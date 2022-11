Eagle County, CMC to break ground on new workforce housing project at Edwards campus

Eagle County on Wednesday issued the following press release on its upcoming groundbreaking ceremony on a new workforce housing project at the Colorado Mountain College Edwards campus:

Eagle County and Colorado Mountain College (CMC) will celebrate the commencement of construction on the workforce housing project at the CMC Edwards campus with a groundbreaking ceremony Monday, November 7.



Details:

Date: Monday, November 7

Time: 9:00 – 10:00 a.m.

Location: 150 Miller Ranch Rd, Edwards, CO



“This project is exciting and innovative on many levels,” said Eagle County Commissioner Jeanne McQueeney. “It represents the best of what workforce housing can be–residents will have convenient access to public transportation, child care, recreation, area schools, entertainment, retail, and restaurants.”



Eagle County is doubling CMC’s plans to build affordable housing at its campus in Edwards. Together, contributions from Eagle County and CMC will result in the construction of 72 units of new housing (96 beds total) for locals in Edwards. This project is centrally located in Eagle County and situated between Freedom Park and the CMC Edwards campus.



Eagle County Housing and Development Authority will finance the construction of a second apartment building identical to the one already approved for funding by the CMC Board of Trustees. ECHDA’s contribution adds an additional 36 units (48 beds) to CMC’s project in Edwards, for a total of 72 two-bedroom and studio units (96 beds.) In addition to the close proximity of public transportation, residents will also have access to EV charging stations.



“We are thrilled that we are able to partner with Eagle County on this exciting housing project,” said Peg Portscheller, Chair of the CMC Board of Trustees. “We are excited to be working on similar projects in Breckenridge, Glenwood Springs and Steamboat Springs.”



Chris Romer, the CMC Trustee representing Eagle County added, “This project is a win/win for our local workforce and for our students, who are often one and the same.”



This development will provide housing for CMC staff and faculty in the CMC Building and for public employees, CMC staff or students, and the local workforce in the ECHDA Building. All units will be rented at rates at or below 100% AMI.



Construction has begun. Completion of the first building is estimated to be late fall 2023. The second building will be completed shortly thereafter.



The groundbreaking will include remarks from the Eagle County Board of Commissioners and project partners. Light refreshments will be served.



For more information, contact Tori Franks at 970-328-8775 or at tori.franks@eaglecounty.us.



El Condado de Eagle y Colorado Mountain College inician la construcción de un proyecto de vivienda para la fuerza laboral



2 de noviembre de 2022 – El Condado de Eagle y Colorado Mountain College (CMC) celebrarán el inicio de la construcción del proyecto de vivienda para trabajadores en el campus de CMC Edwards con una ceremonia inaugural el lunes 7 de noviembre.



Detalles:

Fecha: lunes 7 de noviembre

Hora: 9:00 – 10:00 a.m.

Ubicación: 150 Miller Ranch Rd, Edwards, CO



“Este es un proyecto emocionante e innovador en muchos niveles”, dijo la comisionada del Condado de Eagle, Jeanne McQueeney. “Representa lo mejor de lo que puede ser la vivienda para la fuerza laboral: los residentes tendrán acceso conveniente al transporte público, cuidado de niños, recreación, escuelas del área, entretenimiento, comercio y restaurantes”.



El Condado de Eagle está duplicando los planes de CMC de construir viviendas asequibles en su campus en Edwards. Juntas, las contribuciones del Condado de Eagle y CMC darán como resultado la construcción de 72 unidades de vivienda nuevas (96 camas en total) para los habitantes de Edwards. Este proyecto tiene una ubicación central en el Condado de Eagle y está situado entre Freedom Park y el campus de CMC Edwards.



La Autoridad de Vivienda y Desarrollo del Condado de Eagle financiará la construcción de un segundo edificio de apartamentos idéntico al que ya ha sido aprobado para financiación por la Junta Directiva de CMC. La contribución de ECHDA agrega 36 unidades adicionales (48 camas) al proyecto de CMC en Edwards, para un total de 72 unidades de dos dormitorios y estudios (96 camas). Además de la proximidad del transporte público, los residentes también tendrán acceso a estaciones de carga de vehículos eléctricos.



“Estamos encantados de poder asociarnos con el Condado de Eagle en este emocionante proyecto de vivienda”, dijo Peg Portscheller, presidenta de la Junta de Fideicomisarios de CMC. “Nos llena de entusiasmo trabajar en proyectos similares en Breckenridge, Glenwood Springs y Steamboat Springs”.



Chris Romer, el fideicomisario de CMC que representa al Condado de Eagle, agregó: “Este proyecto es beneficioso para nuestra fuerza laboral local y para nuestros estudiantes, que a menudo son lo mismo”.



Este desarrollo proporcionará alojamiento para el personal y la facultad de CMC en el edificio CMC y para los empleados públicos, el personal o los estudiantes de CMC y la fuerza laboral local en el edificio ECHDA. Todas las unidades se alquilarán a precios iguales o inferiores al 100% del AMI.



La construcción ha comenzado. Se estima que la finalización del primer edificio sea a fines del otoño de 2023. El segundo edificio se completará poco después.



La ceremonia de inauguración incluirá comentarios de la Junta de Comisionados del Condado de Eagle y los socios del proyecto. Se servirán refrigerios ligeros.



Para obtener más información, comuníquese con Tori Franks al 970-328-8775 o escriba a tori.franks@eaglecounty.us.