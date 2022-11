Eagle County adding electric vehicle charging stations

Eagle County on Wednesday issued the following press release on four new electric vehicle charging stations:

The Eagle County Resiliency Department was awarded four new electric vehicle (EV) charging stations from the Colorado Energy Office’s Charge Ahead grant program. The new locations add to the existing network of 30 public, fleet, and workplace charging ports at eight county locations. The new stations will be located at:

Eagle County Animal Shelter in Eagle (Level 2, public).

Eagle County Maintenance Service Center in Gypsum (Level 3, fleet only).

Eagle River Center in Eagle (Level 2, public).

Miller Ranch Community Center, Edwards (Level 2, public).

The charging stations are part of an ongoing effort to meet Eagle County’s strategic goal of protecting our mountain ecosystem by reducing greenhouse gas emissions. The effort targets one of our highest-emissions sectors, transportation. The new charging stations will provide workplace charging for staff, visitors, and fleet EVs, aiding the county’s accelerating transition to electrified transportation. Eagle County’s vehicle fleet currently includes 39 hybrid vehicles, 3 electric buses, 7 plug-in vehicles, and will soon add:

7 Plug-in hybrid Ford Escapes,

2 All-electric Ford F-150 Lightnings, and

7 Plug-in hybrid Ford Explorer Interceptors.

Eagle County’s charging locations provide charging via the ChargePoint app at the same cost that drivers would pay for electricity at home, currently priced at $0.11/kWh. For comparison, it costs approximately $7.25 to fully charge a Chevy Bolt for 260 miles of range. A similar efficient gas-powered sedan would cost around $35 in gas for the same driving range.



About Resiliency

Eagle County’s Resiliency Department works to meet the Climate Action Plan goal to reduce greenhouse gas emissions 50% by 2030 through electrification of buildings and transportation within county operations and in the community. Learn more about Eagle County’s progress toward its climate goals Eagle County Strategic Goals website.



Eagle County a la carga con nuevas estaciones de vehículos eléctricos



9 de noviembre de 2022 – El Departamento de Resiliencia del Condado de Eagle recibió cuatro nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos (EV) del programa de subvenciones Charge Ahead de la Oficina de Energía de Colorado. Las nuevas ubicaciones se suman a la red existente de 30 puertos de carga públicos, para flotas y lugares de trabajo en ocho ubicaciones del condado. Las nuevas estaciones estarán ubicadas en:

Eagle County Animal Shelter en Eagle (Nivel 2, público).

Eagle County Maintenance Service Center en Gypsum (Nivel 3, solo flota).

Eagle River Center en Eagle (Nivel 2, público).

Miller Ranch Community Center, Edwards (Nivel 2, público).

Las estaciones de carga son parte de un esfuerzo continuo para cumplir con el objetivo estratégico del Condado de Eagle de proteger nuestro ecosistema de montaña mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El esfuerzo se enfoca en uno de nuestros sectores con más emisiones, el transporte. Las nuevas estaciones de carga proporcionarán carga en el lugar de trabajo para el personal, los visitantes y los vehículos eléctricos de la flota, lo que ayudará a acelerar la transición del condado hacia el transporte electrificado. La flota de vehículos del Condado de Eagle actualmente incluye 39 vehículos híbridos, 3 autobuses eléctricos, 7 vehículos enchufables y pronto agregará:

7 Ford Escape híbridos enchufables,

2 Ford F-150 Lightning totalmente eléctricos y

7 Ford Explorer Interceptor híbridos enchufables.

Las ubicaciones de carga del Condado de Eagle brindan carga a través de la aplicación ChargePoint al mismo costo que los conductores pagarían por la electricidad en el hogar, actualmente con un precio de $0.11/kWh. Como comparación, cuesta aproximadamente $7.25 cargar completamente un Chevy Bolt para 260 millas de alcance. Un sedán de gasolina eficiente similar costaría alrededor de $35 en gasolina para el mismo alcance de millaje.



Acerca del Departamento de Resiliencia

El Departamento de Resiliencia del Condado de Eagle trabaja para cumplir con el objetivo del Plan de Acción Climática de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para 2030 mediante la electrificación de edificios y transporte dentro de las operaciones del condado y en la comunidad. Obtenga más información sobre el progreso del Condado de Eagle hacia sus objetivos climáticos en el sitio web de Objetivos Estratégicos del Condado de Eagle.