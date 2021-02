Eagle County moves to state’s Level Yellow on COVID-19 dial

Eagle County this week issued the following press release on moving to the state’s Level Yellow on the COVID-19 dial:

Feb. 18, 2021 – Eagle County is moving to Level “Yellow” on the state’s COVID-19 dial. The change requires updates to the local public health order. Level Yellow changes will be effective as of 6 a.m. on Feb. 19.

State guidelines for Level Yellow are available on the website for the Colorado Department of Health and Environment. Officials are also reminding the community that while local public health agencies have the ability to add local restrictions, they do not have the discretion to be less restrictive than state orders. In addition to the statewide requirements, the transition to Level Yellow will also allow spectators at sporting events again.

While the move to Level Yellow has benefits to some business operations, public health officials continue to stress the ongoing need to take precautions to further decrease the spread of COVID-19.

“This is not the time to let our guard down,” said Heath Harmon, Director of Eagle County Public Health and Environment. “We are moving to a less restrictive level on the state’s dial because of our good habits. We are also making excellent progress on getting vaccinations into the community. There’s a lot to be hopeful for right now, and we encourage everyone to keep up the good work.”

All community members are encouraged to read the state and local public health orders in their entirety.

Updates on the county’s response to COVID-19 are being shared at www.eaglecountycovid.org. The county’s forum for community discussions is at www.facebook.com/OneValleyVoice.

El Condado de Eagle se Traslada al Nivel Amarillo en el Sistema de Indicadores de COVID-19 del Estado

18 de febrero del 2021 – El Condado de Eagle se está trasladando al nivel “Amarillo” en el Sistema de Indicadores de COVID-19 del Estado. El cambio requiere actualizaciones en la orden de salud pública local. Los cambios de nivel amarillo entrarán en vigencia a partir de las 6:00 a.m. del 19 de febrero.

Las pautas estatales para el nivel amarillo se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Asimismo, los funcionarios le recuerdan a la comunidad que, si bien las agencias locales de salud pública pueden implementar restricciones adicionales a nivel local, estas no tienen la autoridad para implementar pautas menos restrictivas que las establecidas por las órdenes estatales. Además de los requisitos estatales, la transición al nivel amarillo también permitirá que los espectadores vuelvan a participar en eventos deportivos.

Si bien la transición al nivel amarillo tiene beneficios para algunas operaciones comerciales, los funcionarios de salud pública continúan enfatizando la necesidad constante de tomar precauciones para disminuir aún más la propagación del COVID-19.

“Este no es el momento de bajar la guardia”, dijo Heath Harmon, Director de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle. “Nos estamos moviendo a un nivel menos restrictivo en el Sistema de Indicadores del estado gracias a nuestros buenos hábitos. También estamos logrando un excelente progreso en la distribución de vacunas en la comunidad. Hay mucho por lo cual estar esperanzados en este momento, y alentamos a todos a que continúen con el buen trabajo.”

Pedimos a todos los miembros de la comunidad que lean las órdenes de salud pública estatales y locales en su totalidad.

Las actualizaciones sobre la respuesta del condado al COVID-19 se comparten en www.eaglecountycovid.org. El foro del condado para discusiones comunitarias se encuentra en www.facebook.com/OneValleyVoice.