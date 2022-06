CSU Extension provides lifelong learning opportunities for Eagle County residents

Eagle County on Tuesday issued the following press release on the CSU Extension:

Members of the Colorado State University Office of Engagement and Extension (OEE) met with the Board of County Commissioners on June 14, 2022. County Extension Director Glenda Wentworth facilitated a discussion about extension programs between university leadership, program participants, and Commissioners Jeanne McQueeney and Kathy Chandler-Henry.



“CSU Extension is a true asset to our community,” said Eagle County Commissioner Kathy Chandler-Henry. “The programs they offer cover a wide spectrum of interests for residents of all ages. Not only do these programs promote individual growth, but they also enhance community cohesiveness.”



CSU Extension is a division of the Office of Engagement and Extension and is dedicated to serving current and future needs of Coloradans by providing educational information and programs that safeguard health, increase livelihood, and enhance well being. Extension programs are available to all without discrimination.



Commissioners heard from participants such as Nancy Tashman, a lifelong avid gardener, who explained her decision to enroll in the Master Gardener program in order to better understand how to grow plants in the high country climate. In addition to benefiting from the coursework, Tashman appreciated the program’s volunteer requirement. She fulfills this commitment as a docent at the Betty Ford Alpine Gardens.



Thanks to the effort of Commissioner Jeanne McQueeney, Eagle County has offered the Family Leadership Training Institute (FLTI) since 2013. Michelle Hartel Stecher, President of the Eagle County Board of Education and Executive Director of Mountain Youth, recognized the positive impact CSU Extension has on her own family–her children participate in 4-H and her mother is a graduate of the Master Gardener program. She also praised FLTI for creating connections and building bridges within the community.



Sandy Schroeder, Director of Community Engagement for Mountain Youth discussed her experience in the FLTI. Schroeder especially appreciated learning about civic engagement and how that contributes to community change.



Jenny Leonetti, the 4-H and Youth Development Extension Agent updated the commissioners on the 4-H program ahead of next month’s fair. Overall the 4-H program has seen a 15 percent increase in participation in livestock programs as well as the general project programs such as sewing and cake decorating. 4-H has approximately 250 participants and 40 volunteers.



The avian flu outbreak represented a challenge as poultry is the largest livestock project and had to be removed from the 4-H barns (one of which is provided by the county, the other by the Town of Gypsum and Chris and Tina Estes) at the direction of the state veterinarian. Growth in the livestock program has been possible due to the availability of the barns. Understandably, many participants are not able to raise livestock at their homes. Leonetti was able to quickly pivot to an online poultry auction for the fair.



CSU Extension brinda oportunidades de aprendizaje permanente para los residentes del condado



21 de junio de 2022 – Los miembros de la Oficina de Compromiso y Extensión (OEE) de la Universidad Estatal de Colorado se reunieron con la Junta de Comisionados del Condado el 14 de junio de 2022. La directora de extensión del condado, Glenda Wentworth, facilitó una discusión sobre los programas de extensión entre el liderazgo universitario, los participantes del programa y las comisionadas Jeanne McQueeney y Kathy Chandler-Henry.



“CSU Extension es un verdadero activo para nuestra comunidad”, dijo la comisionada del Condado de Eagle , Kathy Chandler-Henry. “Los programas que ofrecen cubren un amplio espectro de intereses para residentes de todas las edades. Estos programas no solo promueven el crecimiento individual, sino que también mejoran la cohesión de la comunidad”.



CSU Extension es una división de la Oficina de Compromiso y Extensión y se dedica a satisfacer las necesidades actuales y futuras de los habitantes de Colorado proporcionando información educativa y programas que salvaguardan la salud, aumentan los medios de subsistencia y mejoran el bienestar. Los programas de extensión están disponibles para todos sin discriminación.



Los comisionados escucharon a participantes como Nancy Tashman, una ávida jardinera de toda la vida, quien explicó su decisión de inscribirse en el programa Master Gardener para comprender mejor cómo cultivar plantas en el clima de campo alto. Además de beneficiarse del trabajo del curso, Tashman apreció el requisito de voluntariado del programa. Ella cumple este compromiso como docente en Betty Ford Alpine Gardens.



Gracias al esfuerzo de la comisionada Jeanne McQueeney, el Condado de Eagle ha ofrecido el Instituto de Capacitación en Liderazgo Familiar (FLTI) desde 2013. Michelle Hartel Stecher, Presidenta de la Junta de Educación del Condado de Eagle y Directora Ejecutiva de Mountain Youth, reconoció el impacto positivo que CSU Extension tiene en su propia familia: sus hijos participan en 4-H y su madre se graduó del programa Master Gardener. También elogió a FLTI por crear conexiones y construir puentes dentro de la comunidad.



Sandy Schroeder, Directora de Participación Comunitaria para Mountain Youth habló sobre su experiencia en la FLTI. Schroeder apreció especialmente aprender sobre el compromiso cívico y cómo eso contribuye al cambio comunitario.



Jenny Leonetti, la agente de extensión de 4-H y desarrollo juvenil actualizó a los comisionados sobre el programa 4-H antes de la feria del próximo mes. En general, el programa 4-H ha visto un aumento del 15 por ciento en la participación en los programas de ganadería, así como en los programas de proyectos generales, como costura y decoración de pasteles. 4-H tiene aproximadamente 250 participantes y 40 voluntarios.



El brote de gripe aviar representó un desafío, ya que las aves de corral son el proyecto ganadero más grande y tuvieron que retirarse de los establos de 4-H (uno de los cuales es proporcionado por el condado, el otro por el pueblo de Gypsum y Chris y Tina Estes) bajo la dirección del veterinario del estado. El crecimiento del programa ganadero ha sido posible gracias a la disponibilidad de los establos. Es comprensible que muchos participantes no puedan criar ganado en sus hogares. Leonetti pudo coordinar rápidamente una subasta de aves de corral en línea para la feria.