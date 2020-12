Eagle County commits $3 million to small businesses suffering from pandemic

Eagle County on Monday put out the following press release on its commitment of $3 million to assist small businesses impacted by the COVID-19 pandemic:

Dec. 14, 2020 – In response to the challenges that the COVID-19 pandemic and related public health orders have placed on local small businesses, Eagle County will disburse $3 million in economic assistance for those businesses through the Eagle County Bridge Grant program. A resolution adopting the program will be considered by the Board of County Commissioners on Dec. 15. If approved, the application process will open immediately.

The grant program’s goals are to:



Provide economic relief to locally-owned small businesses that are operating at a reduced capacity due to public health orders, with the goal of keeping businesses operating while waiting for orders to lift.



Keep our downtowns and main streets active and energized by assisting small brick and mortar businesses that may be on the brink of closing.



Details about the specified use of the funds, eligibility requirements, and timeline of the grant, as well as a link to the application will be available beginning Tuesday at www.eaglecountycovid.org.



“We know many businesses in our community have suffered and continue to suffer immense hardship through no fault of their own,” said Eagle County Commissioner Kathy Chandler-Henry.



“Throughout this pandemic, we have strived to balance as best as possible local economic vitality with the need to follow difficult but effective public health guidance. That said, we know that many businesses and their employees have taken a huge hit and have experienced unprecedented challenges in the face of this pandemic,” said Commissioner Jeanne McQueeney.



Commissioner Matt Scherr says the county has been actively seeking the best ways to support critical small businesses and the dependent workforce. “The Eagle County Bridge Grant program is our most comprehensive effort yet to offer a counterweight to some of the negative economic forces affecting our local establishments.”



Updates on the county’s response to COVID-19 are being shared at www.eaglecountycovid.org. The county’s forum for community discussions is at www.facebook.com/OneValleyVoice and in Spanish at www.facebook.com/misaludmicharco.



El Condado de Eagle se compromete a proporcionar $3 millones para dar alivio a las pequeñas empresas que padecen a causa de la pandemia



14 de diciembre del 2020 – En respuesta a los desafíos que la pandemia del COVID-19 y las órdenes de salud pública relacionadas están presentando para las pequeñas empresas locales, el Condado de Eagle proveerá $3 millones en asistencia económica para empresas locales a través del programa de subvenciones El Puente del Condado de Eagle. El proceso de solicitud se abrirá el 15 de diciembre.



Los objetivos del programa de subvenciones son:



Proporcionar alivio económico a las pequeñas empresas de propiedad local que operan a una capacidad reducida debido a órdenes de salud pública, con el objetivo de mantener a los negocios operativos hasta que se levanten las órdenes de salud pública.



Mantener nuestros centros y calles principales activos y energizados ayudando a las pequeñas empresas con establecimientos físicos que pueden estar a punto de cerrar.



Los detalles sobre el uso específico de estos fondos, los criterios de elegibilidad y el plazo de la subvención, así como un enlace a la solicitud, estarán disponibles a partir del martes en www.eaglecountycovid.org.



“Sabemos que muchas empresas en nuestra comunidad han sufrido y continúan sufriendo inmensas dificultades sin tener culpa de nada”, dijo la comisionada del Condado de Eagle, Kathy Chandler-Henry.



“A lo largo de esta pandemia, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por mantener un balance entre la vitalidad económica local y la necesidad de cumplir con las difíciles pero eficaces pautas de salud pública. Dicho esto, sabemos que muchas empresas y sus empleados han sufrido un gran impacto y han sido afectados por desafíos sin precedentes frente a esta pandemia ”, dijo la comisionada Jeanne McQueeney.



El comisionado Matt Scherr sostiene que el condado ha estado buscando activamente las maneras más efectivas de apoyar a las pequeñas empresas tan cruciales para nuestra comunidad, así como a la fuerza laboral dependiente de las mismas. “El programa de subvenciones El Puente del Condado de Eagle es nuestro esfuerzo más integral hasta ahora para contrarrestar algunas de las fuerzas económicas negativas que afectan a nuestros establecimientos locales”.



Las actualizaciones sobre la respuesta del condado al COVID-19 se comparten en www.eaglecountycovid.org. El foro del condado para conversaciones comunitarias está en www.facebook.com/OneValleyVoice y en español en www.facebook.com/misaludmicharco.