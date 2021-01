Eagle County announces new round of COVID-19 vaccines for residents 70 and older

Eagle County officials on Thursday announced a revised process and new round of COVID-19 vaccines for county residents 70 and older. Here’s the press release:

Eagle County Public Health and Environment (ECPHE) is offering additional clinics for county residents aged 70 years and older using a revised process to improve fairness, efficiency, and transparency.

The county is now accepting sign-ups from any residents in that age group on a rolling basis; there will be no set time window for submitting requests. Residents may sign up using the COVID-19 Vaccination Request Form or by calling 970-328-9750. If the number of sign-ups exceeds the available amount of vaccine doses, appointments will be issued based on a lottery system among those eligible residents. Those who are selected to receive a vaccination will be contacted using the phone or email address they provided to schedule an appointment.

“Earlier this week, we opened up clinics to our community members that are at greatest risk for severe disease. With each vaccination given, our community gets a little bit safer,” said Heath Harmon, Director of ECPHE. “Regrettably, the process did lead to frustration for some constituents who experienced technical difficulties. We’re responding to that feedback by implementing a rolling registration system to improve communication and transparency. At the end of the day we all desire the same thing – transparency and a system that is fair and easy to use.”

Working in collaboration with Vail Health, additional clinics will be added each week until all Eagle County residents in the 70+ age group who want the vaccine have received it. County officials are asking family members and friends to provide assistance if necessary to help with completing the form or making the phone call if needed.

Residents are defined as those with a permanent mailing or physical address within Eagle County, and who will be present for 30 days past their first dose of vaccine to receive a second dose; or, those who own property in Eagle County and reside there for greater than 30 days at a time, and who will be present for 30 days past their first dose of the vaccine to receive a second dose.

Those receiving the vaccine will be asked to sign an attestation confirming they are a resident of Eagle County and are available for both doses. Individuals should be prepared to show identification proving residency in the county at the time of their appointment.

There are approximately 4,300 county residents 70 years of age or older. Additional clinics are being planned for next week, as well as some additional appointments in clinics scheduled for this week. By Jan. 16, the county anticipates more than 3,000 doses will be made available for this priority group with 1,000 of those clinic spots opening up next week.

Public Health officials also urge the public to continue to follow the 5 Commitments of Containment, including wearing face masks in public, maintaining distance from non-household members, and staying home when ill. These measures continue to demonstrate high effectiveness for preventing the spread of the virus as the anticipated months-long vaccine rollout takes place.

In the meantime, residents are encouraged to check eaglecountycovid.com and the county’s social media channels for updates.

—————————————————

El Condado de Eagle ofrecerá la siguiente ronda de inscripciones para las vacunas contra el COVID-19 a los mayores de 70 años

Preguntas Generales sobre el COVID-19

CovidQuestions@eaglecounty.us

970-328-9750

07 de enero del 2021 – Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Eagle (ECPHE) está ofreciendo clínicas de vacunación adicionales para residentes del Condado de 70 años a más mediante un proceso modificado para mejorar la equidad, eficiencia y transparencia.

El Condado acepta inscripciones de cualquier residente de ese grupo de edad de forma continua; no se establecerá un lapso de tiempo para el envío de las solicitudes. Los residentes pueden inscribirse llenando el formulario de inscripción para la vacuna contra el COVID-19 o llamando al 970-328-9750. Si el número de inscripciones excede la cantidad disponible de dosis de las vacunas, las citas se emitirán en función a un sistema de lotería entre los residentes elegibles. Aquellos que sean seleccionados para recibir la vacuna serán contactados por teléfono o a la dirección de correo electrónico que proporcionaron para programar una cita.

“A principios de esta semana, abrimos las clínicas de vacunación para los miembros de nuestra comunidad que se encuentran en mayor riesgo de contraer enfermedades graves. Con cada vacuna administrada, nuestra comunidad se vuelve más segura”, dijo Heath Harmon, Director de ECPHE. “Lamentablemente, el proceso provocó frustración en algunos ciudadanos quienes experimentaron dificultades técnicas. Nos encontramos respondiendo a esas sugerencias mediante la implementación de un sistema de registro continuo para mejorar la comunicación y la transparencia. Al final del día, todos deseamos lo mismo: transparencia y un sistema que sea justo y fácil de usar”.

Trabajando en colaboración con Vail Health, se sumarán más clínicas semanalmente hasta que todos los residentes del Condado de Eagle que estén en el grupo de 70 años a más y que deseen la vacuna la hayan recibido. Los funcionarios del Condado están pidiendo a los familiares y amigos que brinden asistencia para completar el formulario o hacer la llamada telefónica de ser necesario.

Los residentes se definen como aquellos que tienen una dirección postal o física permanente dentro del Condado de Eagle y que estarán presentes durante los 30 días siguientes después de haber recibido su primera dosis para poder recibir la segunda dosis de la vacuna; o aquellos que poseen una propiedad en el Condado de Eagle, que residen allí por más de 30 días consecutivos, y que estarán presentes durante los siguientes 30 días posteriores a haber recibido su primera dosis para poder recibir la segunda dosis de la vacuna.

A las personas que reciban la vacuna se les pedirá que firmen una certificación confirmando que son residentes del Condado de Eagle y que estarán disponibles para ambas dosis. Las personas deben estar preparadas para mostrar un documento de identidad que acredite su residencia en el Condado al momento de acudir a la cita.

Tenemos aproximadamente 4,300 residentes en el Condado de 70 años o más. Se están planificando clínicas de vacunación adicionales para la próxima semana, así como algunas citas adicionales en las clínicas programadas para esta semana. Para el 16 de Enero, el Condado anticipa que habrá más de 3,000 dosis disponibles para este grupo prioritario y que 1,000 de esas citas disponibles se abrirán la próxima semana.

Los funcionarios de salud pública solicitan al público que sigan cumpliendo con los 5 compromisos de contención, incluyendo el uso de cubiertas faciales en público, mantener la distancia de las personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar y quedarse en casa si se encuentra enfermo. Estas medidas continúan demostrando una gran eficacia para prevenir la propagación del virus a medida que se continúan administrando las vacunas, un proceso que se anticipa durará varios meses.

Mientras tanto, se solicita a los residentes hacer sus consultas en eaglecountycovid.com y en los canales de redes sociales del Condado para obtener las actualizaciones.