Eagle County property tax statements are in the mail

Eagle County recently issued the following press release on property tax statements being mailed out:

Eagle County property tax statements for 2021 taxes due in 2022 have been mailed to all property owners of record. Those who have not received a statement by the end of January should contact the Eagle County Treasurer’s Office at 970-328-8860 to verify their mailing address and request another copy.

Property owners also have the option of requesting electronic delivery of statements using www.enoticesonline.com. Those who have already chosen this option will receive an email notification from help@enotices.com when the online bill is available.

Tax amounts and an online payment option are available at www.eaglecounty.us/treasurer under “Property Tax Search-Pay.” Those who made pre-payments toward their 2022 taxes will see the payment and any balance due reflected in their statement. For those who overpaid, a refund check will be mailed along with a receipt showing the amount applied to the account.

To pay property taxes in equal installments, the first half is due on Feb. 28 and the second half is due on June 15. For those who prefer to pay the amount due in one installment, the deadline is May 2. Postmarks are acceptable for current year taxes. For information on paying taxes for prior years, contact the Treasurer’s Office.

Taxpayers also have the option of dropping their payments and coupons into the 24-hour ballot drop boxes at the Eagle County Building at 500 Broadway in Eagle and at the Eagle County Community Center in El Jebel at 20 Eagle County Dr. These payments will be considered received on the date deposited up to 5 p.m.

Property owners whose taxes are escrowed as part of their mortgage should contact their lender to ensure proper payment occurs. Tax statements will be sent to both the property owner and the mortgage holder. Those who have made early tax payments should contact their mortgage company to inquire about escrow balancing and refund timelines.

For more information, contact the Eagle County Treasurer’s Office at 970-328-8860

or at treasurer@eaglecounty.us.

Declaraciones de impuestos sobre la propiedad enviadas por correo

24 de enero de 2022- Las declaraciones de impuestos sobre la propiedad del condado de Eagle para los impuestos de 2021 que vencen en 2022 se enviaron por correo a todos los propietarios registrados. Aquellos que no hayan recibido una declaración para fines de enero deben comunicarse con la Oficina del Tesorero del Condado de Eagle al 970-328-8860 para verificar su dirección postal y solicitar otra copia.

Los propietarios también tienen la opción de solicitar la entrega electrónica de las declaraciones a través de www.enoticesonline.com. Si ya eligió esta opción, recibirá una notificación por correo electrónico de help@enotices.com cuando la declaración esté disponible en línea.

Los montos de los impuestos y una opción de pago en línea están disponibles en www.eaglecounty.us/treasurer en “Property Tax Search-Pay”. Aquellos que realizaron pagos anticipados de sus impuestos de 2022 verán el pago y cualquier saldo adeudado reflejado en su declaración. Aquellos que pagaron en exceso, recibirán por correo un cheque de reembolso junto con un recibo que muestra el monto aplicado a la cuenta.

Para pagar los impuestos sobre la propiedad en dos cuotas iguales, la primera mitad vence el 28 de febrero y la segunda mitad vence el 15 de junio. Si prefiere pagar el monto adeudado en una sola cuota, la fecha límite es el 2 de mayo. Se aceptan matasellos para impuestos del año en curso. Para obtener información sobre el pago de impuestos de años anteriores, comuníquese con la Oficina del Tesorero.

Los contribuyentes también tienen la opción de depositar sus pagos y cupones en las urnas electorales abiertas las 24 horas en el Edificio del Condado de Eagle en 500 Broadway, en Eagle y en el Centro Comunitario del Condado de Eagle en El Jebel, en 20 Eagle County Dr. Estos pagos se considerarán recibidos en la fecha depositada hasta las 5 p.m.

Los propietarios cuyos impuestos están depositados como parte de su hipoteca deben comunicarse con su prestamista para asegurarse de que se realice el pago adecuado. Las declaraciones de impuestos se enviarán tanto al dueño de la propiedad como al titular de la hipoteca. Si hizo pagos anticipados de impuestos comuníquese con su compañía hipotecaria para consultar sobre el saldo del depósito en garantía y los plazos de reembolso.

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina del Tesorero del Condado de Eagle al 970-328-8860 o escriba a treasurer@eaglecounty.us.