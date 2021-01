Eagle County opens COVID vaccine pre-registration to more groups of people

Eagle County on Friday, Jan. 29, issued the following press release on registering to receive the COVID-19 vaccine:

In alignment with new statewide guidance issued today (1/29), Eagle County Public Health & Environment is offering pre-registration for COVID-19 vaccine for employees and residents who will be eligible to receive a first dose beginning Feb. 8.

The upcoming eligible group generally includes educators and essential personnel for preschool through twelfth grade, child care providers, and residents aged 65 to 69. Those who wish to pre-register should verify their eligibility and then sign up at www.eaglecountycovid.org.

Once registered, no further action is required. Vaccine supply is still very limited, so if the number of sign-ups exceeds the available amount of vaccine doses, appointments will be issued based on a random drawing among those who are eligible. Those who are selected to receive a vaccination will be contacted using text messaging or the email address they provided to schedule an appointment.

In addition, those receiving the vaccine will be asked to sign an attestation confirming they are eligible and will be available for both doses. Appointments are required; anyone who shows up at a clinic without an appointment will not receive a vaccine.

Eagle County estimates the new group that will be eligible on Feb. 8 includes 2,600 residents aged 65 to 69 and 1,800 educators and child care providers. So far, approximately 8,300 doses have been administered in the county to health care providers, first responders and residents 70 years and older.

Local information on COVID-19, including the vaccine rollout, is regularly updated at www.eaglecountycovid.org.

————————————————–

El Condado de Eagle abre las preinscripciones para la vacuna a grupos adicionales

29 de enero del 2021 – De acuerdo con la nueva guía estatal emitida hoy (1/29), el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle está empezando a abrir las preinscripciones para la vacuna contra el COVID-19 a los empleados y residentes que serán elegibles para recibir una primera dosis a partir de 8 de febrero.

En general, el próximo grupo elegible incluye educadores y personal esencial desde preescolar hasta el doceavo grado, proveedores de cuidado infantil y residentes de 65 a 69 años. Aquellos que deseen preinscribirse deben verificar su elegibilidad y luego inscribirse en www.eaglecountycovid.org.

Una vez registrado, no se requiere ninguna otra acción por su parte. El suministro de vacunas aún es muy limitado, por lo que si el número de inscripciones excede la cantidad disponible de dosis de vacunas, las citas se emitirán en base a un sorteo aleatorio entre aquellos que son elegibles. Aquellos que sean seleccionados para recibir una vacuna serán contactados para programar una cita a través de un mensaje de texto o a la dirección de correo electrónico que proporcionaron.

Además, a los que reciban la vacuna se les pedirá que firmen una certificación confirmando que son elegibles y que estarán disponibles para ambas dosis. Las citas son requeridas; las personas que se presenten a una clínica de vacunación sin cita previa no recibirán una vacuna.

El Condado de Eagle estima que el nuevo grupo que será elegible a partir del 8 de febrero incluye 2.600 residentes de 65 a 69 años y 1,800 educadores y proveedores de cuidado infantil. Hasta ahora, se han administrado aproximadamente 8,300 dosis en el condado a proveedores de atención médica, personal de primeros auxilios y residentes de 70 años o más.

La información local sobre el COVID-19, incluido el proceso de distribución de la vacuna, se actualiza periódicamente en www.eaglecountycovid.org.