Condado de Eagle y residen allí por más de 30 días seguidos, y que estarán presentes durante los 30 días siguientes a su primera dosis de la vacuna para recibir una segunda dosis.



A partir de las 8:00 a.m. del lunes 4 de enero, las citas se pueden programar en línea en www.eaglecountycovid.org o por teléfono, llamando al 970-328-9750. Si no hay citas disponibles, significa que la clínica está llena ese día o lugar.



Se pedirá a las personas que reciban la vacuna que firmen una certificación confirmando que son residentes del condado de Eagle y que estarán disponibles para ambas dosis. El suministro de vacunas sigue siendo muy limitado. Las citas son requeridas. Se abrirán clínicas de vacunación adicionales a medida que se reciban más suministros de vacunas.



Jueves, 7 de enero del 2021

Golden Eagle Senior Center, 715 Broadway en Eagle

De 8:00 a.m. al mediodía



Viernes, 8 de enero del 2021

Eagle County Community Center, 0020 Eagle County Drive en El Jebel

De 1:00 p.m. a 5:00 pm



Sábado, 9 de enero del 2021

Battle Mountain High School, 0151 Miller Ranch Road en Edwards

De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.