Deadline passes for mailing primary ballots as voting shifts to drop boxes, vote centers

Eagle County on Wednesday issued the following press release on voting in the June 28 primary election:

The deadline has passed for ballots to be mailed to voters, so voters who need to pick up a ballot or vote in person must visit an Eagle County Vote Center. At Vote Centers, citizens can register to vote, update their voter registration, replace a ballot, vote in-person, drop off a voted ballot or use an ADA-accessible ballot marking device.

Vote Centers are located in Eagle at the Eagle County Government Building, in Avon at the Town of Avon Municipal Building, and in El Jebel at the Clerk and Recorder’s Office. The Vote Center in Vail, at the Grand View Room atop the Lionshead parking structure, opens Friday, June 24. Vote Centers will be open 8 a.m. to 5 p.m. each weekday until Election Day and will be open Saturday, June 25 from 9 a.m. to 1 p.m. On Election Day, June 28, Vote Centers will be open from 7 a.m. to 7 p.m. Locations may be found online at https://www.eaglecounty.us/clerkandrecorder/vspclocationsdatestimes

Unaffiliated voters who received both a Democratic and Republican party ballot should only return one voted ballot. If both ballots are voted and returned, neither will count.

Voted ballots must be received by 7 p.m. on Election Day, June 28. At this time, voters are encouraged to return their ballot by drop-box rather than by mail to ensure their ballot is received by the June 28 deadline. 24-hour drop-boxes are located in Vail, Avon, Edwards, Eagle, Gypsum, El Jebel, and Basalt. Locations maybe found online at https://www.eaglecounty.us/clerkandrecorder/24hrballotboxlocations

Eagle County voters may also track their ballot for the 2022 Primary Election using BallotTrax, a mail ballot locator and notification system. Voters can enroll in BallotTrax by visiting https://eagle.ballottrax.net or www.GoVoteColorado.gov and clicking on “Sign up for BallotTrax.”



For more information on Eagle County’s 2022 Primary Election please visit www.eaglecounty.us/vote or email elections@eaglecounty.us.

Aún se aceptan votos para las elecciones primarias en los centros de votación y buzones; otros servicios en persona disponibles

22 de junio de 2022 – La fecha límite para enviar las boletas por correo a los votantes ha pasado, por lo que los votantes que necesiten recoger una boleta o votar en persona deben visitar un centro de votación del Condado de Eagle . En los centros de votación, los ciudadanos pueden registrarse para votar, actualizar su registro de votante, reemplazar una boleta, votar en persona, depositar una boleta votada o usar un dispositivo de marcado de boletas accesible de acuerdo a ADA.

Los centros de votación están ubicados en Eagle, en el Edificio del Gobierno del Condado de Eagle, en Avon. en el Edificio Municipal del Pueblo de Avon y en El Jebel en la Oficina del Secretario y Registrador. El centro de votación en Vail, ubicado en el Grand View Room en la estructura de estacionamiento de Lionshead, abre el viernes 24 de junio. Los centros de votación estarán abiertos de 8 am a 5 pm todos los días de la semana hasta el día de las elecciones y estarán abiertos el sábado 25 de junio de 9 am a 1 pm. El 28 de junio, día de las elecciones, los centros de votación estarán abiertos de 7 am a 7 pm. Las ubicaciones pueden ser encontradas en línea en https://www.eaglecounty.us/clerkandrecorder/vspclocationsdatestimes

Los votantes no afiliados que recibieron una boleta tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano solo deben devolver una boleta. Si ambas boletas son votadas y devueltas, ninguna contará.

Las boletas votadas deben recibirse antes de las 7 pm del día de las elecciones, el 28 de junio. Después del 20 de junio, se recomienda a los votantes devolver su boleta por buzón en lugar de por correo para asegurarse de que su boleta se reciba antes de la fecha límite del 28 de junio. Los buzones de recepción de boletas de 24 horas están ubicados en Vail, Avon, Edwards, Eagle, Gypsum, El Jebel y Basalt. Las ubicaciones se pueden encontrar en línea en https://www.eaglecounty.us/clerkandrecorder/24hrballotboxlocations

Los votantes del Condado de Eagle también pueden dar seguimiento a su boleta para las elecciones primarias de 2022 utilizando BallotTrax, un localizador de boletas por correo y sistema de notificación. Los votantes pueden inscribirse en BallotTrax visitando https://eagle.ballottrax.net o www.GoVoteColorado.gov y haciendo clic en “Registrarse en BallotTrax”.



Para más información sobre las elecciones primarias de 2022 del Condado de Eagle, visite www.eaglecounty.us/vote o envíe un correo electrónico a Elections@eaglecounty.us .